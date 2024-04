Sergio Sinay y su preocupación por el empobrecimiento del idioma español

La comunicación ha sido fundamental para la socialización de los grupos humanos en todas las sociedades. Una de esas formas de comunicación, la palabra hablada, o sea el lenguaje, ha establecido una forma de perpetuar la significación de cada pueblo en la relación con el otro; el diálogo, el hablar y su expresión, son formas que han permitido el entendimiento y la recreación de costumbres y pertenecías.

Por ese camino, filósofos, escritores, investigadores y maestros, han sabido marcar y dejar escrita esa relación entre el ser humano y su forma de comunicar su sentir, sus prioridades y sus deseos.

El idioma español en concreto, ha permitido una particular forma de expresión a través de su amplio número de palabras y es considerado uno de los más ricos y completos idiomas. Esa riqueza ha dado vuelo a todos los que han entendido esa virtud y la han sabido embellecer de la mejor forma.

Han sido muchos los escritores que han hablado del lenguaje. Hoy, muchos de ellos están preocupados porque en estos tiempos en los que, supuestamente estamos más evolucionados como sociedad gracias a la tecnología, en materia de lenguaje, parece estar produciéndose el efecto inverso.

Uno de los que ha expresado esa preocupación es el argentino Sergio Sinay, que defiende el rico lenguaje del español y que ha difundido trabajos de investigadores sobre los parámetros del coeficiente intelectual en la actualidad y su relación con el lenguaje.

OBRA | Sergio Sinay es escritor, investigador y conferencista, especializado en vínculos humanos, con formación en Gestalt. Desarrolla su trabajo desde hace décadas a partir de las diferentes situaciones como las relaciones de pareja, la psicología del varón, los lazos entre padres e hijos y las relaciones interpersonales en sus múltiples formas y alcances.

Ha colaborado con diferentes instituciones a través de sus conferencias en Chile, México, Uruguay y España. Ha escrito varios trabajos entre ellos, “Misterios masculinos que las mujeres no comprenden”, “Las condiciones del Buen Amor”, “Ser padre es cosa de hombres”, “Hombres en la dulce espera (hacia una paternidad creativa)”, El amor a los 40”, “Guía del hombre divorciado” y “Gestalt para principiantes”, entre otros. También se ha destacado como novelista y todos sus trabajos han sido traducidos al inglés, francés, italiano y portugués.

En uno de sus artículos, Sinay refiere a la identificación de algunos puntos que apoyan la teoría de que, a través del tiempo, las personas necesariamente tendrían una inteligencia superior a sus antepasados y que en ella, también estaría involucrado el lenguaje enriquecido.

ARGUMENTOS | El escritor establece algunas puntuaciones que han llevado al estudio de cómo los seres humanos han ido desarrollando sus capacidades en las últimas décadas. Para ello hace referencia al efecto Flynn, un fenómeno observado en el campo de la inteligencia humana, donde se identifica a través de test, el aumento del coeficiente intelectual (CI), a lo largo de varias décadas en muchas partes del mundo.

Este efecto lleva el nombre del investigador neozelandés James R. Flynn, quien estudió ampliamente este fenómeno. Flynn era profesor de Ciencias Políticas e investigador de la inteligencia humana (1934-2020). En 2007 publicó un libro titulado “¿Qué es la inteligencia?”, en el que profundizaba sobre lo que ya se conocía como el Efecto Flynn.

En el libro describe un fenómeno que él mismo detectó en 1980, cuando advirtió que, década tras década, el cociente intelectual (CI) promedio de la humanidad aumentaba. Dice Sinay “¿Por qué, entonces, no estábamos en otro mundo y otro modelo de vida y de cultura, menos depredador, más pacífico, menos materialista, más cooperativo, menos indiferente, más empático? Como el Efecto Flynn, dio en el centro del narcisismo humano, casi nadie se hizo estas preguntas”.

En contrapartida, un estudio de la Universidad de Northwestern muestra que el efecto Flynn se ha detenido y que incluso está revirtiéndose. Los investigadores examinaron los puntajes que mostraron caídas en lógica y vocabulario (conocido como razonamiento verbal), resolución de problemas visuales y analogías (conocido como razonamiento matricial), y habilidades computacionales y matemáticas (conocidas como series de letras y números).

A su vez, Sinay hace también referencia a al periodista y ensayista venezolano, nacionalizado español, Ramón Hernández, quien explica parte del proceso que ha enfrentado la sociedad. Comenta Hernández: “todos nos sentíamos cada vez más inteligentes y copartícipes de los inventos, hallazgos y avances en el mundo de las ciencias y de las artes, aunque cada vez entendíamos menos los procesos”.

También Sinay cita un artículo del investigador titulado “La simplificación del lenguaje y la pérdida del pensamiento complejo”, a través del cual, pone la lupa sobre la falacia que encierra la creencia a ciegas en el Efecto Flynn.

Así entre ambos investigadores citados por Sinay se establece que, a pesar de los avances, cada vez más se establecen vacíos y brechas en la capacidad creadora de las personas. Según el científico neozelandés y sus seguidores, como resultado del Efecto Fynn en los próximos 50 años, la capacidad de nuestra especie de razonar, crear, inventar, imaginar y resolver problemas se habría duplicado. Pero, como bien dice Hernández, “cada vez es mayor el horror-terror al pensamiento complejo, a la elaboración abstracta, a la lectura de libros que requieren algún esfuerzo del lector. El mínimo esfuerzo se ha impuesto y aparecen los daños directos y también los colaterales”.

Al respecto Hernández suma algo que es evidente y preocupante: “apenas se manejan entre 400 y 750 palabras, un vocabulario básico, válido para lo esencial. Casi han desaparecido las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Al desaparecer los matices y la relatividad, se impone el alto contraste. Los gritos, los insultos, las acusaciones, el asalto al cielo”, dice.

Entiende que se ha puesto el foco sólo en la inteligencia y lo cuántico. “El razonamiento verbal se ha constreñido, pero con las esperanzas puestas en la inteligencia artificial y la computación cuántica”.

También cita Sinay las investigaciones de Christophe Clavé, profesor de estrategia de la HEC (Escuela de Estudios Superiores de Comercio), de París, y autor del libro Los caminos de la estrategia. Lo que Clavé encuentra va en dirección opuesta al optimismo de Flynn. “Al compás de la revolución digital, se extendió la incapacidad generalizada de describir emociones a través de palabras. La preponderancia de pantallas y redes empobreció el lenguaje como herramienta de pensamiento y expresión. Todo se reduce a estar ‘muy impactado o muy afectada’, a emojis. Y nada más. Falta vocabulario, faltan conexiones de ideas, sinapsis y también comparaciones críticas”, dice.

Mientras tanto Clavé descubrió, contradiciendo al Efecto Flynn, que en los últimos 20 años ha disminuido el nivel de inteligencia, medido por pruebas, en los países más desarrollados.

Sinay entiende que “la inteligencia no es cuantificable. Se trata de una puerta que se abre desde adentro, requiere abandonar la pereza mental y usar los dones propios de cada uno para explorar, con atención, actitud y coraje espiritual, el sentido de la propia vida. Eso es inteligencia natural, lo demás es artificio”.

Sinay ha sido desde siempre, un gran defensor del buen lenguaje tanto escrito como oral y en ese aspecto ha sido un duro crítico en cuanto a algunos cambios que se intentan imponer como norma. Para Sinay también el lenguaje ha perdido parte de su riqueza y establece que se intentan cada vez más, modificaciones que no aportan en el camino de su correcta evolución.

El Escritor hace referencia a una forma de empobrecimiento del lenguaje actual, enfocándose en el lenguaje llamado inclusivo: “el lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino una jerga que deja afuera a todo el que no pertenece a la secta. No es inclusivo sino más bien excluyente en realidad. Reducen el número de hablantes, de emisores y de receptores solamente a aquellos que aceptan el dogma”, opina Sinay.

Entiende además que lo básico ha invadido diferentes ámbitos sociales y que eso propicia un lenguaje cada vez más pobre. “Los que hablan así parten de un razonamiento muy elemental y rudimentario por el cual si hay una palabra terminada en ‘o’ ya es masculina y, por lo tanto, patriarcal y abusiva”, cree.

“Me parece que eso más bien genera un desencuentro. Los adolescentes, por ejemplo, son grandes generadores de neologismos pero no los imponen, nacen y se multiplican a partir de la interacción y luego se va extendiendo. Se da a partir del uso de los hablantes como una necesidad de comunicación pero nunca como una imposición. Muestra una ignorancia respecto de esta herramienta que es el lenguaje y que nos ha permitido a los humanos entendernos, amarnos, disentir, evolucionar”, dice Sinay.

