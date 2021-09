Repercusiones del empate a 0 de Juventud en Libertad ante River

Comentar un partido sin goles podría tener al menos como condimento el lucimiento de los arqueros, las chances marradas o las estrategias de defensa de alto rendimiento. No es ninguno de esos el caso del enorme cero que cubrió el complejo de Juventud Unida en la hermosa tarde dominguera.

El primer remate al arco fue a los 30 minutos por parte de Mirco Machado. La pelota se fue cerca del horizontal, enseguida un error en la defensa verde generó una chance para River Plate que se terminó yendo por la línea final.

Final del primer tiempo, así, sin más nada que un par de tarjetas amarillas, dos arqueros como simples espectadores en las cabeceras de un campo que parecía tener sus límites en el borde de las áreas mayores, aburrido por falta de propuestas.

COMPLEMENTO | Podría creerse que hubo algún rezongo en los vestuarios, sobre todo en el local que era el que debía proponer y salir a buscar el partido, sin embargo las anotaciones que figuran en nuestra libreta, salvo un tiro libre a favor de Juventud Unida, son tarjetas y cambios, y la expulsión de Nahuel Urse por una entrada durísima sobre un rival cuando apenas corrían 10 minutos del segundo tiempo.

Si el primer tiempo fue aburrido el segundo fue desprolijo, interrumpido, con 10 tarjetas amarillas más la roja, con River Plate intentando aprovechar el hombre de más pero sin generar demasiadas chances. Los últimos 15 se jugaron en campo de Juventud Unida que a los 85 perdería también por lesión a Agustín Belarmino y jugaría hasta el final con dos hombres menos ya que a Firpo no le quedaban cambios.

MUY CARO | Si bien el empate deja a Juventud Unida con un pie y el 99% del otro en segunda fase, no hay duda de que fue un partido carísimo para la verde pensando en lo que viene. Pablo Belarmino cumplió el primero de cinco partidos de suspensión, Urse va a recibir al menos dos, a eso deben sumarse las lesiones de Joaquín Lemes y de Agustín Belarmino que aparentemente sufrió esguince de su rodilla izquierda, Burgos y Guerra aún no estarían para el próximo fin de semana.

Si bien Federico Ferrari jugó los últimos 20 minutos, el panorama sanitario es motivo de preocupación del entrenador que se retiró “muy caliente” según sus propias palabras, fundamentalmente por la falta de actitud y rebeldía que mostró el equipo.

Copa Nacional de Clubes

Divisional B

Domingo 26 de setiembre 2021

Serie F – 5ª Fecha

Cancha de Juventud Unida

Público: 450 espectadores

Árbitros: Cristian Bouvier, Fernando Carballo y Yhoney Oberlley

JUVENTUD UNIDA (0)

1 Nicolás Facal, 23 Agustín Belarmino, 17 Mario Rodríguez (72’ x 40/89’ TA), 13 Sebastián San Martín (77’ TA), 14 Nahuel Urse (55’ TR), 8 Matías Ferrari (58’ x7), 30 Yonhatan Bentancor (68’ TA), 22 Leandro Perdomo (72’ x 11), 46 Kevin Torena (38’ TA/79’ x 20), 9 Lucas Peraza, 38 Mirco Machado (58’ x 29). DT: Martín Firpo

Suplentes: 12 Rodrigo Alfonzo, 35 Iván Oteguy, 32 Fabián Fernández, 40 Richard Celiz (90’+3 TA), 29 Matías Fernández, 5 Joaquín Ríos, 43 Facundo Gandini, 7 Carlos Germán, 18 Joaquín Fuentes, 20 Agustín Muniz, 11 Federico Ferrari.

RIVER PLATE (0)

12 Anthony De León, 4 Elías Pérez (90’ TA), 16 Federico Munsch (51’ TA), 13 Santiago Conde, 17 Brahyan Poses (40’ TA), 19 Leandro Berrospe (58’ TA/58’ x 18), 8 Martín Montelongo, 11 Mauricio Nieves (79’ x 20), 23 Franco Gutiérrez (77’ TA), 9 Franco Zanoni, 21 Sergio Conde (67’ TA). DT: Gustavo Hornes

Suplentes: 1 Leonardo Hernández, 10 Gonzalo Nazabal, 18 Santiago Camacho (86’ TA), 24 Matías Delgado, 20 Gianfranco González, 2 Richard Olivera, 3 Gonzalo Muñíz, 22 Martín Camejo, 7 Yeiton Quiñones, 5 Luis Muñíz, 15 Santiago Clara.

Martín Firpo: “me voy muy caliente”

El entrenador de Juventud Unida Martín Firpo dijo que “en principio se nos escaparon dos puntos, al final rescatamos uno de clasificación, viendo el partido, con las bajas y cómo se dio, el objetivo de clasificar está”.

Agregó que “me voy muy preocupado por el funcionamiento del equipo, por algunos momentos de la parte anímica, se que este es un grupo muy fuerte pero hoy nos faltó rebeldía, a veces no se está en la tarde y ese factor no se puede negociar”.

Sobre el trámite del partido Firpo dijo que “hasta la expulsión de Nahuel estábamos bien, pero la sentimos mucho, quisimos ponernos a tiro pero al final se nos escaparon dos puntos aunque ganamos uno” y consideró que “tenemos muchas bajas y tenemos que ver cómo nos armamos, está bravo, pero hay que jugar y hacerlo de la mejor manera”.

Sobre el estado sanitario del plantel el entrenador dijo que “la recuperación de los que están afuera viene bastante lenta y eso me preocupa realmente, porque sé que venimos sumando jugadores en la parte sanitaria pero no recuperamos jugadores, cada vez se nos acorta más el plantel, es una realidad, tenemos a Pablo Belarmino cumpliendo una suspensión, hoy tenemos la expulsión de Nahuel Urse” y finalizó diciendo que “hoy es un día que me voy muy caliente sinceramente, tendré que esperar días para sacar conclusiones”.

Por su parte el experimentado entrenador de River Plate, Gustavo “Ruso” Hornes dijo que “el punto nos viene bien, aunque vinimos a buscar tres, lo que nadie esperaba fue el resultado de ayer (sábado), el triunfo de Valdense estimuló a todos, entonces creo que nos llevamos un punto ante un muy buen equipo y esperamos ahora esperamos la definición en nuestra cancha ante Wanderers la próxima semana”.

Por Jorge Gambetta.

Foto: Sebastián Parentelli.