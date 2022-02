Las primeras sensaciones de Agustín Burgos tras desembarcar en el Tárrega de España

Muy brevemente dimos cuenta en nuestra edición anterior del viaje a España de Agustín Burgos, ex futbolista de Juventud Unida que el martes llegó al aeropuerto El Prat de Barcelona para incorporarse al UE Tárrega de la localidad de Lleida, en la frontera de España con Francia y Andorra.

Tras realizar algunos trámites previos, el futbolista quedó habilitado el viernes y esa misma noche fue presentado junto al defensa uruguayo Diego Caballero (ex Girona), que retorna al club, como los dos refuerzos para encarar la segunda rueda del torneo donde el Tárrega integra la incómoda “zona baja” del descenso en el Grupo 3 de la Primera Catalana.

En la mañana del sábado Agustín Burgos habló vía WhatsApp con La Semana y dijo que estar contento. “Anoche (viernes), tuvimos la presentación después del entrenamiento y ya estoy habilitado para jugar el domingo”. Al consultarle si jugaría respondió que “la lista de los convocados se dará a conocer poco antes del partido, espero poder jugar”.

RECIBIMIENTO| Sobre cómo fue el recibimiento del club catalán y del plantel Burgos dijo que “llegué el martes y me dieron hasta el miércoles para empezar a entrenar, porque estaba bastante cansado por el viaje. Yo quería estar cuanto antes en el equipo y conocer a los nuevos compañeros, la verdad es que es un buen grupo, me adapté bastante bien aunque hay otras costumbres. Sentí que se me recibió muy bien y obviamente los iré conociendo a todos de a poco”.

En cuanto al modo de entrenamiento Burgos dijo que “es un poco más dinámico, más intenso, pero en verdad me pude adaptar bien. Yo había estado un poco parado, entrenando por mi cuenta y obviamente que entrenar con el grupo es otra cosa. Lo sentí porque los campos de juego son diferentes y hace que todo sea un poco más rápido, me costó un poco pero me pude adaptar rápidamente”.

En cuanto a su posición en el esquema ofensivo, el futbolista dijo que “el entrenador sabe que soy delantero, que puedo jugar como punta, o de 9 fijo, pero acá ya tienen un 9 de área y me estaba probando un poco más retrasado o como doble punta y me estoy adaptando a esa posición”.

GOLES| Burgos sigue explotando sus características de jugador explosivo y veloz. Dijo que “en el primer entrenamiento me fue muy bien, hicimos algo de físico y terminamos con un fútbol de mitad de cancha y el equipo donde jugué ganó 2 a 0 y pude hacer los dos goles, me fue muy bien, en el uno contra uno intento marcar la diferencia y por lo que me dijeron están muy contentos con mi llegada aunque me van a llevar poco a poco hasta que adquiera ritmo de partido”.

Burgos explicó que “si bien el proceso de adaptación es necesario también es necesario que pueda jugar cuanto antes porque el equipo está en zona baja. Me trajeron para hacer goles, eso me lo dijeron desde el principio y aunque es un poco de presión, la verdad es que me hace bien que me lo digan, que confíen en mí y después sin dudas que tendré que responder en la cancha”.

TÁCTICA| El futbolista dijo que “en lo previo a cada partido y el planteo de la estrategia es totalmente diferente, se miran videos, se cambia la alineación si es preciso. Hay cosas que están muy buenas y me han dicho sí que hay defensas bastante duros en la marca, trataré de aprender y recordar todo lo que me dicen porque soy nuevo y todo lo que sepa de los rivales me va a ayudar un montón. Sé que es muy intenso, con mucho ida y vuelta, me siento bien pero sé que necesito adaptarme bien”.

Sobre la infraestructura que encontró Burgos dijo que “el club tiene buenas instalaciones, un pequeño estadio con capacidad para unas 3000 o 3500 personas, con pasto sintético, todo muy prolijo y profesional, hay un entorno muy nuevo para mí y estoy disfrutando mucho”.

Pero para un gurí de 23 años hay cosas inevitables. El ex jugador de Juventud Unida dijo que “he tenido una semana bastante dura. En la práctica del jueves tuve que hablar con el Director técnico y también pude comentarle a algunos jugadores que en algunos trabajos no me sentí muy bien, erré algunos pases, no me sentía totalmente concentrado en lo que tenía que hacer porque extrañaba mucho a la familia”.

Explicó que “me entendieron y dijeron que era normal y por suerte ese día lloré mucho, pude desahogarme, hice una videollamada con la familia, por suerte me pasó ahora y no más adelante previo a algún juego importante. Ahora la estoy llevando bastante bien, estoy haciendo un gran sacrificio pero tengo claro que es por mi bien y el de mi familia”.

Agustín Burgos ingresó en el segundo tiempo del encuentro que su equipo perdió el domingo como local ante el Mollerussa 2 – 3, y anotó el segundo tanto (de taco), que le daba a su equipo ventaja parcial 2-1 tras una falta que le cometieron a él mismo sobre el banderín del córner. Un buen debut a pesar de la derrota que complejiza más aún la situación del Tárrega que bajó del puesto 12 al 13 en la primera fecha de la segunda rueda del torneo.

Por Jorge Gambetta.

Imagen: Burgos es presentado junto al brasileño Diego.