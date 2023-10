Entrevista: Fernanda Castro, la política, las mujeres y los cuestionamientos

A Fernanda Castro le quedan dos meses al frente de la Junta Departamental de San José y le queda la amarga sensación de saber que cuando está entendiendo la función que le ha tocado en este año, la tendrá que dejar. Es lo que tienen las presidencias del legislativo, son anuales y en ese tiempo hay que hacer todo lo que el elegido se propone. Para dialogar sobre varios temas, la edila del Partido Nacional se encontró con La Semana.

En una reciente reunión con las dos anteriores ex presidentas que ha tenido la Junta Departamental de San José (Rita Quevedo en 2004 y Adriana Etchegoimberry en 2016), Castro había dicho que sintió cuestionamientos a decisiones que tomó por el hecho de ser mujer. Consultada por esas declaraciones, dijo Castro que lo que ella quería ver al encontrarse con las dos ex presidentas “era ver en qué cosas hemos avanzado desde 2004 y qué cosas siguen igual”.

“Después de hablar mucho y pasando raya podemos ver que hay cosas en las que hemos avanzado -porque lo hemos hecho-, pero hay algunas cosas que todavía permanecen; cosas cotidianas, en el manejo de las sesiones, en lo que es tomar ciertas decisiones, porque al estar en la Presidencia uno tiene que decidir cosas y resolver en el momento”, dijo Fernanda Castro.

“A veces, en el momento de algunas decisiones o de algunas resoluciones, tan prácticas como la guía cotidiana de una sesión, se cuestiona un poco más por el hecho de ser mujer”, agregó Fernanda Castro, que luego ejemplificó la situación diciendo que siente que “hay algunos cuestionamientos que si fuera varón, de repente no me los hacían con tanta liviandad. Es una percepción que tengo, capaz que me equivoco”.

“Creo que hay cosas que no siempre son premeditadas, que no son malintencionadas, sino que parten de la costumbre”, mencionó Castro. “Hay cosas que hay que desaprender y siempre digo que desaprender es más difícil que aprender. Son cosas que están instaladas y a veces surgen comentarios sin demasiado detenimiento sobre lo que se dice”, comentó la actual Presidenta de la Junta Departamental.

EL CARGO | Luego, la representante de la lista 70 de Libertad, aclaró que no quiere que se piense “en que ese es mi único sentimiento, también me he sentido con libertad de trabajar. Me he sentido respaldada por los compañeros. Si en algunos casos he sentido cuestionamientos, en otros he sentido respaldo, eso está bueno aclararlo”.

Reconoce Fernanda Castro que estar al frente de la Junta Departamental ha sido un “gran desafío, porque soy una Edila departamental nueva. Era todo un desafío. Llevo tres años de edila, en el primero fue en plena pandemia, es decir que mi primer aprendizaje de la Junta fue por Zoom. Además, no soy de San José de Mayo, lo que implica más tiempo de traslados y eso genera algunas limitaciones”.

A pesar de todas esas contras, entiende Castro que ha cumplido “con todas las cosas que me propuse”. Agregó que “cuando empecé a ir a la Junta Departamental veía que su tarea era conocida en la capital del departamento, pero no así en el resto, por lo que me propuse tener una junta de puertas abiertas y sacarla fuera de San José de Mayo y en eso se viene trabajando bien”.

“Se ha dado apoyo, se han impulsado actividades que se han hecho como fueron los reconocimientos a mujeres de los cuatro municipios”, dijo Castro, que comentó a continuación que “lo mismo se está planificando con un ciclo de charlas sobre salud mental y con un concurso de cortometrajes que se llama ‘Con buenos tratos, pasamos buenos ratos’, que se está organizando ahora”.

Prosiguió diciendo la Edila que otra de las cosas que se planteó es mejorar en materia de tecnología en la Junta y así se está trabajando con la AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), en varias áreas que mejoran la visibilidad del deliberativo. También destacó la incorporación del intérprete de señas en las sesiones y en las transmisiones por el canal de Youtube.

Sobre el rol de los ediles, la representante departamental, entiende que la gente -incluida ella cuando no era Edila-, “no termina de entender que somos legisladores y no tenemos capacidad de ejecutar y a veces no logramos entender que no todo pasa por ejecutar, que también es necesario lo otro, pero como no es tangible no lo ves”.

“La tarea nuestra no es visible, no es palpable, pero hay mucha tarea”, dijo Castro, que como gran balance de lo que va siendo su gestión, a la cual le restan dos meses, comentó que le quedan “cosas por hacer, pero cuando estás acostumbrándote te das cuenta que te tenés que ir, son períodos cortos. Cuando entrás a entender cómo funciona la cosa es cuando te tenés que ir y eso es lo que yo siento hoy”.

MÁS DIFÍCIL | Consultada sobre si entiende que la condición de mujer dificulta la participación en política, cree que “es un poco más difícil que para los hombres, si bien todo ha cambiado; las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en la mujer. Hemos evolucionado, pero todavía falta. Eso te implica que vos tengas que partirte en esta tarea, yo soy maestra, soy mamá, soy ama de casa y soy edila y tengo que acomodar los tiempos a todo eso”.

“Es más difícil, pero hemos mejorado y si bien hay cierta resistencia a los cambios, también hay compañeros que vienen apoyando”, dijo Castro que cuestionó la idea de que su partido está en la retaguardia en materia de igualdad de género.

“No me parece bueno que el feminismo sea algo partidario, si bien se ha intentado partidizar el feminismo, estas cuestiones no deberían ser partidizadas; hay cuestiones que tienen que trascender las banderas políticas y seguir trabajando en lo queda para adelante, porque esto no es de un solo partido político y tampoco ha trabajado un solo partido político”, dijo la Edila del Partido Nacional.

En su opinión, “las grandes causas como ésta, no pueden ser partidizadas, porque le sacás la sustancia, la esencia. Y la esencia tiene que ser una, que las mujeres sigamos transitando en el camino que venimos, que no ha terminado aún”.

Consultada por último sobre si entiende que el país está preparado para tener una Presidenta, sea ésta del partido que sea, dijo Fernanda Castro con firmeza que sí, que el país está preparado para tenerla.

Por Javier Perdomo.