Elucubraciones semanales, edición 08/03/2022: «Profundizando sobre la censura»

Los plazos me apuran, tener un día menos para desarrollar las temáticas de la columna elucubradora no es algo que se pueda tomar a la ligera, pero igual me atrevo y le salgo con lo primero que me surge, porque la idea siempre ha sido seguir el impulso de los dedos, que son más inteligentes que el escriba que los porta. Definitivamente afincados en marzo y ya de nuevo en jornada de martes, comienza esta columna elucubradora de emergencia o de urgencia, vaya usted a saber.

Gran bardo armó el Presidente de Antel que, por sí y ante sí, decidió que la señal de la cadena Russia Today -más conocida como RT-, dejara de emitirse en la plataforma Vera, porque brinda la versión rusa del conflicto con Ucrania y como él no está de acuerdo con esa visión, simplemente la elimina de la grilla de opciones de la plataforma de la empresa estatal. Se puede decir, sin mucha vuelta, que se trata de un nuevo acto de censura.

Como será que hasta al propio Manini Ríos le pareció un disparate lo que hizo Gurmendéz. “Ni en lo más álgido de la guerra fría” se hizo algo así, dijo el general (supongo que omitió el período dictatorial), y terminó haciendo que hasta Lacalle Pou tuviera que salirle al cruce a Gurméndez.

Le hago algunos comentarios personales al respecto: primero que ni sabía que Vera emitía el canal de RT y segundo que ya casi me había olvidado de la existencia de la plataforma web de Antel, porque el propio Directorio del ente, encabezado por el amigo Gurméndez se encargó de hacer desaparecer de la consideración pública esta plataforma, en la que muchos llegamos a ver la clasificatoria y el Mundial pasado de forma gratuita, gracias a la inversión y a la apuesta que Antel hacía en ese soporte en la web, para beneficio de sus usuarios y por supuesto, para generar nuevas ganancias para el ente estatal a partir de la creación de contenidos propios.

Pero Gurméndez mandó a Vera TV a la “Siberia”, congeló todo el proyecto, por eso me parece bueno recordarle a la gente, que en este país hubo una vez, una señal plural, de propiedad estatal, que para beneficiar a los dueños de la tevé y al capital internacional, fue “ninguneada”, censurada, discontinuada por sus propios directores.

Habrá que ver si las autoridades multicolores, supuestamente molestas con la decisión, hacen que el Presidente de Antel enmiende el errorcito, aunque si me permite decirle, si hay algo que tiene de fabuloso el mundo de la web, es que casi deja en ridículo a cualquier acto de censura que se realice, porque por uno o por otro lado, a quien le interesa algo, un tema, una noticia, lo termina encontrando. Deberá buscar un poco más o un poco menos, pero lo encontrará, a pesar de todas las restricciones y censuras que le impongan. Sólo por eso, la web, es ya revolucionaria.

Respecto a la señal RT, qué decirle a usted que capaz que no la conoce. Bueno, es un buen medio informativo, transmite por la web -y pese a todas las restricciones que están imponiéndole, si busca las encuentra-, tiene cobertura mundial, su versión en español tiene base en México (los ácidos informes de Inna Afinogenova en “Ahí les va” son de lo más inteligente del periodismo latinoamericano en tevé que he visto, aunque le aclaro que quizás he visto muy poco), con corresponsalías en la mayoría de los países hispanohablantes. Brinda un panorama general de la realidad internacional, desde la óptica de su país de origen y como no podía esperarse de otra forma, ve la guerra que está ocurriendo desde una perspectiva rusa y no desde la mirada de Estados Unidos o Europa, como se la puede ver en los canales de aire de Uruguay y en las cadenas internacionales yanquis o europeas que nos llegan.

¿Es el trabajo periodístico de esta cadena informativa condenable, censurable? No, es tan solo distinto a lo que dicen los demás y por esa misma razón debería promoverse su visita, su consulta, en lugar de censurarla. El canal, la página web de RT, no gritan “viva la guerra”, sólo basan su trabajo en más fuentes de información rusas que occidentales y ello, por supuesto que determina una visión diferente del conflicto. Entonces, la pregunta que se impone es por qué callar a quien piensa diferente, por qué cercenar los derechos de quienes quieren ver una versión diferente del conflicto.

En Uruguay, esto sólo se entiende en el marco de una situación medio generalizada que está ocurriendo en todas las áreas de la vida del país. Hay jerarcas multicolores que piensan que porque tiene un cargo de gobierno, tienen derecho a callar la voz de los que piensan diferente a ellos; es gente que creyó que son elegidos para mandar, no para gobernar (que es muy diferente), y como mandones que se creen, mandan a callar al que no les gusta: los suspenden, los sumarían, los expulsan o les cortan la transmisión, como ocurrió con el caso de la cadena rusa.

Por supuesto que la “ruso-fobia” no es patrimonio exclusivo de Gurméndez ni de los multicolores uruguayos. Las redacciones europeas de RT, así como de la cadena Sputnik (también rusa), están siendo cerradas, los deportistas de esa nacionalidad están siendo irradiados de las competencias internacionales y la cultura rusa vuelve a ser demonizada, al influjo de un imperio norteamericano que, para dilatar el comienzo de su nueva guerra de secesión, busca enemigos externos, promueve guerras entre terceros países y en otras tantas, invade. Entonces, ¿cuándo será que comencemos a cerrarle las puertas a los norteamericanos si se les da por invadir otros países? En una de esas, habría menos guerras.

Y para ir finalizando esta edición elucubradora, es imposible dejar pasar lo ocurrido en Rivera -el último bastión colorado del país-, donde una niña de 8 años falleció porque no hubo con qué trasladarla para que tuviera una mejor atención médica en Montevideo.

Los detalles del hecho ya todos deben conocerlos y no voy a entrar en ellos, sólo quería recordarle que hubo una vez un país, que tenía un avión “multipropósito” (trasladaba al Presidente pero también cumplía funciones humanitarias de traslado), que fue vendido por dos pesos, para colmar la sed revanchista de un Ministro de Defensa, obsesionado con el gasto del famoso avión cuando era Senador opositor.

Hoy ya no tenemos avión porque era muy caro mantenerlo -lo vendieron por menos de un millón de dólares-, pero sí tenemos unos viejos trastos españoles de uso militar, que nos salieron 20 millones de dólares los que, dicen, se han usado apenas un par de veces. Es un criterio absolutamente inentendible, porque ahora tampoco tenemos a esta niña de 8 años, cuya muerte podría haberse evitado con un adecuado traslado. Y es probable que muchas muertes más se hubieran podido evitar, si el “multipropósito” hubiera seguido cumpliendo sus propósitos. Pero ganó el rencor y el revanchismo y es por ello que el avión pasa a engrosar las leyendas de un país que quiso ser serio, pero que no lo dejaron.

Por acá la dejo. La página de papel ya casi no nos sostiene y además, cuando noto que estoy entusiasmándome demasiado prefiero poner el freno y dejar paño para la que viene. Si así le parece, en siete días, vuelve la columna que tira la piedra y se esconde. Nos vemos ahí.

Por Javier Perdomo.