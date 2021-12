Etapa de definiciones en todas las categorías de la liga de Ecilda Paullier

Lentamente pero sin pausas nos vamos acercando a fin de año y todos los torneos comienzan a definirse, el pasado fin de semana hubo instancias definitorias en todas las categorías de la Liga Regional de Ecilda Paullier.

FORMATIVAS | En las divisionales menores se disputaron el martes 30 de noviembre los partidos postergados correspondiente a la revancha de las semifinales de Sub 15 entre Oriental y San Rafael e Independiente y Juventud Unida.

Oriental le ganó 2 a 1 a San Rafael forzando la definición por penales. Benjamín Moreira y Nahuel Gandini anotaron para los de Rodríguez. Benjamín Quintana lo hizo para el santo durante el tiempo reglamentario; en la definición por penales el más efectivo fue el equipo de Rafael Perazza.

En la otra llave disputada en el Cándido Reyes, Independiente, con gol de Agustín Dechagas le ganó 1 a 0 a Juventud Unida y logró su derecho a disputar la final de Sub 15 ante San Rafael.

La primera final entre rojos y santos no fue fijada debido a los compromisos de las selecciones Sub 14 y Sub 15 de Ecilda por el Torneo Integración AUF/OFI.

En Sub 17, el primer partido de las finales se disputó el sábado en la tarde en cancha de Juventud Unida. La verde enfrentó a Ciudad del Plata y fue victoria locataria por la mínima diferencia, el tanto de la victoria fue de Bruno Porto.

RESERVA | En Tercera División o Reserva el fin de semana anterior, en el Ángel Buela, había sido empate 1 a 1 entre los equipos de San Rafael y Juventud Unida. El domingo volvieron a verse las caras en cancha de Juventud Unida y volvieron a empatar, en esta oportunidad sin goles. En la definición por penales ganó San Rafael.

En la otra llave mientras tanto, en el Cándido Reyes Independiente le ganó 3 a 0 a Huracán. En el partido de ida había sido empate 2 a 2 y por lo tanto los rojos estarán definiendo el torneo ante San Rafael.

SENIOR | Y también quedó sellada la final del 6º Campeonato Senior. El domingo por la mañana en Libertad, Juventud Unida y Treinta y Tres igualaron sin goles. En la definición por penales, la victoria fue para el conjunto verde 4 a 1.

En Rodríguez mientras tanto el equipo homónimo empató 2 a 2 ante San Lorenzo. En la definición desde los 12 pasos fue victoria de Rodríguez 7 a 6 por lo que la final del torneo la jugarán Rodríguez y Juventud Unida.

Hay ciertas posibilidades de que este partido final se dispute el viernes de noche en el Estadio Casto Martínez Laguarda, pero al cierre de esta edición no había confirmación al respecto.

Imágenes: Sebastián Parentelli

Por Jorge Gambetta.