Martín Firpo, balance y perspectiva de la selección y el regreso a Juventud

Culminado el proceso de la selección mayor de Ecilda Paullier en el Campeonato del Sur Martín Firpo habló con La Semana para dejar sus impresiones sobre el equipo del Sector Interior en una primera fase donde debió enfrentar a dos selecciones poderosas como San José Capital y Colonia.

Firpo comenzó diciendo que “cuando tomamos la selección y vimos los jugadores que podíamos tener para el proceso, nos trazamos dos objetivos, primero tratar de hacer una buena copa, plantear los partidos intentando que la selección dejara una buena impresión, y creo que ese objetivo se logró”.

CAMPAÑA | Sin embargo agregó que “el otro objetivo que era el que más queríamos en lo futbolístico, era pasar de fase porque viendo los rivales que enfrentábamos con las individualidades que tenían, compitiendo ante dos selecciones fuertes como San José y Colonia ese era nuestro objetivo máximo”.

El entrenador explicó que “después de eso queríamos que la selección de Ecilda mostrara un modelo de juego del que la gente hablara bien, con un equipo ordenado, con mucho trabajo en el juego en equipo y creo que eso se pudo ver y estuvimos a poco de lograr el objetivo principal”.

Ecilda quedó eliminada en la última fecha ante Colonia luego de haber perdido 4 a 1 y 2 a 0 ante San José Capital y ganarle a Colonia 2 a 0 en el Suppici y empatar 4 a 4 en el Estadio. Al respecto Firpo dijo que “creo que nuestro punto más bajo fue el partido contra San José donde cometimos algunos errores que nos alejó en el tanteador. La diferencia está marcada por los goles en los dos partidos, pero uno como entrenador tiene que ir más allá de lo que es el análisis del hincha”.

ERRORES | Agregó que “nosotros en los dos partidos cometimos errores que no debíamos, tomamos goles muy rápido que no nos permitieron manejar el juego, de todos modos tuvimos chances de goles, más en el segundo partido ante San José. Luego con Colonia tenemos un balance más que positivo, el primero quizás lo sufrimos un poco más, en el segundo lo plantearon más al contraataque, que no lo sufrimos tanto aunque también tuvimos errores en los cuatro goles. Tal vez debimos defender mejor alguna pelota, ajustar mejor las marcas, pero todo ha sido aprendizaje, la mayoría del plantel es muy joven con sus primeras experiencias y creo que dejaron una buena imagen”.

Para el entrenador “en estos torneos pesa mucho la experiencia, pesa la cabeza para definir o manejar un partido, pesan los arbitrajes, no es lo mismo el conocimiento que da el rodaje en las competencias de OFI. No descubrimos nada, a veces los equipos más débiles tienen que buscar el cierre de los resultados antes del final porque siempre aparecen cosas, como unos minutos de más como nos pasó a nosotros, que pueden dar vuelta todo”. Esto lo dijo en referencia al último encuentro ante Colonia, que Ecilda ganaba 4 a 3 hasta el minuto 100 en el que llegó el empate visitante.

REFUERZOS | En lo que tiene que ver con la preparación de Juventud Unida de cara a la próxima Copa B de OFI Firpo dijo que “estamos logrando que los dirigentes estén concretando algunas incorporaciones. Creo que este año todos los equipos que vamos a competir en la Copa B nos estamos armando muy bien, creo que Campana también lo está haciendo, al igual que equipos de San José. Pienso que será una Copa diferente a la del año anterior, porque los clubes están más saneados económicamente”.

El entrenador dijo que “nuestra idea siempre es potenciar el equipo para que sea parejo, que motive a los jugadores a una competencia sana para elevar el nivel del plantel, al grupo en sí y el funcionamiento colectivo. Siempre que algunos jugadores compiten por un puesto todo el equipo levanta; tenemos un cuadro muy competitivo con más de 20 jugadores disponibles, hay jugadores de experiencia y de jerarquía”.

En cuanto al vacío que dejó la partida de Agustín Burgos a España Firpo dijo que “para Agustín Burgos evidentemente no hay un sustituto. Sí estamos viendo si puede ser Alejandro Rodríguez o alguna otra incorporación que estamos esperando que se confirme. Estamos en eso, buscando un media punta veloz, con buena visión de juego. Estamos pensando quizás en algún punta más y tal vez también algún defensa”.

Además de Alejandro Rodríguez, Juventud Unida ya ha confirmado el fichaje del arquero Gastón Pérez que también cumplirá la función de entrenador de goleros en todas las categorías y del juvenil volante Lázaro Reyes. Los entrenamientos del plantel principal estarían comenzando en la primera semana de abril.

Por Jorge Gambetta.