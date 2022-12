Sergio Valverde organiza movimiento de dirigentes blancos del interior josefino, para ganar la Diputación en 2024

El adscripto del despacho del Ministro de Transporte y Obras Públicas Sergio Valverde, piensa en la conformación de un gran movimiento desde el interior, para alcanzar la candidatura a la Diputación por el Partido Nacional en las elecciones de 2024. El ex Alcalde de Libertad, si bien es poco visualizado en el departamento por sus tareas en el MTOP, viene tejiendo una serie de alianzas en la interna de su partido, que lo posicionan de buena forma, pensando en la próxima instancia electoral.

Valverde comenzó el diálogo con La Semana, contando que como Adscripto del ministro José Luis Falero, tiene “variada actividad, diversa, de mucho horario”. Mencionó luego que sigue con el vínculo con los 125 municipios del país, teniendo en cuenta que el Ministro lo anunció en más de una oportunidad: “a cada Municipio piensa hacerle una obra en el período, que se note que el paso del Ministerio no fue en vano”, dijo.

Luego se refirió a intervenciones ministeriales en el departamento de San José y comenzó mencionando la instalación de radares en dos puntos de la ruta 1. “Mucha gente piensa que la instalación de radares es una forma de recaudar y desde el MTOP la orden es que los radares estén bien señalizados, para que la gente sepa dónde están, porque lo que se quiere es bajar los siniestros de tránsito, no recaudar”, dijo Sergio Valverde.

“De todos modos -agregó-, sabemos que hay una recaudación y será volcada a elementos de seguridad vial o cerramiento de rotondas, iluminación, señalización horizontal y vertical”.

“En la zona se van a colocar en Camino Mauricio y en Camino a Kiyú, que son dos puntos de alta siniestralidad en el departamento. Teniendo en cuenta que se está trabajando en el cerramiento de la rotonda de rutas 1 y 45, estamos interviniendo en tres puntos muy complejos. En esos puntos va a bajar la velocidad”, auguró Sergio Valverde.

MÁS OBRAS | Luego mencionó otras intervenciones en San José. “Ya están los proyectos para las diferentes intervenciones desde Raigón hasta Santa Lucía; la rotonda en Raigón, en Capurro, Pueblo Nuevo e Ituzaingó, puede ser que se hagan rotondas o dársenas. Se va a inaugurar el jueves la primera etapa de la ruta 3; quedará pendiente aún el tema del tránsito pesado y quedan también intervenciones en Villa María donde se van a mejorar las calles de servicio, en el kilómetro 78 al 82 donde se va a hacer otra calle de servicio y la intervención de la ruta 3 a la Picada de Varela”, detalló Valverde, que luego comentó que “surgió como una visita a las obras, pero al final se decidió hacer la inauguración de la primera etapa”.

Consultado sobre el proyecto de cerramiento y climatización de la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad, dijo Sergio Valverde que “ya está acordado el aporte de la Intendencia, de la SND y del Ministerio, que será en partes iguales. Es una cifra importante, quizás no dé para todo el trabajo que hay que hacer, pero es indudable que al arrancar, se va a conseguir lo que falte”.

“Para fines de 2023 la piscina va a estar climatizada y cerrada”, auguró el funcionario del MTOP, adscripto al despacho del Ministro.

Valverde agregó a esto que durante el último tiempo “hemos tenido reuniones con ASSE y podemos asegurar que el barrio María Julia va a tener su policlínica nueva en 2023 o 2024. También Rodríguez tendrá policlínica nueva. Además tenemos acordadas mejoras en el hospital de Libertad, en el de San José y en Mal Abrigo. La otra gran obra que esperamos es la renovación total de la ruta 45”.

SAN JOSÉ | A la hora de evaluar el trabajo político en el departamento tanto de su sector como de la gestión de la Intendencia, Valverde dijo estar “muy contento con todos; hay una excelente gestión a nivel departamental; tenemos constante relacionamiento. Tenemos a la presidenta de la Junta Departamental que es de la lista 70, algo histórico hasta ahora. Por primera vez la Presidente es una mujer del interior del departamento y representando a una lista local. Tenemos gente en diferentes lugares del gobierno departamental representando a nuestra lista”.

En relación a los cuestionamientos recibidos por la gestión del director de Higiene y Salud Ambiental Carlos “Cardacho” Rodríguez, dijo Sergio Valverde que “la Intendente nunca me ha expresado disconformidad con el Director. Indudablemente que estos últimos hechos de llamado a sala, no se pueden negar ni tapar con la mano, pero de lo que he conversado con ellos y con diferentes compañeros, te puedo decir que están conformes con su trabajo, con su responsabilidad y compromiso”.

“Sabemos que esto es política y a veces se ataca porque las cosas están saliendo bien y eso no conviene que suceda. Rodríguez tiene todo mi respaldo y el de la lista 70. La suya es una Dirección muy difícil, lo sabíamos de antemano y estamos conformes con la tarea”, dijo Sergio Valverde.

ASPIRACIONES | Consultado sobre su futuro político y el de su sector, Sergio Valverde que para el próximo período está “pensando en José Luis Falero como Coordinador de Aire Fresco, en un lugar importante del futuro gobierno, que seguro va a ser del Partido Nacional y estoy pensando en que Ana Bentaberri seguirá siendo Intendente”.

“Para eso -continuó diciendo Valverde-, desde la lista 70 vamos a trabajar y nosotros vamos a participar en la interna de 2024 y como siempre, el que tiene más votos encabezará; los demás estaríamos alineándonos detrás de eso”.

“Iré por la Diputación, apoyando a todos los compañeros que están trabajando, a los que pueden ser reelectos, a Matías Santos, a Norberto Zunino, a Marianita Fonseca y también algún otro candidato que pueda surgir en Ciudad del Plata como Denis Hornos. Estaremos trabajando en un bloque único para tratar de mantener el Municipio de Ciudad del Plata y queremos que desde Libertad, tengamos el Diputado”.

“Anduvimos bien en la elección pasada y con este trabajo podemos tener más chances”, dijo el ex Alcalde Libertad.

Por Javier Perdomo.