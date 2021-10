Selecciones de San José, participan del Torneo Integración AUF/OFI

Se realizó el martes en la AUF el lanzamiento de la séptima edición del Torneo Integración Juvenil que promueve AUF Impulsa y del que participarán 13 equipos Sub 14 y Sub 15 de la Segunda Divisional B de AUF y 16 selecciones de OFI. Un detalle no menor es que a la ceremonia, transmitida por AUF TV, no fue invitada la prensa del interior, que será la que le dé al torneo mayor difusión.

De la ceremonia participaron el presidente de AUF Ignacio Alonso y el vicepresidente de OFI Jorge Ortíz, junto a integrantes del Consejo Único Juvenil y Desarrollo Deportivo de AUF.

Además de los títulos y trofeos en disputa los dos primeros puestos tendrán un premio económico, el primero recibirá 25 mil dólares y el segundo 15 mil con destino al desarrollo de sus categorías juveniles.

Las dos ligas del departamento de San José participarán del torneo. La Liga Regional de Ecilda Paullier en el Grupo G junto a Canelones y Villa Teresa y la Liga Mayor en el Grupo H junto a Florida, Cerrito y Atenas.

La 1ª Fecha se disputará el fin de semana del 16 y 17 de octubre. El Reglamento establece que los equipos participantes sumarán los puntos de las dos categorías (Sub 14 y Sub 15) en una única tabla de posiciones por cada grupo y sólo los ganadores pasarán a la fase de Play Off.

En la primera fecha Ecilda Paullier tendrá fecha libre mientras que San José enfrentará a Cerrito. La segunda fecha se disputará el 27 y 28 de noviembre, la tercera el 4 y 5 de diciembre. Los cruces en cuartos de final serán el 11 y 12 de diciembre, las semifinales están previstas para el 15 de diciembre y las finales para el 18 y 19 de diciembre.

Fixture Serie G:

16 y 17 octubre – 1ª Fecha

Ecilda Paullier (Libre)

Villa Teresa vs. Canelones

27 y 28 noviembre – 2ª Fecha

Villa Teresa (Libre)

Canelones vs. Ecilda Paullier

4 y 5 diciembre – 3ª Fecha

Canelones (Libre)

Ecilda Paullier vs. Villa Teresa

Fixture Serie H:

16 y 17 octubre – 1ª Fecha

Florida vs. Cerrito

San José vs. Atenas

27 y 28 noviembre – 2ª Fecha

Florida vs. San José

Cerrito vs. Atenas

4 y 5 diciembre – 3ª Fecha

Cerrito vs. San José

Atenas vs. Florida