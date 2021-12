La ciclista Tatiana Díaz habla de su experiencia en los Panamericanos de Cali 

De las disciplinas olímpicas el ciclismo tal vez sea en Uruguay una de las que más sufre la carencia de infraestructuras acordes para el entrenamiento y la competencia de nivel internacional y una prueba irrefutable de ello es el testimonio de Tatiana Díaz. La ciclista libertense de 22 años que acaba de participar de los Primeros Juegos Panamericanos Sub 23 en Cali (Colombia), a los que la celeste llegó buscando experiencia y aprendizaje más que resultados.

El viernes 10 Tatiana fue recibida en Libertad por una caravana organizada por familiares y amigos que reconocen el enorme esfuerzo y dedicación que la joven pone desde hace años en su pasión por el deporte del pedal. El lunes siguiente la ciclista habló con La Semana y por razones de espacio sólo pudimos dar un adelanto en nuestra pasada edición, hoy entregamos la nota completa que refleja su madura convicción sobre el camino elegido.

APRENDIZAJE | La ciclista dijo que los Panamericanos fueron “tremenda experiencia y un gran aprendizaje. Yo nunca había entrado a un velódromo ni me había subido jamás a una bici de pista” y agregó que “me seleccionaron dos meses antes de los Juegos. Eso implicaba viajar a Paysandú porque allá vive Milton Wynants (el entrenador), y allá está la pista”.

La delegación uruguaya llegó a Cali con una preparación de apenas 60 días. “Es muy poco tiempo” dijo Díaz y fundamentó sus dichos diciendo que “la gente que corrió por los otros equipos venía con años de experiencia, pero nosotros fuimos a dar lo mejor y a aprender mucho”.

La ciclista dijo que “creo que todos los que integramos la delegación nos trajimos tremenda experiencia y aprendizaje. Vimos otro mundo, vimos que estamos muy lejos pero aprendimos cómo enfrentar la realidad, acá quizás no lo vemos porque no estamos a ese nivel”.

La ciclista explicó, a modo de ejemplo de las múltiples ventajas que daba Uruguay en la competencia que “nunca me había subido a una bici de pista y tener que correr en un velódromo con piso de madera, que en Uruguay no hay ninguno, fue todo muy nuevo, muy lindo, y todas las que fuimos quedamos muy contentas”.

ALTURA | Pero las carencias no sólo son de índole económica o de infraestructuras. Nuestra penillanura ondulada está muy lejos de las empinadas rutas que predominan en la región. Tatiana Díaz dijo que “en pista corrimos Velocidad Olímpica, que es una prueba en equipos de tres personas, luego también hicimos la Corrida Madison que es una prueba en duplas y finalmente corrimos la prueba de Ruta”.

Díaz explicó que “La Madison es muy difícil porque es una prueba por relevos y nosotras la habíamos entrenado cuatro o cinco veces. Las otras chicas llegaban con años de experiencia, nosotras fuimos la primera dupla femenina uruguaya que participó de esa prueba, así que nos quedamos con eso y con ganas de seguir trabajando esa prueba para poder mejorar en el futuro”.

La ciclista dijo que “al piso de madera entramos tres días antes de la competencia. Allí la bici se desliza mucho más, hay que tener cuidado con las caídas. A nosotras nos pasó que se cayó un ciclista argentino y nos llevó a nosotras que también caímos, es una realidad que en Uruguay no contamos ni con la mitad de las condiciones para entrenar que tienen otros países”.

En lo que tiene que ver con la prueba de Ruta, Díaz explicó que “cuando hay una competencia de ese nivel es inevitable tener que ir a otro lugar a entrenar porque acá no tenemos condiciones tanto en pista como en ruta, porque para la prueba de ruta nosotras entrenamos en terrenos planos y allá era en montaña y nosotras no estamos acostumbradas. Por mejor que sea el entrenamiento, acá los lugares más altos que tenemos es en la zona de Minas que no tiene ni punto de comparación con el terreno de Colombia, por eso aunque hagamos el mejor entrenamiento es imposible alcanzar el nivel necesario”.

Agregó que “en la montaña, cuando llegábamos arriba sentíamos la falta de oxígeno por falta de adaptación a esas condiciones”.

El calendario internacional para 2022 tiene a los Juegos Panamericanos Elite. Tatiana cumplirá 23 y pasará a esa categoría, también se realizarán los Juegos Odesur, pero aún no hay fechas y tampoco certezas respecto a que se la convoque a la selección.

En cuanto a la actividad local, lo más cercano es el Tour Femenino que se correría entre el 19 y el 23 de enero. Al respecto Díaz dijo que “casi todas las etapas son entre 100 y 135 kilómetros, para nosotros son bastante largas, así que nos enfocaremos en esa preparación” y para ello está entrenando junto a Alen Reyes “entre 13 y 15 horas semanales con entrenamiento de lunes a sábado”.

RECIBIMIENTO | Finalmente sobre el recibimiento que la esperaba a su regreso de Cali la joven ciclista dijo que “estoy muy agradecida tanto a mi familia como a mis amigos y toda la gente de Libertad que siempre me ha dado su apoyo tanto antes de viajar a Colombia como ahora en el regreso siempre sentí ese apoyo”.

Tatiana dijo que “no me esperaba tal recibimiento, me trajeron engañada (risas). Yo soy un poco vergonzosa y me da cierta cosita, pero me siento muy contenta con todo ese entorno y ese cariño que recibo de la gente”.

Por Jorge Gambetta.

*Foto de Facebook.