Al asumir en Obras, Bares dijo que fue como si lo citaran a dirigir a la selección uruguaya

Gustavo Bares asumió la titularidad de la Dirección General de Obras de la Intendencia de San José “con sentimientos encontrados” y con una “responsabilidad muy grande”, luego que el pasado miércoles se concretaran los primeros cambios en el gabinete departamental en lo que va del actual período de gobierno.

Durante los cuatro períodos anteriores, Bares se desempeñó como director de Paseos Públicos y Alumbrado, cargo que ahora ocupa el teniente coronel Carlos Eduardo Scanziani, quien venía trabajando en la Dirección de Obras con la ingeniera Mariana Delgado, quien pasó a ocupar el rol de asesora profesional.

“Me citaron para dirigir la selección uruguaya, porque para quienes estamos en la Intendencia, para todos los directores, siempre la Dirección de Obras es la selección, es la Dirección más importante”, dijo Bares, horas después de haber asumido como director de esa repartición de la comuna.

Gustavo Bares dijo haber aceptado la transición “con sentimientos encontrados y con una responsabilidad muy grande” que tiene que ver con salir de “la zona de confort”, tras casi 20 años al frente de la dirección de Paseos y Alumbrado Público y 39 como funcionario municipal.

ACELERAR | Consultada sobre los cambios efectuados, la intendente Ana María Bentaberri, explicó que los movimientos responden a la necesidad de “darle más celeridad” a propuestas de trabajo encaradas por la Intendencia.

“Todo el equipo lo sabe, está advertido desde el primer día, que llega un momento en que hay que pasar raya y tener conciencia de si tenemos que hacer ajustes o no” dijo Bentaberri al tiempo que recordó que ya van dos años del actual período de gobierno.

En declaraciones realizadas en Ciudad del Plata, Bentaberri dijo “en el tema de obras sabemos que venimos cumpliendo con un montón de cosas, pero entendemos que otras tienen que tener otro ritmo y necesitamos que la ingeniera Delgado se aboque a toda la parte técnica para darle más celeridad a muchas propuestas de trabajo que estamos llevando adelante”.

Si bien la Intendente dijo que el trabajo realizado por Mariana Delgado era bueno, consideró importante no descuidar el papel de la Dirección de Obras. “No podemos descuidar el papel fundamental del Director de Obras, que tiene que hacer una fuerte coordinación con el resto del departamento, también a nivel nacional, con los ediles y con los municipios. Es una tarea que no se puede descuidar y Mariana la venía cumpliendo muy bien, pero tenemos en esa persona la característica de que también es profesional, muy buena profesional y entendemos que tiene que abocarse más a la parte técnica”.

“Entiendo que las grandes pautas se están llevando a cabo. Tenemos dos años por delante, es verdad, pero tampoco podemos salir el último mes de gestión a intentar cumplir con todo aquello que nos propusieron los propios vecinos. Por eso queremos acelerar”, dijo la Intendente.

“Hay que redoblar el esfuerzo, entonces sí, colocamos a cada compañero en una tarea específica para poder rendir mucho más”, insistió Bentaberri.

PASEOS Y ALUMBRADO | Sobre la designación de Eduardo Scanziani al frente de la dirección de Paseos Públicos y Alumbrado, la jefa comunal dijo que responde a la misma necesidad: “También estamos reorganizando la dirección de Paseos Públicos y alumbrado, porque también allí venimos atrasados”, reconoció.

Al respecto, Bentaberri explicó que ello se debe al atraso de la llegada de una importación de materiales, que llegará a fin de año cuando era esperada para mitad de 2022.

“Estamos dependiendo de una importación que se está haciendo. Nos dijeron que llegaba en julio, y va a llegar recién a fines de diciembre o en los primeros días de enero. Eso también atrasa porque hay algunas cosas que están planificadas, que van de la mano, obras y alumbrado público”.

“Hay propuestas que todavía están en espera por otras cosa que tuvimos que atender. Llevamos dos años, faltan dos más. Hay mucho para hacer y queremos cumplir, no hay vuelta”, afirmó.

Consultada respecto a la posibilidad de que aplique más cambios en otras direcciones, Bentaberri dijo que “por ahora no”, aunque tampoco lo descartó: “hasta lo que vengo evaluando no. No quiero descartar nada. Siempre he dicho que el que se vaya quedando por el camino va a llegar el momento que ya está, que no hay más chance. No son temas personales sino que es de responsabilidad frente al rol que estamos asumiendo hoy en día”.

“Dimos la cara en una campaña política, conformamos un equipo para hacer las cosas bien y es eso lo que queremos; hacer las cosas bien y cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer por San José en estos cinco años”, dijo la Intendente.

Por Katherine Martínez.