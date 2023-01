Fin de semana de la quinta fecha del Torneo del Sur de OFI

Entre sábado y domingo se disputará la quinta fecha de la fase de grupos del Torneo del Sur y los puntos en juego pasan a ser decisivos para algunos seleccionados.

Por la Serie A, este sábado en el Casto Martínez Laguarda y con ternas floridenses se enfrentarán San José Capital ante San José Interior. En la categoría Absoluta, el combinado de la Liga Mayor que dirige Gustavo Cabrera ya tiene asegurada su participación en la siguiente fase, mientras que para el conjunto azul que dirige Martín Firpo es vital rescatar puntos para mantenerse entre los tres de la zona de clasificación. Los ecildenses están segundos, pero los equipos colonienses aún tienen chances.

En Sub 17, San José Interior no ha sumado puntos y no sólo necesita ganar los dos partidos que le quedan sino que también debe remontar un saldo negativo de goles de -11. Lamentablemente el equipo de Marcelo Perdomo está al borde de la eliminación.

A continuación ofrecemos el calendario completo de esta penúltima fecha del Torneo del Sur y las posiciones de cada serie hasta el momento, el único partido que está confirmado para el día de mañana es el que jugarán en el Silvestre Octavio Landoni Durazno y Flores en categoría Mayores (Absoluta) .

Copa Nacional de Clubes – Torneo del Sur

5ta. Fecha – sábado 28 de enero de 2023

Serie A

Estadio Casto Martínez Laguarda

San José Capital vs. San José Interior

19:30 Sub 17: Árbitros de Florida: Sergio Bidondo, Diego Fagúndez, Javier Soto

21.45 Absoluta: Fernando Martínez, Javier Soto, Diego Fagúndez

Estadio Profesor Alberto Supicci

Colonia Capital vs. Colonia Interior

Sub 17: Árbitros de Fray Bentos: Ruben Cíchero, Stalin Martínez, Yosel González

Absoluta: Sergio Liuzzi, Yosel González, Stalin Martínez

Posiciones Sub 17: Colonia Interior 12 pts., San José Capital 6, Colonia Capital 6, San José Interior 0

Posiciones Absoluta: San José Capital (C) 10 pts., San José Interior 5, Colonia Interior 4, Colonia Capital 2

Serie B

Estadio Campeones Olímpicos

Florida Capital vs. Florida Interior

Árbitros de Durazno, Sub 17: Rodrigo Saboreo, Oscar Pereyra, Gonzalo Ríos

Absoluta: Matías Pérez, Gonzalo Ríos, Oscar Pereyra

Posiciones Sub 17: Canelones Capital 7 pts., Florida Capital 4, Florida Interior 0

Posiciones Absoluta: Canelones Capital 6 pts., Florida Capital 4, Florida Interior 1

Serie C

Estadio Juan Ramón Carrasco

Durazno Interior vs. Tacuarembó Interior

Árbitros de Canelones Interior: Sub 17 Neber Curbelo, Fabián Sánchez, Aldo Alonso

Absoluta: Sebastián Montenegro, Aldo Alonso, Fabián Sánchez

Domingo 29 de enero – TV

Estadio Silvestre Octavio Landoni

Durazno vs. Flores

Árbitros de Mercedes: Sub 17: Fredy Miranda, Eduardo Pezzoli, Andrés Osores

Absoluta (Televisado): César Arrue, Andrés Osores, Eduardo Pezzoli

Posiciones Sub 17: Flores 12 pts., Durazno Capital 5, Tacuarembó Interior 3, Durazno Interior 2

Posiciones Absoluta: Tacuarembó Interior 8 pts., Flores 5, Durazno Interior y Durazno Capital 4

Por Jorge Gambetta.