Presidente de Fancap cree que si triunfa el No en el referéndum por la LUC, el gobierno insistirá en desmonopolizar los combustibles

En estos días están llegando al departamento, dirigentes de los distintos grupos del Frente Amplio de cara a la elección interna del domingo 5 de diciembre. El pasado viernes estuvo Gerardo Rodríguez, dirigente del Partido Socialista y también presidente de la Federación Ancap (Fancap), en respaldo a la candidatura de Gonzalo Civila como Presidente de la coalición.

El dirigente dialogó con La Semana y comentó que en la elección interna “es importante superar la cantidad de votantes de anterior, sobre todo porque estamos en un momento complejo en el marco de un gobierno neoliberal y clasista, que está gobernando defendiendo los intereses de las clases dominantes. Tenemos un gobierno de ricos para ricos y es fundamental organizar al campo popular y a las expresiones políticas de ese campo popular para construir una alternativa”.

Si bien reconoció que Fernando Pereira es quien hoy tiene mayores posibilidades de ganar, como PS “no podemos sacar cálculos para hacer una propuesta. Nosotros militamos por la posibilidad de un cambio profundo del FA. Pensamos que en el último tiempo se ha perdido la iniciativa política y que debe recobrarla con la fuerza de la gente de a pie, que deben llevarse adelante cambios fundamentales, como por ejemplo fortalecer el rol de la mujer, no sólo en la constitución de las listas sino el acceso a lugares de relevancia, decisión y poder”.

El dirigente político dijo que “tenemos que comprometernos con los cambios, apostar a un Frente Amplio que tenga una descentralización real. Queremos un FA más heterogéneo, más inclusivo, mirado desde la diversidad de los territorios”, dijo Rodríguez, quien saludó que en San José la candidata única sea una mujer (Marcela Barrios).

LA GENTE | Dijo que hay que revitalizar el rol de los comités de base, que ha venido “de más a menos, perdiendo incidencia y ya casi que al final del gobierno frenteamplista no funcionaba. Tenemos que hacer el proceso inverso, tenemos que recuperar la esencia de un proyecto popular. Eso se hace con la gente dentro de ese proyecto”.

Según Gerardo Rodríguez, “las grandes transformaciones sociales se hacen con el pueblo organizado y cuando se ven en riesgo esos avances, uno las defiende porque fue parte del proceso de construcción, las siente como propias. Si queremos construir un proyecto soberano, popular, tenemos que defender los caminos que se construyen con todas y todos”.

“Por eso es importante la construcción de un programa y después, que los encargados de llevar adelante el programa, tengan clara la orientación y que respeten a rajatablas lo que se resuelve democráticamente entre el pueblo frenteamplista”, mencionó Rodríguez.

Mencionó luego que el proceso de construcción del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), “fue una enseñanza muy grande, porque ahí fuimos con las decisiones orgánicas de cada colectivo y debimos renunciar a algunos postulados iniciales, para construir con otros y otras. Para construir algo que sea superador hay que renunciar a algunas cosas. Esto tiene el valor de construir algo donde todos nos vemos incluidos”.

“Este referéndum es el inicio de un nuevo tiempo, una nueva unidad social que va a requerir una nueva unidad política”, dijo Rodríguez, que al hablar del proceso de decisión de llevar adelante la iniciativa, mencionó que desde Fancap “comenzamos a ser portavoces de un clamor de la gente que decía ‘no nos podemos resignar’. No podemos resignarnos a que tenemos la minoría en el Parlamento y que desde ese lugar no se puede cambiar la LUC, no podemos dar como hecho que esta será la nueva institucionalidad que va a imponer el gobierno. Nos preguntamos qué podíamos hacer y nos dijimos ‘tenemos un instrumento de democracia directa, apelemos a él’”.

Mencionó luego Rodríguez que se alcanzaron las firmas gracias “al fuego de la militancia frenteamplista, que es impresionante y la prueba fue el 8 de julio cuando había que entregar las firmas. En los días previos, nos inundaron de papeletas. Nadie lo creía, ni el gobierno e incluso mucha gente en la izquierda había mucho escepticismo, sin embargo ese fuego estaba con la brasa prendida y a esa brasa hay que apelar. La esencia del FA está en su gente”.

COMBUSTIBLES | Consultado Rodríguez sobre si la aplicación del sistema de aumento de combustibles incluido en la LUC influyó en que se alcanzaran las firmas, reconoció que en algo si y pasó a explicar los cambios que incluyó la LUC.

“El gobierno define una fórmula para la fijación de tarifas que es un error grosero, que quedó demostrado. Si los combustibles han dejado de subir es porque dejaron de aplicar ese mecanismo. Entonces hay una pregunta que debemos hacernos: si la forma de defender la LUC es no aplicarla, entonces es mejor sacar esos artículos de nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Rodríguez.

Para el dirigente de Fancap “el precio del crudo y sus derivados siempre es una decisión con criterio político. Hasta ahora ese criterio hacía que en su precio tuviera políticas sociales, de desarrollo productivo, por ejemplo el subsidio del supergás. Si bien tenemos el combustible más caro de la región, tenemos también el gas más barato y eso es una decisión política”.

“¿Por qué cuesta lo mismo en todo el país el combustible? Porque ANCAP pone todos los años 30 millones de dólares para pagar los fletes. Ahora a partir de la LUC el 10 de enero deja de pagarlo y dice que se deben hacer cargo las distribuidoras. ¿A ustedes les parece que las empresas van a hacer filantropía y van a poner 30 millones de dólares de su bolsillo para que paguemos el combustible al mismo precio? Estamos seguros que no”, dijo el dirigente sindical.

Explicó Rodríguez que “el artículo 235 le quita potestades a Ancap para definir las tarifas de forma integral. Si le sacamos la posibilidad de ser promotor de políticas de desarrollo productivo y social, no tiene razón de ser. El artículo 236 transfiere esas potestades que le saca a Ancap a la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), que de por sí no es mala, pero hay que tener claro cuáles son los principios rectores de esa regulación. En este caso lo que promueve el gobierno es la regla del mercado. Si en el mercado internacional la garrafa de gas cuesta 1200 pesos, en Uruguay tiene que costar lo mismo”.

“Para ello crearon el factor X -incluido en el artículo 237-, que fijaron en 2.97 pesos, que es un monto que dicen que es por las ineficiencias de Ancap o sobrecostos, pero si empezamos a hurgar, vemos lo que ellos le llaman sobrecosto. El subsidio para que la garrafa de gas salga más barata, le llaman sobrecosto; es una política social que para el gobierno es una ineficiencia. Los subsidios en los biocombustibles es un sobrecosto para el gobierno, para nosotros también es una política social”, explicó Gerardo Rodríguez.

IDEOLOGÍA | Consultado sobre si cree que si triunfa el No, el gobierno insistirá en la desmonopolización de los combustibles, Rodríguez dijo que sí porque se los dijo el propio Presidente. “Le dijimos que el tema del monopolio era ideológico y él nos reconoció que sí, que era del herrerismo y de él mismo y que todas las veces que tenga la posibilidad de insistir en eso lo iba a hacer”, comentó.

Igual, dijo Gerardo Rodríguez, “nosotros estamos convencidos que gana el Sí y para un escenario posterior la federación ya hizo una propuesta de rebaja de los combustibles, modificando los impuestos; sacándole el IVA al gasoil y aumentando el gravamen al capital, aumentando el IRAE a las ganancias superiores al millón de dólares y generando un impuesto a los depósitos de uruguayos fuera del país”.

Por Javier Perdomo.