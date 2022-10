Sólo en Formativas retornará Juventud al Básquet

Este martes, el presidente de Juventud Federico Barba anunció que tras las conversaciones mantenidas en los últimos días con dirigentes y delegados de la Liga Departamental de Básquetbol de San José, Juventud volverá a jugar en el Clausura, en todas las categorías formativas. “No vamos a participar en Primera, esa fue un poco la reprimenda que se nos impuso; no podremos jugar en Primera

División, pero el clausura en Formativas lo vamos a disputar normalmente”, comunicó Barba.

Los planteles de Juventud continuarán participando de la Liga de Desarrollo que “no nos impide nada, por el contrario es bueno que los chiquilines tengan más partidos que les dé mayor rodaje” agregó el dirigente. Barba explicó además que “deslindamos la responsabilidad de la Comisión Directiva en la decisión de no presentarse a los partidos, tampoco señalamos culpables porque fue una decisión de un grupo que no quiso mal obrar sino que entendieron que esa era la mejor decisión en ese momento y tal vez por inexperiencia en la lectura de los reglamentos resolvieron eso, pero no es la culpa de una persona en especial”.

El dirigente confirmó que el profesor Rubén Suárez continuará dirigiendo el proyecto de básquetbol de Juventud Unida abocado exclusivamente al aspecto técnico y no oficiará como delegado ante la Liga o en los partidos en el entendido de que se pretende evitar “el stress y la sobrecarga que pueden generar las múltiples actividades. Los delegados serán padres de jugadores”.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: archivo L.S.