Personal del CAIF El Ceibo ha continuado en contacto con las familias de los niños durante este receso obligado

El equipo del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), El Ceibo de Libertad viene trabajando en régimen de guardias de cuatro horas de sus funcionarias durante la semana, para de esta forma mantener un contacto fluido con las familias de los niños de 0 a 2 años que allí asisten y que debieron dejar de concurrir en la segunda quincena de marzo, cuando recién comenzaba el año, a causa de las medidas que se tomaron para contener la propagación del coronavirus.

Marianela Figueroa, psicóloga e integrante del equipo de gestión del CAIF libertense, contó a La Semana que todas las funcionarias del centro concurren un día a la semana a hacer su guardia, aunque aclaró que aquellas que no viven en Libertad no participan de la guardia porque desde las autoridades nacionales se aconsejó que no viajen. Aclaró que es una medida que abarca a todo el país.

De todas formas, todo el personal de los CAIF trabaja, de manera virtual y por Whatsapp, hay comunicación con el centro y con las familias de las y los niños que concurren. “Permanentemente estamos enviados iniciativas, propuesta, videos, canciones para compartir con los niños y sus familias y de esa forma se mantiene el nexo con la institución”, comentó Marianela Figueroa.

En las guardias que realiza el persona, se trata de abarcar parte del tiempo de los dos turnos -matutino y vespertino-, explicó Figueroa, quien comentó que en ese tiempo en el centro las funcionarias abordan problemáticas específicas de algunas familias que asisten y en algunos ocasiones se entregan canastas puntuales a algunas de las familias que ya venían con problemas desde el año pasado o que se les ha complicado ahora. Aclaró, con cierta reticencia al hablar, que se trata de casos muy concretos y que se trata de no difundir que esas canastas se entregan ya que no hay capacidad económica para hacerlo de forma abierta y brindar a todos los que las pidan.

Consultada Marianela Figueroa respecto a si había percibido un incremento de casos en que se debe asistir a las familias, dijo que ella en particular no percibió un incremento ahora, aunque sí es un problema que está instalado desde el año pasado.

Respecto a si entiende que esta situación perjudicará a los niños en su proceso de formalización y de socialización, Marianela Figueroa dijo que todo es muy reciente y por ello está en proceso de evaluación constante, por lo que es difícil dar una respuesta categórica.

DIFICULTADES | Contó que de las primeras cosas que los padres plantean cuando al comienzo del año se les consulta qué esperan del paso de los niños por el CAIF, es que quieren que sus hijas e hijos aprendan a compartir. Eso, prosiguió, que se aprende más fácilmente cuando se hace entre pares, se ve dificultado en esta situación, por eso ella entiende que no es bueno que los niños dejen de interactuar por completo con otros niños. “Sin salirse de su burbuja o ampliándola un poco, es bueno que los niños estén en contacto con otros niños, un primo, un amigo”, comentó Marianela Figueroa.

Pero Marianela Figueroa entiende que esta situación puede tener un lado positivo también, ya que los niños necesitan estar en contacto con su familia y a veces por las ocupaciones laborales, la familia no está tanto con el niño como éste lo necesita y la actual situación ha llevado a que los niños tengan ese contacto.

De todas formas, consideró que habrá dificultades en el proceso de sociabilización entre la población objetivo de los CAIF.

Consultada respecto a si al equipo de trabajo la virtualidad le ha generado la necesidad de estar más tiempo diario dedicado al trabajo, Figueroa dijo que se trata de mantener los horarios laborales, pero igualmente, por la dinámica que imponen las comunicaciones están más pendientes. “Por suerte este año tenemos la experiencia acumulada del año pasado, que ha facilitado las cosas”, comentó Figueroa.

En cuanto a si hay una planificación para el regreso a la presencialidad y cómo se realizará, dijo Marinela Figueroa que la información que manejan es que se vuelve el 3 de mayo, pero no saben de qué forma será. “Hasta ahora no manejamos más información de la que se maneja públicamente”, comentó la funcionaria del CAIF El Ceibo.

Por Javier Perdomo.