Elucubraciones semanales, edición 15/08/2023: «Hablemos de presos y jubilaciones»

Vengo a decirle que agosto es un mes largo y que siguen ocurriendo en este país cosas sobre las que hay hablar en serio, si es que alguien quiere que sea en verdad serio. En las elucubraciones, la mayor parte del tiempo nos reímos para no gritar, aunque algunos alaridos habría que dar para que el futuro sea distinto. Bienvenidas/os a la columna que no le promete venturosos mañanas, sólo intenta mirar el presente con atención para que el futuro no nos pase por arriba. A renglón seguido, nos abocamos a esa tarea.

En la semana que pasó, el Uruguay alcanzó un nuevo récord en cantidad de presos, llegó a los 15 mil (y cuando usted lea esto, ya habrá superado esa cifra, porque el promedio de crecimiento es de más de 100 condenados por día). Con esa cifra, estamos entre los 10 países con mayor porcentaje de presos del mundo, en relación a su población. Es seguro que hay quienes están celebrando esto, pero el escriba de pueblo cree, parafraseando a un amigo caído que “no hay nada que festejar”, porque las cárceles no tienen capacidad de redimir a nadie y son a su vez, la mayor fábrica de futuros delitos (ya no de delincuentes).

Lo mejor de todo es que hay actores políticos que entienden que hay que seguir sumando penas, como mágica receta para mejorar la gestión de la seguridad pública en el Uruguay. Insisten en una estrategia que se demuestra día a día como fracasada, porque tener 15 mil tipos y tipas presos, no ha hecho bajar la cantidad de delitos y eso es fácilmente verificable a partir de las estadísticas oficiales y en el sentir de la gente cuando se habla de “inseguridad”.

Hay quienes dicen que en las cárceles hay que hacer trabajar a los presos y eso está muy bien. He sido testigo y he hecho notas sobre muchas iniciativas que se han desarrollado en el ex penal de Libertad; todos los gobiernos, mal o bien, han intentado algo en materia laboral para reclusos (personas privadas de libertad, como se les dice ahora), y también a nivel educativo, pero todos esos programas es imposible que lleguen al 100% de los recluidos; son esfuerzos focalizados en un área específica o en un centro penitenciario determinado y en los que además hay que hacer un trabajo previo de concientización importante, así que yo le digo que el desafío no es hacerlos trabajar, el desafío es que no lleguen a entrar a la fábrica de delincuencia.

Claro, yo me imagino la imagen que alguna gente tiene sobre el trabajo de los presos; seguro piensan en esas películas yanquis sobre los años 20 del siglo pasado, con 30 o 40 tipos unidos en una larga cadena, haciendo pozos en canteras americanas. Pero no, esos yanquis a los que se les hacía “agachar el lomo”, no se redimían picando piedras, como tampoco lo harán los PPL uruguayos, si es que no se les genera el interés en redimirse y vivir integrados socialmente.

El encarcelamiento a mansalva no soluciona nada y muchas veces está plagado de injusticias como lo que ocurre con las mujeres que son condenadas con cuatro o cinco años de prisión por intentar ingresar a las cárceles unos pocos gramos de “porro” para sus parejas y/o hijos recluidos.

Ni le hablo de los dineros que nos cuesta a usted, a mí y al vecino de al lado, mantener a toda esa barra tras las rejas. Cientos de millones de dólares anuales destinados a sostener un sistema perverso e inhumano.

Usted se estará preguntando si el escriba pretende cerrar las cárceles y le respondo que no, que el planteo no es ese (un asesino, un ladrón recurrente, un gran estafador, deben tener una pena ejemplarizante), simplemente le digo que la prisionalización compulsiva no es la solución a los problemas de inseguridad y lo comprueba nuestra realidad, las penas crecen y los delitos junto con ellas. Quiere decir que algo no está funcionando bien en el sistema. ¿No será tiempo de hacer otra cosa?

Ahora vamos cambiando de tema. La dinámica de los hechos nos lleva a tener que enfrentarnos a nuevas situaciones con cada nuevo día y una de ellas es muy reciente (no, tranqui, no le voy a hablar del cumpleaños del Presidente ni de las “fans” que lo fueron a saludar). En los últimos días, el Pit-Cnt decidió ir hacia un plebiscito contra la reforma jubilatoria que instrumentó el gobierno y dio un paso más allá, queriendo incluir en la Constitución una norma que prohíba el lucro en el sistema previsional, lo que implicaría la eliminación de las AFAP’s.

La decisión tomada por mayoría simple, no estuvo exenta de polémica a la interna de la central sindical y por supuesto que de inmediato se escucharon los gritos contrarios a la decisión autónoma del movimiento sindical. Desde que se conoció la novedad hasta que estas líneas se estampan en el papel, sólo he leído y escuchado voces contrarias -a derecha e izquierda-, de la resolución tomada.

Es lógico que quienes votaron la reforma jubilatoria se opongan a la realización de un plebiscito, pero los cuestionamientos también salen del frenteamplismo. Dicen que es porque complica la campaña electoral, pero uno que está acostumbrado a leer entre líneas, sabe que el tema de fondo es que no hay ganas, entre los sectores grandes del FA, de eliminar el sistema privado de pensiones, como plantea uno de los disparadores de la instancia electoral que se dirimirá junto a las elecciones de octubre de 2024 (los otros dos puntos son eliminar la obligatoriedad de seguir trabajando después de los 60 años -que sea optativo-, y establecer un mecanismo que permita el aumento de las jubilaciones).

Por supuesto que existe la posibilidad de que esta iniciativa popular no alcance su objetivo, pero eso no implica que no sea necesario discutir estas cosas. Dice la mayoría del FA que, de ganar las próximas elecciones, llamaría a un gran diálogo social sobre el régimen previsional y que por eso no respalda esta movida, pero hay experiencias anteriores de diálogo social promovida por el FA que no han sido muy positivas que se diga (recuerdo en particular el diálogo por la educación del primer gobierno Vázquez), entonces hace bien la central sindical en tomar la iniciativa y plantear esta discusión desde ya.

¿Qué ocurriría en ese diálogo social prometido si este proyecto de reforma constitucional no es aprobado pero alcanza más del 40% de respaldo ciudadano en las urnas? ¿Será una voz a ignorar? ¿Por qué evitar que la gente se pronuncie sobre un tema tan trascendental para la vida del país como es su sistema previsional? ¿Por qué hay tanto temor a abordarlo? Son apenas algunas de las preguntas que se me presentan ante la andanada de críticas que recibió el Pit-Cnt tras decidir iniciar el mecanismo previsto en la Constitución.

El sistema privado de pensiones es un fracaso en todo el mundo, también en Uruguay. Brinda jubilaciones de escaso monto y no aporta nada al bienestar general de los retirados; además, los fondos que recauda sirven para la especulación financiera y de los éxitos y fracasos de ésta, dependen las jubilaciones que se reciben.

Se estará diciendo usted que estoy a favor de esta iniciativa. Y le respondo que sí, que firmaré para que haya referéndum. Siempre he tenido como norma no manifestarme sobre política partidaria, pero ante las iniciativas populares no me inhibo de hacerlo nunca y en este caso no lo haré. Esta discusión hay que darla, aunque las urnas después la rechacen. Hay mucho en juego.

Dicho esto le anuncio que llegó el momento de emprender la retirada. Sin demasiada despedida le digo hasta dentro de siete días. Habrá nuevos temas para abordar.

Por Javier Perdomo.