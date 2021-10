Talleres de candome para niños: desde las raíces

“Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño: ¿qué es una murga, mamá?”. Esos versos del gran letrista Carlos Modernell, inmortalizados en la recordada retirada de La Milonga Nacional de 1968 podrían aplicar perfectamente a la pregunta que tal vez muchos padres y madres han recibido de parte de sus hijos, “¿qué es un candombe, mamá?” y seguramente la respuesta será breve y generalmente limitada a los tamboriles.

Para ampliar un poco más esas respuestas a Gonzalo Márquez y Martín Sellanes, tamborileros de amplia experiencia, se les ocurrió dictar un taller de candombe para niños y niñas que se dictará los jueves en la Casa de la Cultura de Libertad y los viernes en el Espacio Sinergia de Puntas de Valdez.

ANTECEDENTES| Martín Sellanes habló con La Semana y explicó que “con todo el tema de la pandemia el candombe en general ha quedado medio relegado, al no poder juntarnos. Si bien en San José hay comparsas que se están juntando y también en Montevideo, creo que acá también se enfrió un poco la gente también”.

Tanto Sellanes como Márquez han integrado diversas comparsas y tuvieron destacada participación en dos propuestas candomberas que llevaron “el candombe de la calle al teatro” como fueron Raíces y El Camino.

Respecto a estos espectáculos Martín Sellanes agregó que “nos quedó trunca una tercera parte porque fue difícil coordinar los ensayos en un grupo muy grande” y así “nos planteamos un día que estábamos medios quietos con el tema del candombe y pensamos que al menos teníamos que hacer talleres, para que haya candombe, para volver a ver gente con un tambor en la calle y así hemos hecho varios talleres, a veces con mi hermano, a veces con Gonzalo, y nos ha ido bien, en cuanto al público y también a gente que ha tocado en diferentes comparsas”.

IDEA| Pero un día “Gonzalo me planteó “che, ¿y un taller para niños?”, al momento le dije “paah” y le pedí un par de días para digerirlo y pensarlo, además fue en un cruce en la calle que paramos a saludarnos y me tiró esa” explicó Sellanes sobre la primera idea que surgió de su compañero.

Sellanes explicó que “me puse a pensar en el correr de los días y me calló una ficha, porque siempre que hemos estado en alguna comparsa, muchos niños y niñas se arriman, y me pregunté ¿dónde ese niño puede aprender?, ¿dónde puede adquirir conocimientos sobre el candombe?”, porque difícilmente en una comparsa que prepare una cuerda de tambores tengan el tiempo y los recursos como para enseñar a niños desde cero. “Si a mí comparsa me vienen con un niño de nueve años, le digo que no, primero porque no estoy apuntando a eso y además hay que tener paciencia y dejar de atender al resto de la comparsa, no se adapta al proceso normal de una comparsa, es muy difícil”

MADURACIÓN| A partir de allí Sellanes y Márquez comenzaron a manejar ideas, a madurar la propuesta. “Yo no había escuchado nunca que hubieran talleres de candombe para niños, es cultura uruguaya, es patrimonio nuestro, pero se aprende de adolescente o de grande y sólo a tocar el tambor. Yo no sé si en una escuela de música se enseña, pero el candombe como tal no hay lugar donde se enseñe”.

Sellanes agregó que en principio la propuesta es un desafío, “porque si bien los dos tenemos hijos, no es lo mismo recibir niños de otra persona porque no tenemos una formación pedagógica y pensamos que tenía que hacerse desde lo lúdico, desde el juego. No nos parece que sea correcto sentar a un niño con un tambor entre las piernas tres meses haciendo clave y esperar que aprenda a tocar, pretendemos enseñarle lo que es el candombe en general, como patrimonio cultural”.

Sellanes continuó explicando que el taller partirá “desde lo teórico, explicarles qué es y cómo llegó el candombe; qué tipos de candombe hay, dónde se ve más y por qué, ya sea en Durazno, en Montevideo, en la Ciudad Vieja, en el Barrio Palermo. Es un taller introductorio, si bien es para que el niño pueda llegar a tocar el tambor, pretendemos acercar a los niños a la cultura general del candombe”.

EDADES| Si bien los responsables aún no han definido una edad mínima, “eso dependerá de lo que se nos proponga, pero obviamente no pensamos en niños de 4 años, sería imposible, tal vez a partir de los 7 u 8 creemos que se puede hacer”.

Para los talleristas será, según explicó Martín Sellanes “un aprendizaje de ida y vuelta, aunque nosotros tengamos una idea muy completa de lo que es el candombe, siempre hay cosas para aprender. Enseñarles a los niños y a la vez aprender cómo hacerlo mejor y qué enseñarles, mostrándoles temas históricos, para que los niños sepan reconocer un candombe entre otros ritmos aunque lo interprete una filarmónica, que lo identifiquen como música, que no crean que son sólo los tres tambores en una esquina con un fuego. Intentaremos que identifiquen el candombe”.

METODO| Para lograr sus objetivos los talleristas utilizarán diversas herramientas como “algunos videos, algunos cuentos, canciones, por supuesto que estarán los tambores, pero no está pensado para sentar al niño con un tambor entre las piernas durante una hora y media, primero queremos que identifiquen al candombe como patrimonio cultural de nuestro país, darles esa chance”.

Sellanes explicó que él comenzó a tocar “con 18 años, hoy tengo 43, pero capaz que antes me gustaba y yo no sabía, lo empecé a tocar un día que fui a Avance, porque escuché los tambores y me arrimé, y siempre hay niños alrededor de una comparsa, siempre hay alguno con un tamborcito de esos con lonja de cartón”, dijo entre risas y sin dudas que entre esos muchos niños y niñas habrán quienes se entusiasmen conociendo los orígenes, las raíces y las historias que hay detrás del candombe.

Sellanes dijo que “pretendemos abrir un espacio, si a los niños les gusta será genial, si no va por ahí y no les gusta no seguirán. Queremos darles la chance de aprender qué es, para que al aprender clave y cuándo entra el chico sepan también por qué el repique y todo el resto, como por qué hay diferentes personajes, todo el trasfondo histórico y cultural, eso es lo que estamos preparando”.

Hasta el momento el taller viene siendo difundido a través de las redes sociales de los dos espacios culturales y de los propios talleristas. Sellanes anunció que “vamos a hacer algunos afiches para colocar en las escuelas, somos conscientes que estamos comenzando un taller en octubre y que terminará en diciembre, por eso también queremos que sea algo introductorio para que si en diciembre les quedó gustando, podamos comenzar en marzo de nuevo”.

Sellanes adelantó que el próximo viernes 1 de octubre estará comenzando el taller en Puntas de Valdez. “Tenemos muchas ganas, ya hemos tenido algunas consultas, tenemos la expectativa porque es un desafío para nosotros, también nos invitaron para participar en Puntas de Valdez el domingo 3 en una movida por el Día del Patrimonio, allí estaremos con tres tambores y llevaremos algunos volantes para promocionar el taller”.

Sobre el desarrollo de cada clase Sellanes dijo que “será una hora y media en la que tal vez 30 o 40 minutos se muestre un video o enseñando algo teórico del candombe, después se les enseñarán las claves. Otro día aprenderá por qué el chico entra en su momento y cuál es su significado dentro del candombe, son cosas que a los adultos no se les explican cuando aprenden a tocar”.

Sellanes explicó que “si uno aprende e incorpora todo eso, cuando escucha un candombe lo identifica claramente. Yo escucho candombe en un reggaetón, o en otras músicas y la idea es que al niño le quede eso, cómo entra una clave, por qué hay diferentes claves, por qué un barrio adoptó una clave y otro adoptó otra, por qué el candombe fue y sigue siendo lucha y resistencia y por qué hay un Cordón, Cuareim y Ansina; por qué no hay otros, pretendemos que los niños identifiquen cada uno y sepan el por qué de cada uno, que sepan de los personajes, por qué la Mama Vieja, por qué el Gramillero”.

La propuesta resulta amplia y atractiva, abarcativa de la cultura general del candombe. Quienes estén interesados, tanto para el taller en Casa de la Cultura de Libertad, que se realizará los jueves a las 18 y 30 como en el Espacio Sinergia de Puntas de Valdez que irá los viernes (comienza el 1° de octubre), podrán ampliar la información y detalles directamente consultando con los talleristas, Martín Sellanes (091 950 422), y Gonzalo Márquez (091 026 049).

Por Jorge Gambetta.