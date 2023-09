Detalles de la actividad futbolera del fin de semana

Con la disputa parcial de la cuarta fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil comenzará esta tarde la actividad futbolística del fin de semana. La Liga Mayor sólo fijó actividad en Formativas y Femenino, mientras se mantiene la inactividad en Primera División y Sub 23, en tanto que en la liga de Ecilda se disputará mañana la segunda fecha del Torneo Clausura en copas de Plata y Oro.

Fútbol Infantil

La actividad de la Selección de Cebollas hace que varios partidos de la categoría no se hayan fijado o se fijaran para la semana próxima. En Libertad desde las 13 y 30, Juventud Unida recibirá a Treinta y Tres; en Puntas de Valdez Independiente se medirá ante Universal; Campana visitará en el Bosque Artigas a Tito Borjas; San Rafael será visitante de San Lorenzo mientras que Las Palmas tendrá su fecha libre. En Ecilda Paullier Sacachispas recibirá a Nueva Unión, en San José además, Central será local ante River Plate y Nacional recibirá a Río Negro.

Liga de Ecilda Paullier

En la Liga Regional la actividad del fin de semana no se jugará por el Torneo Senior; mañana en tanto el Fútbol Femenino tendrá una doble jornada en el Cándido Reyes en el marco de la cuarta fecha del Torneo Intermedio. A las 9 jugarán Independiente y San Rafael y a las 11 y 15 lo harán Oriental y Juventud Unida.

En Mayores, se disputará mañana la segunda fecha del Torneo Clausura tanto en Reserva como en Primera División, todos los partidos se disputarán a las 13 y 45 y 16 horas respectivamente. Por Copa de Oro sobresale el choque que protagonizarán en el Ricardo Reyes San Rafael y Juventud Unida. En cancha de Estrella del Sur se enfrentarán Ciudad del Plata e Independiente y en el Ruben Elvira Sacachispas recibirá a Rampla Juniors. Por Copa de Plata mientras tanto, en el José Pollero, Juincam será local de Huracán de Juncal, en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá a River de Panta y en el Ángel Buela Oriental enfrentará a Artigas.

Selecciones

Por el Campeonato Nacional de Selecciones esta tarde se disputará la última fecha de la fase de grupos, en Sub 14 y Sub 15 San José Capital recibirá a Pando en el Casto Martínez Laguarda mientras que los representativos de Ecilda Paullier enfrentarán a Tala en cancha de Nacional de esa localidad.

Liga Mayor

En la Liga Mayor sólo se fijó actividad en Formativas y Femenino. En el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de Formativas se fijó para esta tarde un único partido en Sub 15 entre Los Cardenales y Nacional que irá en el Antognazza a partir de las 14 horas. En Sub 17, en el mismo escenario los mismos equipos jugarán desde las 16 y 15.

El otro partido a disputarse hoy será en cancha de Treinta y Tres donde el local recibirá a Atlanta El Gráfico; el resto de la actividad de Sub 17 irá mañana. A las 9 y 30 en el Pedro Chanquet, Universal será local de Río Negro, a las 10 en el Barrio Roberto Mariano San Lorenzo enfrentará a Central y a las 11 en el Menéndez Celentano River Plate estará recibiendo a Campana.

Por el Femenino de Mayores, mañana se disputarán dos partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura, a las 15 y 30 en el Pedro Chanquet Universal recibirá a Campana y a la misma hora en el Menéndez Celentano River Plate se medirá ante Central.

Imagen: San Rafael recibe a Juventud Unida el domingo.

Por Jorge Gambetta.