Diversa proclama fue la leída tras la primer marcha por la diversidad en San José de Mayo

Tal como estaba previsto y por primera vez en la historia, San José de Mayo tuvo su primera Marcha por la Diversidad. La multitudinaria actividad que estuvo organizada por la red LGBTIQ+ de San José se desarrolló en San José de Mayo con la participación de delegaciones de distintas localidades del departamento, de Rivera y de Montevideo que concurrieron para formar parte del evento que marcó un antes y un después.

La marcha tuvo comienzo minutos antes de las 20 horas del viernes pasado, 16 de setiembre y partió desde la intersección de Av. Luis Alberto de Herrera y calle 25 de Mayo de la capital departamental en donde previamente se realizaron los primeros números artísticos que acompañaron la actividad. El recorrido finalizó en el escenario armado en 25 de Mayo y Av. Manuel D. Rodríguez en donde las actividades artísticas continuaron y en donde integrantes del colectivo dieron lectura a la proclama.

Allí el referente del colectivo, Rafael Martínez, manifestó su satisfacción y expresó su deseo de continuidad: “Desde la red LGBTIQ+ estamos realmente contentes, que esto siga y que el año que viene explote más y que vaya por otras ciudades del departamento”.

La actividad, que también sirvió para homenajear a Gloria Álvez -referente uruguaya en la lucha por los derechos de las personas trans, que con más de 30 años de militancia falleció en mayo de este año a los 78 años de edad-, se realizó exactamente un año después de la organizada el año pasado a la que nombraron “San José sale del closet”.

Así lo recordó la red LGBTIQ+ que dedicó la marcha “a la memoria de la lucha colectiva por la diversidad, generada en Uruguay desde hace décadas por personas valientes, que en un contexto totalmente en contra, alzaron la bandera, pusieron sus cuerpos en resistencia y se unieron con otres para dar vida al movimiento social y político por los derechos de la diversidad”.

“Gracias a aquellos colectivos y personas hoy estamos en todo el país marchando. Gracias Homosexuales Unidos, Asociación Trans del Uruguay, Movimiento Integración Homosexual, Grupo Diversidad, Encuentro Ecuménico para la Liberación de las Minorías Sexuales, Hermanas de la Perpetua Indulgencia y a todas las personas que fueron parte de estos colectivos y de sus acciones y que dieron inicio a la lucha colectiva en Uruguay”

RECLAMOS | En ese marco, la red realizó numerosos reclamos en pos de garantizar una mejor calidad de vida para las personas con diversas orientaciones sexuales así como también otros vinculados con la situación de pobreza que vive el país, mencionando la situación educativa, de la salud y los vinculados a la discriminación ejercida hacia los uruguayos que deciden no vacunarse en el marco de la campaña de vacuna anti Covid, entre otros.

La red LGBTIQ+ demandó que “la lucha por la vida digna de las personas trans” sea una prioridad: “sistemáticamente vivimos con la discriminación que nos lleva a la marginalidad, a sufrir la violencia social y en riesgo constante de nuestras vidas. Uruguay es ejemplo con la Ley Trans, pero aún queda mucho para construir desde la sociedad donde las personas trans seguimos siendo objeto de violencia, pobreza y marginación”.

“Las personas trans necesitamos trabajo digno, acceso a la vivienda, verdadero apoyo en las trayectorias educativas, atención a la salud desde las necesidades propias de nuestra identidad y sin discriminación. Celebramos la implementación de la cuota trans en varios llamados públicos pero sin embargo queremos resaltar que en muchos la identidad trans no binaria no estaba prevista en los formularios. En ese sentido queremos destacar la lucha que las personas trans no binarias estamos dando, lucha necesaria que cuestiona a la sociedad en lo profundo, rompiendo el esquema binario masculino/femenino. Las personas trans seguimos muriendo en manos de la transfobia, en homicidios y suicidios que duelen en el alma pero poco parece importarle a la sociedad”, lamentaron.

Asimismo, exigieron “medidas económicas que impacten sobre las personas” en un contexto en donde “el aumento del costo de vida, la caída del salario y el desempleo han generado mayor desigualdad y más gente viviendo en la pobreza”.

Calificaron de “insuficiente” la respuesta del gobierno ante la realidad que viven familias enteras que deben concurrir a las ollas populares para poder alimentarse. Al respecto, remarcaron la necesidad de contar con un presupuesto “digno y popular” que permita cubrir necesidades habitacionales, educativas y de salud, que logre “continuar con el crecimiento del país”.

“Marchamos por nuestras compañeras, aquellas asesinadas por la violencia machista, por las compañeras desaparecidas y por las que día a día sufrimos la violencia patriarcal que quebranta nuestros espacios. No vamos a tolerar que se nos considere daño colateral, basta de la explotación y comercialización de nuestros cuerpos. No vamos a dar un paso atrás”, agregaron.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA | En ese marco también se expresaron en defensa de la ley de aborto: “la ley de aborto no se toca, la maternidad será deseada o no será”, dijeron.

“El Estado es responsable de la ausencia política en la aplicación de lay de prevención y combate de la trata de personas quienes mayormente son mujeres, niñes y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Marchamos contra la violencia que reciben las trabajadoras sexuales y la persecución policial que reciben el feminismo junto a las compañeras afro, trans, indigentes”, añadieron.

También se refirieron a la educación pública y demandaron el 6% del PBI para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y la Universidad de la República (UDELAR) más uno por ciento para investigación, y la inclusión en los programas de perspectivas de derechos humanos, sexuales, reproductivos y de diversidad: “Necesitamos una educación anti racista”.

“Un sistema educativo menos burocrático y sin violencia institucionales que permita que la infancia y la adolescencia transiten sus etapas educativas en libertad y sin closet, sin violencia ni acoso por parte de padres y de personas adultas”, continuaron y mencionaron la necesidad de que se incorpore la “educación sexual en las escuelas, desde la infancia para que las y los gurises conozcan sus cuerpos desde la niñez y puedan decidir sobre los mismos para que tengan mayores herramientas para frenar situaciones de abuso que, en gran parte, son intrafamiliares”.

Expresaron su rechazo al recorte presupuestal en la educación así como también la reforma del sistema educativo “que plantea la reducción del Bachillerato Diversificado a un año y quita áreas de arte y ciencias sociales”. A su vez, se mostraron a favor de la “lucha contra la persecución sindical que vienen sufriendo los sindicatos de la Educación por parte de las autoridades gubernamentales”, como es el caso de los docentes del liceo 1 que fueron separados separados de sus cargos por seis meses: “Profes estamos con ustedes, no somos 15, somos todes”, exclamaron.

En otro orden, la red pidió que la Justicia incorpore la perspectiva de derecho: “Reclamamos real acceso a la justicia y a la reparación para todas las personas. El acceso a la justicia aún es un debe del sistema que penaliza según estereotipos de género, raciales y de clase. Exigimos un sistema de justicia que incorpore la perspectiva de derechos humanes en todo el proceso y garantice la defensa de las víctimas de las desigualdades estructurales”.

UPM | La proclama también abarcó la campaña de vacunación contra el COVID-19: “La vacunación no es obligatoria, le decimos no al pase verde. Cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud. La crisis sanitaria ha generado en el mundo la degeneración de las personas por su estatus sanitario en relación a las vacunas contra el Covid. Por eso decimos ‘mi cuerpo, mi decisión’”.

Incluyó reclamos para garantizar mayores derechos a las personas en situación de discapacidad: “Exigimos acciones que contemplen las condiciones de accesibilidad necesarias para el ingreso en el mercado del trabajo. Como sociedad debemos lograr que las personas con discapacidad dejemos de ser objetos de estudio y caridad. Exigimos el reconocimiento como personas libres, diversas, autónomas que tenemos el mismo derecho a vivir nuestras vidas con placer en igualdad de condiciones”

La red también aprovechó la oportunidad para marcar su postura contraria “al contrato del puerto”, a la privatización de las empresas públicas y a la nueva planta de la empresa finlandesa UPM-Kymmene Corporation, conocida habitualmente como UPM, que se dedica a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera.

“Queremos un país que no venda su soberanía, para ello es necesario que nuestras empresas públicas no se privaticen y se fortalezcan dando un verdadero servicio a la sociedad. Basta de aumento de tarifas públicas”, reclamaron.

La oratoria se cerró con palabras de integrantes de la Intersocial San José de Mayo y de la Comisión Departamental Pro Referéndum, quienes llamaron a votar por el por el “SI” para lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC.

Vale mencionar que participaron en la actividad el nuevo Colectivo Diverso de Ciudad del Plata y las libertenses de “Mujeres en Libertad”.

Por Katherine Martínez