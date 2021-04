Dirigente de la UNTMRA Rubén Villafán dice que no se está cuidando a los trabajadores ante la pandemia

El próximo sábado, es el Día Internacional de los Trabajadores y a causa de la pandemia de coronavirus los actos multitudinarios serán dejados de lado otra vez -así ocurrió en 2020 también-, y la actividad estará concentrada en expresiones individuales desde los hogares de los distintos trabajadores y trabajadoras del mundo y discursos alusivos de las centrales sindicales.

Más allá que no vayan a estar presentes en las plazas en este 2021, escuchar la voz de los trabajadores es importante en esta celebración, por lo que La Semana recurrió a conversar sobre el marco en que se da la celebración que recuerda a los mártires de Chicago con Rubén Villafán, uno de los dirigentes sindicales más activos en el sur de San José, que además está ejerciendo como Edil suplente (acuerdo 901001 en la interna del Frente Amplio), y que en esa doble condición tiene una visión crítica del momento por el que atraviesa el departamento y el país.

Villafán es uno de los poco más de 60 funcionarios que aún están vinculados a la empresa Lifan y como dirigente sindical colabora con los comités de base de las restantes empresas pertenecientes a la metalúrgica y sus ramas afines. En el cordón industrial josefino hoy están funcionando Bader, Joyson, Leb, además de la mencionada Lifan.

DECLARACIONES | Primeramente, Rubén Villafán se refirió a su preocupación por la salud de los trabajadores en el marco de la pandemia. Contó el dirigente sindical que con la UNTMRA (Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA), “tenemos experiencia de años anteriores, de llevar el vacunatorio de la Intendencia en campañas de vacunación, por ejemplo, contra la gripe a Faurecia (empresa que se retiró del país), también a Lifan. No sólo de la gripe se vacunaba, también se daba la antitetánica para algún compañero que le pudiera estar faltando para sacarse el carnet”.

En el marco de la pandemia, “desde el sindicato estamos incentivando la vacunación, por compromiso social y por solidaridad hacia el prójimo”. Por eso “es que hablamos con la intendenta Bentaberri para reiterar la experiencia ahora, pero ella nos dijo que habláramos con Atilio (Antonio, Director Departamental de Salud). Entonces venimos desde hace un mes estamos tratando de tener comunicación con él de forma de tratar de coordinar para llevar el vacunatorio a los centros de trabajo, pero nunca nos respondió, pero sí le contesta a las empresas, por ejemplo a Joyson, que no ha mandado el vacunatorio porque no tiene vacunadores”.

“Eso me preocupa, porque las fábricas primero piensan en la producción y luego en la salud de los trabajadores. En Joyson, por ejemplo, hay muchos casos positivos y van a haber más. Nosotros no manejamos cifras, pero sí sabemos que están surgiendo todos los días casos. Lo peor es que no hay protocolos para esos casos, es todo según las necesidades de las empresas”, dijo el dirigente sindical.

Contó luego que “la UNTMRA ha hablado con el Inspector Nacional de Trabajo y le hicimos la denuncia de más de 12 fábricas, de las cuales ya han ido a visitar a seis y se han constatado irregularidades en ellas”.

Estas situaciones, dijo, generan preocupación en la dirigencia sindical, ya que entienden que “no hay cuidado para los trabajadores. Somos criticados cuando realizamos movilizaciones o asambleas, pero a la hora de la producción, vale todo. La pregunta que me hago siempre es ¿Estas fábricas multinacionales, en su país de origen, hacen eso? No, no lo hacen”.

CRISIS ECONÓMICA | Pero a la situación concreta de la salud de los trabajadores por la pandemia, Rubén Villafán ve con preocupación la falta de respuesta tanto del gobierno nacional como de la Intendencia a las dificultades económicas que se hacen cada día más latentes en la sociedad.

“Si yo a vos te digo que en el departamento, se perdieron 3000 puestos de trabajo en menos de un año, de los cuales el 56% son mujeres; si pasamos en menos de un año de 2% de personas que estaban por debajo del nivel de pobreza a un 8%, es decir que 8000 personas están por debajo de la pobreza, si te digo que el nivel de ingreso de los hogares bajó un 9% ¿No habría que actuar con mayor énfasis en el tema? No hay señales de que esto vaya a repuntar pronto y no hay una política departamental que pueda amortiguar este impacto”, dijo Villafán (los datos manejados son del Instituto Cuesta-Duarte, del Pit-Cnt).

“Hay un 30% de uruguayos que tienen dificultad para acceder a la comida; hablamos de que estamos en un país que produce comida para 30 millones de personas en el mundo. Está todo muy complicado, si eso no es una emergencia, que me digan cuál es”, se preguntó el dirigente sindical, que de inmediato pasó a plantear otra interrogante. “¿Cómo va a ser enfocado el presupuesto quinquenal de la Intendencia, como si estuviéramos en la normalidad o enfocado en la crisis que estamos viviendo? Estas son preguntas que nos hacemos”, dijo.

A continuación Villafán expresó su preocupación por el crecimiento de las ollas populares, en particular en Ciudad del Plata, donde él vive. “Siempre somos los mismos los que las estamos aguantando las ollas: el movimiento sindical, los vecinos, el comerciante de la zona”, comentó y expresó su preocupación porque “hay gente que no se da cuenta de la crisis por la que estamos pasando”.

“Eso yo lo veo incluso con compañeros del movimiento sindical, que parecen estar viviendo en una burbuja. Les decís, ‘en Delta hay dos ollas nuevas, donde el 90% son gurises que están afectados porque no van a la escuela’ y te dicen, ‘andá vo, no debe ser para tanto’. Claro, viven en su burbuja”, mencionó Villafán.

El dirigente de la UNTMRA dijo que “a nivel político, también hay actores que o no se dan cuenta o se hacen los distraídos” y expresó su malestar por el retiro del Estado del trabajo social. “En estos momentos, en Ciudad del Plata hay más de cinco personas en situación de calle, algo que nunca había visto, pero desde el Estado no se les acerca nadie a preguntar si necesitan algo. El Estado está ausente”, dijo Rubén Villafán, quien además expresó su malestar por el poco interés demostrado por la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia a sus pedidos de ayuda para una familia que está por ser desalojada en Delta El Tigre en pocos días más.

Por Javier Perdomo.