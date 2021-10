Elucubraciones semanales, edición 28/09/2021: Tiempos inseguros con aires privatizadores

Ni un suspiro queda para que se vaya setiembre y uno no termina nunca de acostumbrarse a las inestabilidades de la primavera, aunque claro, comparadas con las tempestades que azotan al mundo, lo variable que está el tiempo es un tema menor al que puede uno referirse en la columna elucubradora; pero tranquila/o, esto es tan solo una introducción para lo que vendrá de ahora en más, que podrá o no ser de su agrado, pero que no le será indiferente. Si le parece, vamos iniciando el viaje.

Para comenzar le ruego que no me pida que opine sobre lo que dijo el Presidente en su viaje por el norte de América; él le habló a su barra y para ellos lo manifestado por Luis Alberto es correcto, así que yo no voy a convencer a nadie de lo contrario. Lo que sí quedó claro es que aquello de desideologizar la política exterior –que es muy discutible si lo estaba-, fue tan solo una promesa de campaña, porque sus discursos fueron tremendamente ideológicos, atando al Uruguay a lo “peorcito” que anda a la vuelta en nuestra América.

Pero bueno, como usted ya sabe, esta columna no busca convencer a los convencidos, sino que pretende generar dudas sobre las certezas que buscan imponernos los que mandan.

Hablando de dudas, ¿sabe lo que a mí me sigue generando dudas y por eso vuelvo a planteárselas acá insistentemente? Las políticas de seguridad de los multicolores y esa idea que se busca imponer sobre que estamos más seguros con ellos en el gobierno, gracias a que ahora se “ejerce la autoridad” y gracias también a los cambios producidos por la ley de urgente consideración.

Sabe, me dio pavor escuchar estos días al ministro Heber asustando viejitas (con el mayor respeto posible lo digo), diciendo que si se deroga la LUC se van a tener que liberar centenares de presos, nombrando a Bonomi (el ex del FA), cada dos minutos, como si escucharlo nombrar fuera el antídoto necesario para que la gente entienda que estamos mejor. Es de un infantilismo perverso, maquiavélico, podría decirle, aunque Maquiavelo no haya conocido a Heber.

Lo mejor es que Heber cuestiona la gestión Bonomi (cuestionable como cualquier otra gestión), mientras él –el gobierno diría mejor-, no puede lidiar con el caos estructural que vive el sistema carcelario (que también forma parte de la seguridad o inseguridad que tiene el país), con fugas insólitas, torturas entre presos y récords de muertes violentas, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Claro, los más fanatizados me dirán que eso es producto de la situación que había cuando asumieron el gobierno, pero yo le podría responder que ese problema lo tienen todos los nuevos gobiernos y si uno no está dispuesto a hacerse cargo de los problemas que dejó el anterior, es mejor no asumir esa responsabilidad. Sin embargo no me puedo contentar con manifestarle eso, porque sería una respuesta fanatizada, así que sígame el hilo para tener una postura con algo más de vuelo.

Yo ya le he dicho acá mil veces –desde la época de Bonomi, le digo más-, que el sistema político en general (incluido Bonomi), con honrosas excepciones, cree que aumentando las penas se solucionan los problemas de seguridad, cuando de verdad lo único que logran es empeorar las cosas. Puede que ante alguna gente sea un golpe de efecto positivo, pero en los hechos no logran que vivamos más seguros, solo generan hacinamiento y necesidad de mayores presupuestos policiales para seguir hacinando gente, transformando todo en un círculo vicioso interminable.

Puede si, que se puedan mostrar algunas estadísticas que vendan como positiva una política determinada en determinado momento, pero las estadísticas no mejoran la seguridad, lo que la mejora son los hechos y en este Uruguay de hoy, gracias a la pandemia y al cambio de humor de los canales de televisión, los crímenes no son portada de los informativos ni tapa en los diarios de circulación nacional. Eso genera una sensación.

El año pasado hubo poco más de 40 homicidios en el país, hoy ya se superaron los 50 y todavía quedan tres meses del año, pero los asesinatos ya no son tan importantes como las muertes por coronavirus, que contamos día a día hace un año y medio.

Mire que yo lo observo con cabeza periodística, entendí durante el año pasado y buena parte de éste que el foco de atención había cambiado; la tragedia humanitaria que significó el coronavirus se volvió el tema dominante, pero eso ya pasó y la cantidad de muertes violentas debería volver a preocupar a la tevé, sin embargo lo único que se escucha es de lo buen Ministro que fue Larrañaga y de lo que ha mejorado la seguridad, transformándolas en máximas en las que nadie podría dudar y la verdad es que en base a lo que veo, yo me tomo el atrevimiento de dudar, por más que por respeto a quien ya no está, no hablo de la gestión del “guapo”.

No se quede con lo que le dicen por la tele, recuerde que la realidad es más compleja de lo que le cuentan y en cuestiones políticas, dos más dos nunca es cuatro, menos lo son los floridos discursos presidenciales que nadie escuchó.

Cambio el chip – elijo uno entre todos esos que me metieron con las vacunas, según los conspiranoicos-, y le comento que otra cuestión que me está preocupando sobremanera es el ataque a las empresas públicas que está haciendo el gobierno.

Le confieso que me equivoqué, yo le creí al herrerismo en eso, pensé que habían aprendido la lección que se les ha dado en mil y una elección respecto a que las empresas públicas no se tocan y no iban a insistir, pero no, su agenda antiestatista estaba ahí, oculta, y ahora con el control circunstancial del aparato estatal, buscan llevarla adelante a como dé lugar. Quieren comenzar por desmantelar Ancap, pero todo hace indicar que pretenden seguir con Antel y también con OSE, cediéndole a privados áreas tan sensibles como el saneamiento o el suministro del agua.

A San José lo involucra directamente con el famoso proyecto Neptuno, que un consorcio privado pretende construir con la idea de suministrar agua a una parte del área metropolitana de Montevideo. No está claro cómo se va a operar ese consorcio, ya que nuestra Constitución tiene un artículo que establece con claridad que el Estado es el único que puede brindar el servicio de agua potable.

He escuchado a algunos jerarcas decir que el proyecto no violaría la Constitución, pero yo creo que sí, serían privados manejando nuestra agua. Seguramente será una lucha que se vendrá después del referéndum de la LUC, porque ellos no van a parar con su estrategia privatizadora y los de a pie no dejarán –no dejaremos-, que el agua se transforme en una mercancía más.

El agua, es de todos. Por lo pronto, a fines de octubre, en Rafael Perazza, habrá una reunión de varios colectivos que desde ya se están movilizando en contra de este proyecto y también del de saneamiento privado para localidades pequeñas del interior del país. Habrá que estar atentos.

Atentamente les decimos desde la columna elucubradora que vamos terminando por acá. Será dentro de siete días que habrá nuevas cuestiones sobre las que hablar. Disculpe que no me salga el discurso oficialista, es que uno siempre tuvo la particularidad de ir en contra de la norma establecida. Hasta la próxima.

