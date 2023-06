Constanza Moreira y el respaldo de Casa Grande a la candidatura de Carolina Cosse

Una charla con la politóloga y líder del sector Casa Grande del Frente Amplio Constanza Moreira, nunca es breve, porque la profesional brinda en las respuestas a las consultas que se le realizan, un pormenorizado desarrollo a partir del cual hilvana su idea central, lo que lleva a que los espacios puedan no ser suficientes. En esta nota, se resume una charla de más de 40 minutos con los medios de comunicación de Libertad, en la visita que realizara el pasado viernes 2 de junio.

La primera pregunta tiene que ver con la decisión de su sector, de respaldar la precandidatura de Carolina Cosse en las internas frenteamplistas del próximo año. Sobre la decisión dijo que fue fruto de una larga discusión que una asamblea del sector tuvo sobre las candidaturas presidenciales. “Empezamos reconociendo una realidad y es que el FA, cuanto antes vaya definiendo cuál es el arco de los candidatos y las candidatas que tiene, es mejor para el votante, para luego pasar a una discusión sobre programas de gobierno”.

“El programa del FA está en elaboración -continuó diciendo Moreira-, y las candidaturas se dan cuando ya hay documentos programáticos elaborados con la participación de cientos de militantes, que en este caso no es sólo sobre las grandes políticas que el FA quiere implementar en el gobierno siguiente, sino las cosas que hay que revisar de lo que se hizo en este gobierno y eso tiene que ver con iniciativas legislativas, con políticas, con falta de recursos presupuestales de áreas enteras que eran priorizadas por el FA y que ahora han sido dejadas de lado, como por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados”.

Además, la líder de Casa Grande dijo que para su sector, que “es un grupo mixto, con hombres, con mujeres y con otras identidades, pero con una gran y mayoritaria presencia de mujeres en los cargos de representación (esa es nuestra característica, impulsar liderazgos femeninos, siempre que podamos hacerlo), la presencia de una mujer en la interna del FA es más que necesaria”.

EMERGENTE | Entiende Moreira que Carolina Cosse “es un liderazgo emergente en el FA y nosotros respaldamos los liderazgos emergentes. Es emergente porque terminó resultando Intendenta de Montevideo pero nadie se esperaba eso; había un candidato favorito antes; ocurrieron una serie de circunstancias, entre ellas el enlentecimiento del calendario electoral por la pandemia, que le permitió a Carolina irse afianzando y creciendo como candidata y es una mujer valiente, porque ha disputado en condiciones muy desiguales, muchas cosas”.

“Ese liderazgo emergente, que se ha consolidado con una gran gestión en la Intendencia, pero que además se ha consolidado como una contraposición al gobierno nacional, es uno de los liderazgos más importantes que tiene este país, aunque no desconocemos el peso de los otros liderazgos”.

Consultada en concreto si la candidatura de Yamandú Orsi puede atraer más votantes no frenteamplistas a la fórmula de esa coalición, Moreira dijo que no lo cree, “ya que el FA tiene un electorado propio de un 30% y todo lo demás es literalmente de afuera, lo capta uno, lo capta el otro, pero para llegar al 42 o el 45% es mucho más que el FA. Recordemos que hay renovación del padrón electoral y los jóvenes no son unos militantes de toda la vida, sino que enfrentan la circunstancia de votar por primera vez y mayoritariamente vota por el FA, eso hay que recordarlo. Ese electorado joven reconoce propuestas, trayectorias y liderazgos; no es ni de afuera ni de adentro, me refiero a la franja de 18 a 30 años, que es una parte importante del padrón”.

Profundizó su idea diciendo que “la adhesión al FA es la más fuerte de este país, retiene más a sus votantes que los partidos tradicionales, pero luego la mitad del electorado vota por propuestas, por programas, por candidaturas, no vota por viejas lealtades partidarias; eso cuestiona lo del afuera y lo de adentro, quién capta afuera y quién adentro”.

Continuó destacando la figura de Carolina Cosse diciendo que “es una gestora por naturaleza, se ha tenido que transformar en una líder de la palabra, pero ella es una líder de la acción; ha tenido que hacer esa conversión y lo ha hecho muy bien. Habla concreto, al pie, corto, eso es muy propio de las personas que están en el actuar y en la concreción de las cosas. En la conformación de su gabinete ha hecho un mix muy importante de mujeres y personas jóvenes, eso es algo a valorar porque el Uruguay es un país gerontocrático, dominado por hombres grandes, por eso poner jóvenes y mujeres es una señal de cambio”.

Además, “en el contexto de la pandemia y el actual de la sequía, Carolina ha tenido que lidiar, junto o en contraposición, con el gobierno, con la resolución de grandes temas como qué hacemos con el agua, qué hacemos con la pandemia. La capacidad de respuesta que ha tenido es rápida y esa es una cosa que valoramos mucho, porque este es el país de los tiempos lentos. Ha hecho cosas que no le corresponde hacer, pero las hace, porque es necesario”, dijo Moreira.

CONFRONTATIVA | Otra característica que convence a Moreira, es que Cosse “no teme confrontar, es cierto que a veces puede aparecer como más confrontativa que Orsi, pero la política es el arte de la confrontación a través de la palabra y no hay que tener miedo de confrontar ideas, ni proyectos. Eso ella lo hace, lo hace muy bien y lo hace con muy poca demagogia. Contesta con sencillez y rigidez”.

Continuó diciendo que su sector la apoya además porque “queremos que haya más participación política de las mujeres. Sabemos que podemos trabajar con Carolina en la implementación de políticas de género y de medio ambiente que son los dos grandes temas que ha elegido Casa Grande para trabajar ahora”.

“Nos interesa el agua por supuesto, pero también nos interesan los agrotóxicos, la agroecología y los modelos de desarrollo agrícola más sustentables con la naturaleza. Además de interesarnos todos los desafíos que tienen que ver con el acuífero, con el hidrógeno verde, con la perforación en busca de petróleo. En todas estas áreas el Uruguay no sólo tiene que desarrollar políticas, sino también más inteligencia, más investigación y más y mejor diálogo entre academia y política”, dijo Moreira.

En cuanto a las políticas de género, consideró Moreira que “no podés resolver el problema de la pobreza sin resolver el problema de la vivienda, de las mujeres y de los niños. Es simple, porque la pobreza, se concentra”.

Respecto a cómo ve al Frente Amplio para la próxima contienda electoral, dijo Moreira que ella le hace un reconocimiento especial a Fernando Pereira, porque “le ha dado un relanzamiento al FA. El plebiscito contra la LUC permitió mantener una red militante en plena pandemia y creo que el liderazgo de Pereira le ha dado dinamismo, empuje. Razona distinto, porque viene del movimiento sindical, que tiene de todo, no es fácil estar en esa organización”.

“Por eso el FA está en uno de sus mejores momentos, tiene que transitar esta etapa de competencia entre liderazgos, siempre pensando que eso se va a transformar en cooperación y colaboración. Tiene buenos liderazgos, de recambio. Tiene más definido lo que quiere hacer, tiene su programa; en ese sentido la tiene mucho más fácil que el gobierno nacional que está hoy muy embretado en muchos problemas grandes y no tan grandes”, dijo Moreira.

Vale mencionar que Constanza Moreira saludó la determinación de la Justicia respecto a la condena a dos militares del Batallón Nº 6 por torturas en el año 1975 a militantes del Partido Comunista. También la edila Ana María Piñeyrúa, que acompañó a Moreira, hizo alusión a la condena y a los emotivos momentos vividos tras la lectura del fallo de le jueza Merlo.

Por Javier Perdomo.