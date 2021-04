Concejo Municipal de Libertad presentó sus aspiraciones presupuestales a la Intendencia

El Municipio de Libertad, acaba de terminar y presentará en estas horas un plan de obras para el quinquenio, que sea financiado con el presupuesto departamental, que está ingresando en su última etapa de estudio antes de llegar a la Junta Departamental, para que allí se estudie, se negocie y eventualmente se apruebe. El alcalde Matías Santos, explicó que se pide lo máximo, pero eso no quiere decir que la Intendencia finalmente invierta en todo lo solicitado ya que depende de las negociaciones que se hagan y de lo que digan al final los ediles en sus negociaciones.

Hagamos un repaso por las obras solicitadas. En primer lugar se plantea iniciar, por lo menos en etapas, un proyecto del período anterior para la recuperación de la calle 25 de Agosto, que incluye la construcción de pluviales, la recuperación de veredas, la reconstrucción de cordones-cuneta, la construcción de cebras e intervenciones en las esquinas para así reducir la velocidad. También se plantean mejoras para la plaza de los 33 en materia de enjardinado e iluminación.

En cuanto a construcción de carpeta asfáltica, se plantea la construcción de cinco mil metros en las calles por las que se desvíe el tránsito pesado (algo que ocurrirá en el período) y otros 700 metros en calle Pasteur.

En materia de construcción de pluviales, la obra más costosa, el Municipio de Libertad pide que se construyan en barrio Cololó, El Bosque, Aserradero, Juventud Unida, Fraccionamiento Bonnahon, en Progreso, en calle Lavalleja, Ciganda y en el extremo Oeste de Detomasi.

En materia de construcción de nuevas sendas peatonales como las de calle Rodó y Artigas, la intención es que se construya una en Lavalleja desde la avenida hasta Colón, en Colón entre Gagneux y Clauzolles, en Clauzolles desde la avenida hasta calle San José, en calle San José desde Oribe hasta Artigas, en Pasteur desde Washington hasta la avenida, en Sarandí desde la avenida hasta 19 de Abril, en 19 de Abril desde Lavalleja a Los Olivos y en Wilson Ferreira desde Pasteur hasta Luis Viera.

En cuanto a tratamiento bituminoso, se plantea que se haga en barrios Pascual, Cololó, Penal, El Bosque, Fraccionamiento Avondet, Alto del Bosque y barrio Martín (frente a Bonprole), y también se pide que se construyan 22.360 metros de cordón cuneta en distintos puntos de la ciudad.

En materia cultural, el Municipio pide que se implementen talleres y clases en la Sociedad de Fomento Rural (SOFORU), de Colonia Italia, en el salón comunal de Kiyú, en el salón de las Mujeres Rurales de Tropas Viejas y en barrio Pascual.

También se plantea la construcción de plazas en Coviliber 1, en barrios El Bosque, Progreso y María Julia, además de los fraccionamientos Bonnahón y Pérez Ruso. El Municipio aspira a que se contraten 16 nuevos funcionarios y que se instalen 203 picos de luz en distintas calles de todo el Municipio, incluido Kiyú.

PLANIFICACIÓN | A la hora de evaluar qué planteos tienen más prioridad, Matías Santos comentó que “todos los planteos tienen su prioridad, porque algunos tienen prioridad en el tránsito y otros tienen prioridad en los problemas que se le generan a los vecinos por la falta de pluviales que le solucionen el desagüe rápido de las aguas de lluvia”.

En particular respecto a los pluviales, dijo el Alcalde que algunos de estos pluviales se construir mediante dinero del Literal B, que son los fondos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), le transfiere a los municipios de todo el país. “Algunos de esos pluviales los vamos a atender nosotros y otros los pusimos en este planteo a la Intendencia para que los tenga previstos porque son obras costosas que nosotros no podemos abordar con los recursos que recibimos”.

Considera prioritario Matías Santos que se hagan “intervenciones en esas calles que tienen una alta circulación vehicular y también circulación peatonal, que son las calles Lavalleja, Pasteur y Clauzolles. Queremos mejorar la circulación del peatón y por eso se plantea la construcción de sendas peatonales”.

Respecto a la financiación de estas obras dijo el Alcalde que “en el período pasado, ambas sendas se construyeron con mano de obra paga por el Municipio, pero los materiales los puso la Intendencia y queremos ver si podemos seguir haciéndolo de la misma manera en este período”.

Matías Santos también se refirió a las obras que son necesarias en las zonas para las que está creciendo la ciudad, que son en particular barrios El Bosque, Altos del Bosque, Fraccionamiento Pérez Ruso y Juan Bonahon y Continuación Clauzolles, además de barrios Pascual, Cololó y Penal. “Hicimos puntualización en esas obras porque son barrios que carecen de servicio de cordón-cuneta, de bitumen, pero a la hora de ejecutar estas obras nos vamos a encontrar con que algunos fraccionamientos no cuentan con saneamiento. Ante esta inquietud hablamos con OSE, nos hicieron elevar una carta como inquietud a una problemática a solucionar a la brevedad para que nos permita a nosotros planificar y llegar a esos barrios que no cuentan con ese servicio”, comentó.

OTROS TEMAS | Continúan escuchándose quejas respecto a el mal uso que se hace de las volquetas y la demora del Municipio en su retiro con la basura. Matías Santos reconoció que “nos hemos visto desbordados, se viene la época en que se hacen podas, que se extiende hasta la primavera. Nos pasa en Libertad y también Kiyú”.

“Nosotros tenemos algún remanente de los dineros que viene por el Literal B y vamos a contratar alguna volqueta más para reforzar los puntos verdes con los que contamos, algo que en su momento comunicaremos adecuadamente”, dijo Santos, que a su vez recordó que a la brevedad se “se viene la video vigilancia de los contenedores más complicados, que van a ser rotativos y con la que pensamos llegar a la mayor cantidad de contenedores posibles. Lamentablemente vamos a hacer lo que no queríamos, que era fiscalizar para proteger a los vecinos que hacen las cosas de manera correcta, que es llevar los residuos no domiciliarios a alguna de las volquetas o al espacio que tenemos detrás del parque, que pronto dejará de funcionar”, dijo el Alcalde.

Consultado sobre si hay algún plan de plantación de árboles, dijo Matías Santos que “hay algunos vecinos que se están movilizando en eso y hay que programarlo porque hay que hacerlo en junio y queremos dejarlo ya bastante armado. Queremos planificar que tipo de especies plantar entre todos. Hay una base de posible trabajo y además tenemos algunos recursos que los queremos volcar a eso”.