Todos los resultados de la fecha del Infantil de la Liga San José

Se disputó de forma completa el sábado, la sexta fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil sin actividad en Libertad. A falta de una fecha para cerrar la fase “de ida” o primera ronda, las primeras posiciones en zona de definición se afirman y comienzan a tomar ventajas que deberán sostener en las revanchas para estar en las finales por las copas de Oro y Plata.

Dos equipos en la Serie A y tres en la B, se mantienen invictos tras las primeras seis fechas del torneo; Treinta y Tres en Chatas, Semillas y Cebollas y Juventud Unida en Cebollas y Baby permanecen sin conocer la derrota. En la otra serie, Río Negro en Chatas, Campana en Churrinches, Gorriones, Semillas y Baby y Nacional en Cebollas y Baby tampoco han perdido.

SERIE A| Por el grupo A Juventud Unida fue visitante ante Central y cosechó cinco victorias y un empate en Semillas. San Rafael por su parte recibió a Nueva Unión con cuatro victorias locatarias y dos para la visita en Gorriones y Cebollas.

Sacachispas por su parte, fue local de River Plate con dos victorias anaranjadas en Chatas y Cebollas, un empate en Gorriones y dos victorias para el albirrojo.

Finalmente San Lorenzo se midió ante Treinta y Tres con una victoria santa en Baby, un empate en Churrinches y cuatro triunfos del “Treinta” en las restantes.

A falta de una fecha para completar la mitad del fixture, en Chatas lidera Treinta y Tres con puntaje perfecto de 18 unidades, Juventud 15 y más atrás Sacachispas tiene 10. En Churrinches lideran San Rafael y River Plate con 13, Juventud Unida acecha con 12. En Gorriones Treinta y Tres con 15, River Plate con 11 y Juventud Unida con 10; en Semillas Treinta y Tres 16 pts., San Rafael y San Lorenzo 13; en Cebollas Juventud Unida y Treinta y Tres con 16 y en Baby Juventud Unida 16, River Plate con 13 y San Lorenzo 12 puntos.

SERIE B| En la otra serie Río Negro cumplió su fecha libre, en Puntas de Valdez Independiente recibió a Las Palmas y fueron cuatro victorias para el rojo, una para los naranjitas en Churrinches y un empate en Semillas.

Campana visitó a Nacional que le arrebató el invicto en Cebollas, los locales también ganaron en Chatas, se dieron empates en Gorriones y Baby y fue victoria campanera en Churrinches y Semillas. Por último, Universal se quedó con los 18 puntos en disputa ante Tito Borjas.

Las primeras posiciones indican que en Chatas Río Negro lidera con 15, Independiente 10; en Churrinches el líder es Campana con 16 seguido por Universal con 12; en Gorriones Campana 14, Nacional 10 e Independiente 9; en Semillas Campana con puntaje perfecto de 18, Universal 10, Nacional 8.

En categoría Cebollas N

acional 15, Campana 13 y en Baby Campana 14 y Nacional 11, en la próxima fecha los tricolores de Libertad tendrán fecha libre.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 6ª Fecha

Resultados Serie A

Sacachispas vs. River Plate

1 Chatas 0

1 Churrinches 5

1 Gorriones 1

1 Semillas 3

3 Cebollas 2

0 Baby 1

Central vs. Juventud Unida

3 Chatas 4

1 Churrinches 3

0 Gorriones 4

1 Semillas 1

2 Cebollas 3

2 Baby 4

San Lorenzo vs. Treinta y Tres

0 Chatas 5

1 Churrinches 1

2 Gorriones 4

1 Semillas 2

3 Cebollas 5

2 Baby 0

San Rafael vs. Nueva Unión

1 Chatas 0

2 Churrinches 0

1 Gorriones 7

6 Semillas 0

1 Cebollas 5

3 Baby 2

Resultados Serie B

Libre: Río Negro

Nacional vs. Campana

6 Chatas 1

0 Churrinches 4

0 Gorriones 0

0 Semillas 2

2 Cebollas 0

1 Baby 1

Independiente vs. Las Palmas

1 Chatas 0

1 Churrinches 3

3 Gorriones 0

1 Semillas 1

1 Cebollas 0

2 Baby 0

Universal vs. Tito Borjas

3 Chatas 0 (WO)

6 Churrinches 0

3 Gorriones 0 (WO)

6 Semillas 6

6 Cebollas 6

2 Baby 1

Próxima Fecha (7ª)

Serie A

Juventud Unida vs. Sacachispas

Nueva Unión vs. Central

Treinta y Tres vs. San Rafael

River Plate vs. San Lorenzo

Serie B

Libre: Campana

Las Palmas vs. Nacional

Tito Borjas vs. Independiente

Río Negro vs. Universal

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.