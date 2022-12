Sebastián Berriel dejó el fútbol y sus amigos lo despidieron con un partido en Ecilda Paullier

El pasado 3 de diciembre cumplió sus 43 años y ha pasado 35 de ellos cultivando el amor y la pasión por el fútbol, en un proceso de seducción hacia una pelota para que acompañe sus explosivas carreras hacia el arco rival, dejando marcadores por el camino y arqueros cabizbajos recogiendo el útil del fondo del arco.

Sus primeros goles fueron en el baby con el Club Parque de Nueva Helvecia, también en San Rafael donde alcanzó a jugar en formativas un corto tiempo, para luego defender la casaca de su querido Artigas de Ecilda Paullier donde Juan Rodino le permitió debutar en Primera División con apenas 15 años en un encuentro ante Racing de Pantanoso.

Desde aquellos años lejanos a este hoy, Sebastián Berriel ha degustado verdes y maduras defendiendo las selecciones de Colonia, Ecilda Paullier, Nueva Helvecia y clubes como Río Negro, Atlético Valdense, Esparta, River de Panta y su entrañable y significativo Artigas de Ecilda Paullier, siendo el goleador histórico del Sector Interior, habiendo convertido bastante más de 200 goles en su trayectoria, sin contar los que ha marcado con las diferentes selecciones que ha integrado.

DESPEDIDA | El pasado domingo en el Parque Rodríguez Bonavita, sede del Club Artigas, se organizó el partido despedida de Sebastián Berriel que en esta temporada ha decidido “colgar los botines”, aunque mucha gente dude que esos botines acaten tal decisión en un ciento por ciento, cuando empiecen a extrañar los exquisitos toques, el dribling y hasta la pierna fuerte de rivales de todos los tiempos.

En diálogo con La Semana Berriel dijo que “la decisión no fue sencilla pero ha sido muy bien pensada, a principios de año ya había tomado esa determinación más por temas personales que físicos, sobre todo por mis hijos, yo tengo tres varones de 12, 8 y 2 años y los dos mayores ya están jugando en el baby y me demandan tiempo”.

Por esa razón a comienzos de la temporada “hablé con el técnico y le comuniqué que más allá de los resultados, cuando terminara el campeonato no iba a jugar más”, contó.

AMISTAD | En el balance de tan larga trayectoria Berriel dijo que “ahora que tomé esta decisión me he dado cuenta que las amistades y el reconocimiento de la gente es importantísimo, encontrarse con gente que ni conozco me encuentra en algún lugar y se acercan a hablar de anécdotas del fútbol, para uno que no llegó al fútbol profesional ni se llenó de plata con esto lo que queda es eso, amigos y el reconocimiento de la gente”.

A propósito del dinero el goleador explicó que siempre “traté de jugar donde me sentía bien, la plata nunca fue la motivación, siempre he buscado sentirme a gusto donde he jugado, aunque he cobrado algunos pesos, inclusive acá en Artigas, pero nunca fue lo importante, si no había un peso y yo me sentía bien jugaba”.

Sobre sus entrenadores y quiénes influyeron más en su formación como futbolista Berriel explicó que “cuando me puse a hacer la lista para el partido del domingo empecé a anotarlos y creo que son más de 12 con los que estuve en equipos y selecciones, pero de todos he sacado algo”.

REFERENTE | Sin embargo agregó que “si tengo que destacar a un entrenador que me haya marcado por lo futbolístico pero sobre todo como persona, como referente fue Rodolfo Armas con quien tuvimos una relación de amistad, fuimos como de la familia, pero de todos siempre se saca algo positivo”.

Para Sebastián Berriel el fútbol “siempre ha sido algo que he hecho para sentirme bien, más allá de lo competitivo he tratado de no tener problemas con nadie, no recuerdo a nadie con quien no pueda saludarme o ponerme a conversar en la calle”.

Berriel destacó el apoyo que siempre le ha brindado su familia. “Desde mi padre que fue el primero que me llevó a una cancha, él fue dirigente de Artigas muchos años y mis primeros recuerdos son de cuando tenía cinco años y entraba como mascotita del equipo. Más adelante también mi hermano que fue dirigente y siempre me dio para adelante y más acá en el tiempo mi actual pareja, que siempre estuvo al firme y eso ha sido muy importante”, contó.

EXPERIENCIAS | En más de 30 años de carrera deportiva, ha habido dulces y amargas. Berriel recuerda más bien las dulces y dijo que “capaz que hay dos o tres, una podría ser el primer partido cuando debutamos con la Selección ante Colonia en Tarariras que ganamos 1 a 0 con gol mío. También una final ante Peñarol en la cancha nuestra donde perdíamos 2 a 0 y lo empatamos y en la hora me tocó tirar un penal y lo hice para ganar 3 a 2”.

Respecto a las amargas a Berriel le costó destacar alguna “han sido muchas, tal vez ese primer año con la selección nos tocó jugar la última fecha ante Florida Interior que no había hecho ningún punto, si ganábamos pasábamos a la siguiente fase y perdimos 3 a 2 y a su vez Colonia le ganó a San José y quedamos afuera. Eso fue muy duro porque estábamos con mucha fe y habíamos hecho una buena campaña”.

Para el partido despedida confirmaron su presencia muchos entrenadores y futbolistas que en algún momento coincidieron con Berriel en equipos o selecciones. “De los que actualmente juegan estuvieron entre otros Mauro Portillo, Agustín Bombi, Pablo Belarmino, del lado de Colonia vienen el ‘petiso’ Olivera, Adrián Daghero, el ‘Mono’ Mignone. Fueron más de 50 personas entre jugadores y técnicos”.

El jugador destacó que los procesos de selecciones “tienen algo muy bueno que es integrar a jugadores experimentados con otros juveniles que están comenzando. El año que ganamos el título del Sur hice muy buena relación con la gurisada de Independiente como Emiliano Silva, el ‘picante’ Muniz, Maikol Ruiz, en ese sentido fue fundamental el manejo de grupos y la motivación que le daba ‘el rata’ De Armas a sus equipos”.

FUTURO | En cuanto a su futuro, lógicamente Berriel no estará muy lejos de las canchas. Dijo que está “haciendo el curso de entrenador para la licencia C que es para el baby. Ya hace dos años que estoy trabajando en Sacachispas (donde juegan sus hijos), como ayudante técnico; en marzo terminaré el curso, por ahora es eso, seguiré seguramente haciendo algo de fútbol informal”.

Obviamente que “siempre estaré cercano a Artigas, para dar una mano en lo que pueda, eso es algo que me sale de esa forma de por vida”, dijo Berriel. Sobre la posibilidad de incorporar divisiones formativas en el albirrojo dijo que “es un tema pendiente. Lo venimos hablando desde el año pasado y habrá que hablarlo más en serio porque es algo fundamental para el club”.

Un señor jugador con una riquísima trayectoria futbolística, un exquisito en el manejo de la pelota y además de sus cualidades técnicas muchos de quienes han compartido equipo con él destacan su humildad y compañerismo, se extrañará en la selección de Ecilda pero seguramente mucho más en su Artigas querido donde, de un modo u otro volcará la gran experiencia adquirida.

Imágenes Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.