Toda la agenda futbolera del fin de semana en San José

Este sábado en el Edgar Larramendi de Ciudad del Plata se conocerá al campeón de Sub 17 en la Liga Regional de Ecilda Paullier. A las 16 y 30 se estarán enfrentando en partido de vuelta Ciudad del Plata y Juventud Unida bajo el silbato de Alejandro Veiga, asistido por Omar Negretti y Carlos Montes. El cuarto árbitro será Marcos Beltrán.

En el partido de ida jugado en Libertad fue victoria verde por 1 a 0 por lo que el equipo libertense irá con el empate a su favor. Los platenses por tanto tendrán que ganar para forzar una definición por penales.

Mientras tanto a las 17 y 30 en el Ricardo Reyes San Rafael e Independiente disputarán la primera final del torneo Sub 15 con el arbitraje de Marcelo De Armas asistido desde las líneas por Carlos Perdomo y Facundo López. El cuarto árbitro será Miguel Deledón.

DOMINGO| Mañana habrá festejo en Rodríguez. A las 9 y 30 jugarán en el Parque Alfredo Nicoletti el homónimo equipo local ante Juventud Unida por la final, en partido único, del 6º Campeonato Senior “Heber Romaso”. En caso de empate habrá definición por penales. Arbitrará Javier Busco con la asistencia de Carlos Ferreira y Mauricio Gesta. Como cuarto árbitro actuará Omar Negretti.

En la tarde dominguera mientras tanto, desde las 17 y 30 jugarán en Libertad Juventud Unida y Rampla Jrs., en el partido de ida por la final del torneo de Primera División. Arbitrará Carlos Montes secundado por Álvaro Moreira y Miguel Deledón y como cuarto árbitro se desempeñará Alejandro Veiga.

LIGA MAYOR| Este sábado a partir de las 20 en el Estadio Casto Martínez Laguarda jugarán Universal y Campana por la última fecha del Torneo de Primera División. Los tricolores intentarán quebrar la racha ganadora del albiverde y mantener el invicto para llegar con todo su potencial a los Play Off de la semana próxima. La 11ª fecha comenzó el viernes con la victoria de Central ante Atlanta El Gráfico por 1 a 0 con gol de Waldemar Acosta.

El complemento de la última etapa de la fase regular se jugará íntegramente el domingo con los encuentros de Los Cardenales ante Nacional, River Plate frente a Río Negro y Treinta y Tres frente a San Lorenzo. Todos desde las 17 y 30 horas.

Mientras tanto en Formativas se disputarán partidos de Play Off, en Sub 15 se enfrentarán en el Menéndez Celentano River Plate ante Universal desde las 11 y a las 17 y 30 en el Camunda Gil jugarán en Sub 17 Central ante Nacional. El martes estarán jugando en Sub 15 Central y San Lorenzo y el jueves lo harán en Sub 17 Treinta y Tres ante Universal.

Por la 5ª fecha del Torneo de Fútbol Femenino jugarán esta tarde en el 19 de Abril Río Negro ante River Plate y en El Abasto Treinta y Tres ante Campana, mañana mientras tanto en el Angel Buela se enfrentarán Oriental ante Nacional y en el Camunda Central frente a San Rafael.

Imagen: Ciudad del Plata y Juventud comienzan una jornada de sábado movida en materia de fútbol.

Por Jorge Gambetta.