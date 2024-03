Por Playa Pascual marcharán las mujeres platenses el viernes por el Día Internacional de la Mujer

Por tercer año consecutivo el colectivo feminista “Mujeres & Disidencias CdP”, organiza y convoca a marchar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Nuevamente marcharán por el barrio balneario de Playa Pascual. La Semana dialogo con Ana María Guarneri vocera del colectivo platense sobre las características del acto.

Guarneri comenzó diciendo que “como hace tres años, este viernes 8 de marzo marchamos en territorio. Cómo mujeres y disidencias de Ciudad del Plata, convocamos a concentrarnos este viernes 8 de marzo en la Parada 5 de Avenida Río de la Plata de Playa Pascual, desde donde marcharemos hacia la costanera”.

Develado el recorrido de la marcha, Guarneri se refirió a lo más conceptual del 8M diciendo que “desde hace años vecinas, mujeres de Ciudad del Plata nos reunimos buscando profundizar y reflexionar sobre la problemática de la violencia de género que nos atraviesa como comunidad. Encontrarnos, conversar, reflexionar e intercambiar en talleres dirigidos con especialistas han sido algunas de las acciones que hemos llevado a cabo”.

MÁS RESPONSABILIDAD ESTATAL | Respecto a si ha habido avances tanto en lo institucional como en lo comunitario, Guarneri dijo que “a fines de 2023 se tuvo una instancia con el Dispositivo de Articulación territorial ‘InMujeres’ (Mides), donde se recabó la información pertinente frente a cómo actuar, dónde dirigirse, dónde llamar o radicar denuncias en caso de situaciones de situaciones de violencia de género o vulneración de nuestros derechos”.

“En la misma instancia quedó en evidencia, que si bien los equipos de ayuda y las herramientas existen no son suficientes y los trabajadores y profesionales están de brazos atados frente a una realidad que los desborda. Colectivamente llegamos a la conclusión que el Estado debe hacerse responsable”, dijo Guarneri.

La integrante de “Mujeres & Disidencias CDP respecto a los objetivos a seguir como colectivo, dijo que “queremos ser libres, libres de andar, de elegir qué vestir y adónde ir. Libres del miedo, libres de amar. Exigimos igualdad de oportunidades. Demandamos una mirada interseccional (género, clase, etnia), en las políticas públicas. Queremos que el Estado garantice infancias libres y sin miedo. Queremos que no nos sigan matando, que no nos sigan desapareciendo. No queremos llorar a ninguna otra. Queremos estar vivas y volver a casa”.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer “nos autoconvocamos a salir a las calles y alzar la voz bajo la consigna ‘Ni un derecho menos, basta de retrocesos’”, dijo Guarneri.

COOPERATIVISTAS | La Semana también consultó a Alejandra Ferreri, dirigente cooperativista, referente social y comunitaria quien informó sobre la conformación de otro colectivo y propone difundir la intervención del próximo jueves 7 de marzo en el predio de CooViGrupXX donde se construirán los hogares cooperativistas.

La Comisión de género de CooViGrupXX invita a participar en el amanecer violeta que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de marzo a las 18 horas. “Queremos generar conciencia sobre la violencia de género y para ello, necesitamos de tu ayuda. En esta jornada estaremos haciendo carteles, inflando globos, conversando, tomando mate y, sobre todo, visibilizando la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias”, dijo Ferrari.

“Queremos que nuestros vecinos y vecinas nos acompañen en esta importante causa”, dijo y convocó a participar de la marcha que se organiza en el territorio este 8M, por parte del colectivo “Mujeres & Disidencias de CDP”.

Consultamos Alejandra Ferrari sobre el desembarco de la “Red Lila” y sus objetivos, informó que “se crea una Red Lila en todo el territorio para que la prevención llegue a todas partes. Está integrada por comercios, mercados, transportes, espacios vecinales, culturales y deportivos. Se incluye una campaña de formación para las personas que trabajan en estos espacios para que sepan cómo apoyar a las personas que sufren violencia. Se crearán las figuras referentes en prevención de las violencias machistas. Por ejemplo, un coordinador/a de intimidad en el audiovisual y artes escénicas, un delegado/a de protección en el deporte y un referente de prevención en todos los casales cívicos y comunitarios.

Imagen de archivo.

Por Carlos García.