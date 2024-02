FA planteará preocupación por las 17 contrataciones de Falero en MTOP en su visita al Parlamento el 21 de febrero

En la pasada semana el ex intendente de San José y actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, fue noticia nacional a partir de un informe del periódico La Diaria en el cual se establece que desde que asumió la cartera realizó 17 contrataciones de cargos de confianza a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, aunque declaró sólo cinco ante la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). La mayoría de estos contratos se trata de dirigentes medios del Partido Nacional y algunos de ellos ganan 320 mil pesos.

Según lo publicado por La Diaria, a partir de un pedido de acceso a la información pública que realizaran sus periodistas, en el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, correspondiente al año 2022, figura que el MTOP realizó cinco contratos de adscriptos por designación directa, sin embargo el ministro José Luis Falero contrató por intermedio de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), a 17 asesores, entre ellos, varios dirigentes del Partido Nacional (PN).

El informe publicado por el matutino establece que hasta el mes de noviembre del año pasado en el Ministerio había registrados 187 contratos por medio de un convenio con la CND, modalidad de contratación -de carácter temporal-, que fue avalada por un convenio marco entre la cartera y la organización.

Según las consultas realizadas por La Diaria, una fuente especializada le informó que ese mecanismo de contratación ha sido utilizado por todos los gobiernos como una forma de esquivar todos los procedimientos de contratación, que conllevan un llamado público, un proceso que demora y que además, establece máximos salariales. La fuente consultada por La Diaria, consideró que «no es normal» contratar a 17 asesores por esta vía.

LOS CONTRATADOS | Según la nota publicada el pasado viernes 9 de febrero, dos ejemplos de la superación del tope salarial que impone un llamado público son los casos de los ingenieros Carlos Rodríguez y Luis Ceiter, cuyos vínculos con el Ministerio terminarán en febrero de 2025. Según supo la diaria, tanto Rodríguez como Ceiter, que supervisa la construcción del Ferrocarril Central, ganan 320 mil pesos por mes, cuando, de acuerdo a la Asociación de Funcionarios de Secretaría del MTOP, en principio, lo máximo que puede ganar un funcionario de esa cartera son 125 mil pesos por mes pero, dijeron “hay gente que la destopearon y hoy está cobrando fuera de ese tope”.

El Ministro fue consultado por La Diaria y dijo que esos “son los salarios normales de cualquier ingeniero, como en las empresas privadas” y agregó que “si no fuese mediante el mecanismo de contratación de la CND, no habría forma de pagar salarios más altos ni cómo tomarlos”.

El jerarca agregó que debido al “recorte que hubo de no ingresar funcionarios” en este período, en el Ministerio “se me fueron como 2.000 y hay oficinas que se me están desarticulando”. No obstante, mencionó que actualmente hay un llamado “en ejecución” que es “por sorteo y por concurso”.

La nota publicada por La Diaria hace mención a otros casos contratados de esta forma y detalla el origen partidario. Uno de ellos es Nelson Rodríguez Servetto, ex diputado del Partido Nacional por Maldonado, que ingresó al Ministerio en mayo de 2023 y que está asignado a la regional dos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que incluye a Maldonado y cobra 196 mil pesos mensuales. Su contrato fue renovado hasta mayo de este año.

Otro de los asesores es Napoleón Adolfo Gardiol, quien fuera candidato a la Intendencia de Colonia por el Partido Nacional y que está cobrando 183 mil pesos por 40 horas semanales como asesor del Directorio de AFE. Consultado sobre la idoneidad técnica de Gardiol, Falero dijo que “está haciendo el inventario de AFE”, porque la empresa estatal “no tenía nadie cuando nos pasaron las vías a nosotros”. “Le pedimos hacer un inventario de bienes inmuebles y está trabajando en eso”, dijo. Aclaró que también es un contrato a término.

UN DESTITUIDO DEL BPS | Otro de los nombres mencionados por la nota de La Diaria es el nacionalista Ángel García Francia, ex presidente de la Junta Departamental de Soriano, quien en 2015 fue destituido de su cargo de funcionario en el Banco de Previsión Social (BPS), tras constatarse una serie de “irregularidades cometidas en la confección y tramitación de expedientes jubilatorios”. Tiene un sueldo de 118 mil pesos y se le renovó el contrato hasta junio de 2024.

También ingresó al MTOP por la CND como asesor de Falero el concejal nacionalista de La Floresta Vicente Amicone, con una remuneración de 86 mil pesos por 40 horas semanales. En la anterior legislatura, Amicone había sido suplente del entonces diputado blanco Amín Niffouri.

Vale mencionar por último que el ministro Falero, concurrirá el miércoles 21 ante la Comisión Permanente para hablar de su gestión y de las obras realizadas durante este período, oportunidad en la que la bancada del Frente Amplio aprovechará para manifestar su preocupación por las mencionadas contrataciones.

