Entrevista: MPP irá por la reelección de Nicolás Mesa como Diputado por San José

El pasado martes 27 se conoció un comunicado de la Departamental San José del Movimiento de Participación Popular (MPP), fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio, en la cual ratifica su respaldo a la candidatura a la Presidencia de Yamandú Orsi y la decisión de que la lista a la Diputación por el departamento -la 609-, la vuelva a encabezar el actual diputado Nicolás Mesa con el «propósito de fortalecer, profundizar y dar continuidad al gran trabajo que viene realizando como Diputado de todo el Frente Amplio», según dice la declaración. De no ocurrir nada extraño, es probable que exista continuidad en por lo menos una de las bancas que le corresponden al territorio josefino en la llamada Cámara Baja.

Nicolás Mesa dialogó con La Semana y contó cómo fue el proceso seguido por su sector para llegar a emitir la referida declaración. Mencionó que es algo que “se viene evaluando en los organismos de dirección del MPP hace mucho tiempo. Cuando se evalúan los procesos de las departamentales, San José siempre estuvo con mucho respaldo por lo que se estaba haciendo; desde todo el FA, desde el MPP y desde la Diputación en particular. Es algo que nunca llegó a estar en tela de juicio, el proceso de cambio”.

Narró Nicolás Mesa que como sector “tuvimos una instancia formal en febrero, en la que se reunió toda la Dirección del interior y resolvimos el cronograma y las acciones políticas a desarrollar en este año electoral. Lo primero era comunicar lo que todos ya sabíamos, lo antes posible, y de manera formal, para transmitir certezas para dentro y para afuera. Confirmar que Yamandú Orsi es nuestro candidato porque entendemos que es el que nos acerca más a la victoria en octubre, pero también tenemos como objetivo ganar con mayoría parlamentaria en octubre e ir por la reelección del Diputado en San José”.

La situación para Mesa es bien distinta a la instancia anterior, cuando llegaba como candidato a la Diputación para mejorar la imagen que había dejado el diputado Walter De León (que nunca entendió la interna del FA), y en momentos en que se dudaba la continuidad del FA en el gobierno, algo que después se confirmaría en los hechos. Hoy las posibilidades de ganar en primera vuelta para el FA no se alocadas y Mesa lo sabe.

“Partimos de una base que es mucho mejor que la que teníamos hace cinco, eso nos aumenta las expectativas, pero no está el partido ni ganado ni jugado, esto se termina cuando se cuenta el último voto”, dijo el Diputado, que agregó que “si bien ahora tenemos encuestas que nos son favorables, que eso no nos duerma, porque tenemos que mover toda la estructura militante y salir casa por casa a marcar la importancia de la elección interna”.

LA INTERNA | Reconoció que esa es una instancia difícil porque “el frenteamplista no es de votar mucho en la interna. Nosotros decimos que es una elección primaria porque vamos a estar eligiendo al Presidente de la República. Después tenemos que trabajar de cara a octubre, donde aspiramos a ganar con mayoría parlamentaria”.

Vio como positivo Mesa que Carolina Cosse esté marcando mejor en las encuestas porque “una interna competitiva hace que sea más atractivo participar para un sector de la población. Eso es positivo en el objetivo que nos pusimos de que vote una gran cantidad de gente, para llegar con otro impulso a la elección en octubre”.

Sin embargo tiene claro Mesa que para los partidos tradicionales tienen más importancia las internas. “Es bien distinto lo que significa la interna, en especial para el Partido Nacional, por eso se moviliza mucho más la estructura del PN que la del FA. Nosotros elegimos el candidato a Presidente, pero ellos además de eso, es en función de los resultados de las distintas listas que después ordenan las candidaturas al Parlamento. Nosotros tenemos otras formas de elegir, en otros organismos. Además ellos eligen la convención departamental que es la que elige los candidatos a Intendente. Nuestros candidatos a Intendente los elige el plenario departamental, que ya fue electo, no está en juego en esta elección. A su vez, las candidaturas a la Diputación las define cada sector”, dijo Mesa sobre las diferencias entre unos y otros.

LAS DEPARTAMENTALES | No es una novedad que en algunos círculos de la izquierda josefina suene el nombre de Mesa como eventual candidato a la Intendencia en 2025. Él, dice que no quiere hablar de eso. “Como MPP estamos planteando que la discusión de los nombres sea después de octubre, pero además, en el medio hay que avanzar en un proceso que no es solo de nombres, que incluye un montón de cosas más”, dijo.

“Nosotros ahora nos planteamos elaborar un programa departamental y también uno municipal, para que cuando el FA, por ejemplo, salga a pedir el voto en Libertad para los candidatos al Municipio, que tengan un programa único municipal, con ideas fuerzas sobre por qué el FA tiene que ganar en Libertad, que haría si gana, cuáles son las principales inquietudes que hay para plantear en la ciudad. Eso lo construye el colectivo de Libertad y así debe ser en cada uno de los municipios. Eso hay que construirlo, porque si no pasan a ser candidaturas vacías, solo nombres. Esto potencia a los candidatos porque si no los estás mandando sin planteo y el planteo, a diferencia de los otros partidos, en el FA se construye en la fuerza política”, opinó el Diputado.

LOS DISCURSOS | Volviendo más acá en el tiempo, pensando en lo que es el discurso, el planteo para la interna, dijo Nicolás Mesa que el FA debe “hacer énfasis de lo que hemos escuchado que han sido las críticas que nos han hecho la gente en el ‘FA te escucha’. Hay que hablar de los temas que le importan a la gente”.

“Digo esto porque van a tirar un montón de temas, que a veces los propios frenteamplistas nos enredamos a discutir, pero que son para desviarnos de lo importante. Eso me preocupa. En el verano, por ejemplo, la discusión política giró en la moto del Presidente, en el casco, en el chaleco, que si estuvo con Viviana Canosa o no, que si ‘Loli’ estaba tomando helado en La Paloma, que si el Presidente se sentó a hablar con uno. Toda una cuestión muy frívola. Llevar la campaña por ahí, es no hablar de los temas a los que este gobierno no pudo dar respuestas”, dijo Mesa.

“Hay estrategas políticos muy inteligentes que marcan la agenda, que tiran temas y saben que en el mundo Twitter generan polémica y que hay periodistas que levantan eso y ahí se empieza a generar toda una bola en la que se discute sobre cosas frívolas, sin discutir los temas de fondo”, insistió.

Respecto a cuáles son los temas sin solución dijo: “los temas de salud mental, de acceso a especialistas, la falta de medicamentos, la falta de equipos multidisciplinarios en los centros educativos, el tema de la seguridad, que se cansaron de decir que se terminaba el recreo y acá estamos, viendo los resultados, el tema de la pérdida de salario real. Esas son las cosas en las que tenemos que hacer énfasis y sobretodo en los problemas reales del interior, porque una de las mayores críticas que se nos hacía es que se dejó de lado al interior, que no se le ha prestado la atención que necesita el interior”.

LA CAMPAÑA | Acotó Mesa que eso que pasa a nivel del país, también pasa en el interior de San José pasa. “No hay un interior solo, son varias las realidades, lo vivimos en San José, no es la misma realidad la de Ciudad del Plata que la de Ecilda Paullier. Nosotros en San José tenemos que hacer el mismo trabajo, prestarle atención a los interiores, más allá de San José de Mayo, ver qué pasa en cada lugar y trabajar sobre eso”, dijo Mesa.

La campaña electoral de Yamandú Orsi se inició el fin de semana en La Teja. Consultado Mesa respecto a posibles visitas del candidato al departamento, dijo que luego del lanzamiento se van a empezar “a diagramar la recorrida de los distintos referentes nacionales y las actividades a llevar adelante en cada localidad. Después habrá actos centrales con los cuatro candidatos, puede ser que uno de ellos sea en San José, pero es algo que se está definiendo y después está la campaña de cada uno de los precandidatos. En base a la agenda que defina el FA con los cuatros candidatos, definiremos cómo vamos distribuyendo la agenda que tendrá Yamandú Orsi”.

Por Javier Perdomo.