Elucubraciones semanales, edición 28/03/2023: «Lali y la cultura de las comunas»

Marzo se nos escapa como arena entre los dedos y de inmediato llega abril; con el habitual descanso religioso –turístico en su inicio, hay quienes ansían que lleguen esos días, para después no querer que se vayan más. Pero nuestras ansias y quereres son poco importantes para el tiempo, que pasa, queramos o no, así que hay que captar cada instante como si no hubiera más; pero claro, enredados en nuestras rutinas, no percibimos lo efímero del ser y terminamos enfrascados en nimiedades. De algunas de ellas, hablamos en la columna elucubradora, ¿le parece que comencemos?

Por suerte esta es una de esas ediciones en las que vengo con el tema gatillado, quizás un poco tarde, pero siendo consciente de ello, ya que no quise ser parte del ruido que se había generado cuando los acontecimientos estaban ocurriendo -porque además hay problemas más importantes para abordar-, pero como estamos casi en vísperas de una semana entera de feriado (la única nación del mundo en la que ocurre algo así), me doy permiso para hablar de temas no necesariamente trascendentes.

Permítame usted, que desde el interior, este escriba de pueblo se refiera al espectáculo de la Intendencia de Montevideo que fue llamado “Acá Estamos”, que contó con una grilla conformada solo por artistas mujeres y que tantas críticas generó por el costo que tuvo el evento para la comuna capitalina.

Para romper el hielo le digo, a no ser Laura Canoura (a quien hace mucho tiempo que no veo en vivo), no me movía un pelo ninguna de las artistas que se presentaron en ese evento. Es más, no sabía quién era Lali Espósito hasta que vi una foto suya y la recordé de alguna serie de Netflix, pero ello no me generó deseo alguno de escucharla. Es lo que en mis tiempos de aspirante a periodista cultural le llamábamos “enlatado”, un producto creado por las grandes compañías discográficas para facturar rápido, pura apariencia (grandes producciones), sin mucho de esencia.

Es decir, la Lali es como la mayoría de los fenómenos musicales de este tiempo, la mayoría de los cuales surgen de programas de “talentos” (como me rechina esa palabra), con mucho brillo y poco contenido. Esto dicho, desde mi para nada humilde forma de ver, claro está.

Después, sé que estaba Daniela Mercury (todo bien con ella -además es amiga del “Negro” Rada y de muchos/as artistas uruguayos/as-, pero nunca me gustó lo que hace), alguna chica que hace folclore y otras artistas nacionales, que reconozco que no conozco, no por su condición de mujeres, sino porque estoy bastante fuera de las tendencias musicales del presente por lo que le mencioné más arriba.

¿Qué le quiero decir con todo esto? Bueno, que si no hubiera sido por el cariz político que tomó, el “Acá Estamos” hubiera pasado como uno de tantos recitales que se realizan en Montevideo, habría habido gente a la que le hubiera gustado estar, otros que ni se hubieran enterado y el mundo seguiría andando como si tal cosa, pero resulta que se transformó en un enfrentamiento político partidario, entre unos que estaban en contra porque salía muy caro o simplemente porque lo hacía la “Intendencia comunista” y otros que estaban a favor porque lo hacía la Intendencia de Carolina y hablaban de él como el espectáculo más maravilloso del mundo mundial. Ni una ni otra, fue un recital más.

En definitiva, fue una discusión al “dope”, porque a nadie se le dio por abordar el centro de la cuestión, que es si está bien que las intendencias inviertan en cultura y en qué tipo de cultura deben invertir. Claro que es válido que un legislador departamental opositor haga preguntas sobre lo que se gasta su Intendencia y cuestione si vale la pena el gasto, pero ya que preguntas, también sería bueno que aborde con mayor profundidad esas cuestiones que le he mencionado.

Ya que estoy y aunque nadie me lo vaya a preguntar, igual le voy decir lo que pienso al respecto. Me parece muy bien que las intendencias inviertan en el desarrollo cultural de sus comunidades. Deben hacerlo, por más que no esté en el famoso ABC de sus funciones ¿Qué tipo de vertientes culturales o artísticas debe promover? Bueno, al igual que el gobierno nacional, todas las que sea posible, sin prejuzgar a ninguna, porque el mundo de la creación artística es tan diverso como artistas puede haber, por lo cual el que debe juzgar al final es el público receptor.

Por ejemplo, yo hubiera optado por otras artistas para el recital montevideano (sin saber lo que cobran), pero mi parecer es totalmente subjetivo y alejado de lo que las nuevas generaciones gustan y casi no puedo opinar de eso (aunque lo hago igual). ¿Qué era espectáculos caros los de Montevideo? Y bueno, sí, los artistas más renombrados siempre son los más caros, pero quizás con otros nombres, más “baratos” no fuera nadie y al final se terminan convirtiendo en artistas caros/as, así que eso del precio es demasiado relativo.

Además, ¿caro para quién? Seguramente para la Intendencia de Flores, un departamento que tiene poco más de 20 mil habitantes, sería un despilfarro mayúsculo gastar, digamos 500 mil dólares, en un recital, pero para una comuna como la de Montevideo, capital del país y con un millón y medio de habitantes, quizás no sea tan locura y hasta es probable que sea necesario que se haga como promoción del país al mundo (pa vender las vaquitas y la sojita, ¿vio?).

Se lo traigo a San José. Y sí, la verdad que a mí me parece un disparate que la Intendencia gaste todos los años millones y millones de pesos en fiestas criollas en las que siempre actúan más o menos los mismos artistas (nombre más, nombre menos, son los mismos), y se le rinde pleitesía a un tipo de gaucho que no me gusta (diría que el de los festivales es un gaucho “integrado”, usando un término de Umberto Eco), pero sé que esos eventos tienen un público fiel y seguidor y me los tengo que bancar aunque no me gusten, porque de eso se trata la convivencia social, aceptar las diferencias.

También tengo que decir, que así como he cuestionado en el pasado esa obsesión por lo gauchesco en la cultura oficial josefina (algo que ocurre en la mayoría de las intendencias del interior), debo reconocer que, en por lo menos los dos últimos períodos de gobierno, el oficialismo josefino ha abierto la cancha y los respaldos a otras vertientes culturales han ido creciendo. En la diversidad, está la riqueza de una comunidad y si eso se entiende así por las autoridades, entonces hay que reconocerlo.

En definitiva, lo que le quiero decir es que ni fue la séptima maravilla del mundo el recital que realizó Carolina, ni fue un derroche de dinero absurdo. Si se mira la actividad sin ojos partidizados, seguramente se pueda encontrarle objeciones, pero también le puede encontrar muchos aciertos. Es que en la vida las cosas no son blanco o negro, cada vez más estoy convencido que está llena de grises y ahí es donde todos nos podemos entender mejor.

Llegados a este punto, es tiempo de ir dándole cierre a esta columna elucubradora de fines de marzo. Todo lo dicho hasta acá corre por cuenta de este para nada humilde escriba de pueblo, al que no le dirige la pluma ninguna otra mente; tan solo sus vuelos son los que lo guían. En siete días y ya estando vosotros y vosotras de vacancia, volvemos a hablar de las cosas menos importantes pero más trascendentes de nuestra propia agenda. Será hasta entonces, si usted así lo quiere.

Por Javier Perdomo.

*Imagen de Intendencia de Montevideo.