Tras clasificar a Campana a la Copa A, Julio Rodríguez anunció que no seguirá dirigiendo

En la noche del sábado 23 Campana logró el cupo departamental a la Copa A de OFI y coronó un año en el que a pesar de los tragos amargos del comienzo de temporada pudo alcanzar los dos grandes objetivos que dirigencia y cuerpo técnico se habían marcado: ganar la temporada de la Liga Mayor y volver a la Copa A.

Transcurridas 48 horas de la victoria 3 a 0 ante Independiente el entrenador Julio Rodríguez dijo a La Semana que ese fue su último partido como entrenador. “Ya cumplí mi ciclo”, dijo y agregó que “vine a Campana en una situación muy especial por un llamado de algunos jugadores que luego ratificó la Directiva y asumimos pocos días antes del inicio de la Liga Mayor junto a Matías (Chacón), y Javier Páez”.

El entrenador sostuvo que “Campana siempre es un animador de la actividad de la liga junto a Central, Río Negro o Universal, pero cuando comenzamos a trabajar debimos primero ordenar algunos aspectos que a la interna estaban complicados, por algo hubo una renuncia del cuerpo técnico anterior, por algo hubo jugadores separados del plantel. Teniendo en cuenta eso podemos afirmar que la campaña fue totalmente exitosa”.

Respecto a los dos grandes logros de la temporada Rodríguez afirmó que “primero le ganamos la final a Central que fue el partido más importante que he tenido con Campana porque le ganamos a un gran equipo en el fútbol del interior en la última década, eso jerarquiza mucho más el resultado logrado”.

En cuanto al cruce con Independiente agregó que “también es un gran equipo que tiene un entrenador al que respeto muchísimo porque lo considero uno de los mejores entrenadores del medio. Alguien me expresaba su sorpresa por cómo jugaba Independiente y yo le decía que para mí no era sorpresa porque hace tiempo lo he visto, conozco a los jugadores y conozco al ‘Grillo’ (Ferrari) y sé que trabaja muy bien”.

Las variantes posicionales impuestas en el transcurso de los partidos fueron fundamentales y el entrenador dijo que “quizás tenemos un plantel más amplio que Independiente que nos permitió sorprender en algún momento con algunos cambios que nos permitieron resolver un partido muy difícil ante un rival durísimo”.

Finalmente consultado respecto a su continuidad o no en Campana para la próxima temporada, Rodríguez fue enfático al decir que “mi pasaje como entrenador terminó el sábado. No volveré a dirigir, no estaré lejos del fútbol porque sería imposible para un apasionado como soy, pero tengo otras prioridades, es un proceso muy largo, yo hago 6000 kilómetros por mes y no puedo venir de noche a entrenar tres o cuatro veces por semana”.

El entrenador agregó que “hablaba el otro día con Gerardo Gervasini sobre la necesidad de que llegue una camada nueva de entrenadores porque él junto a Víctor Perdomo están en formativas, pero Víctor tiene 63 y yo tengo 66 años y 32 temporadas encima, creo que Matías Chacón ha hecho un gran trabajo y sería muy importante que Javier Páez pudiera continuar en el equipo de trabajo”.

Por Jorge Gambetta.