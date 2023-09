Campana le ganó por penales a Río Negro por Copa Uruguay y ahora enfrentará a Basáñez

El martes a la noche en el Casto Martínez Laguarda de San José, se enfrentaron Río Negro y Campana por la Fase Preliminar de la Copa AUF Uruguay. Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, en la definición por penales fue más efectivo el tricolor que se impuso 4 a 3.

INTENSO| El partido comenzó con un trámite intenso con los dos equipos mirando el arco de enfrente y a los seis minutos Brahian De León le cometió una falta a Gerónimo Bruzzone cuando ingresó al área y el árbitro Sebastián Montenegro sancionó la pena máxima. Santiago Gárpari remató de forma excelente al ángulo superior derecho del arquero Bernardo Long para marcar la tempranera apertura del marcador. Las cosas comenzaban a pedir de boca para el tricolor.

Lapeira salvó el empate despejando al córner un remate de Ángel Cardozo y en la réplica Gáspari habilitó a Bruzzone pero la definición fue débil y contuvo el arquero cebrita. El partido se hizo dinámico hasta que a los 16 minutos una agresión con el juego detenido de Elías González contra Germán Travieso generó la tarjeta roja directa para el volante tricolor.

Campana sintió el sacudón de quedarse con un hombre menos y Río Negro intentó aprovecharlo generando tres oportunidades en tres minutos, Enzo Cabrera obligó a un desvío al córner de Manuel Reyes, en el tiro de esquina se lo perdió Ángel Cardozo y enseguida volvió a salvar el arquero.

La dupla técnica que integran Julio Rodríguez y Matías Chacón debió realizar una variante para reagrupar su última zona, ingresó Joaquín Ramos por Dilan Aguiar y Campana comenzó a controlar a su rival y muy cerca estuvo de aumentar la ventaja a poco del final tras una buena habilitación de Gáspari para Delgado que definió ancho y afuera.

COMPLEMENTO| Antes del primer minuto el cebrita logró empatar en una pelota que recibió en el medio del área Maximiliano Castro para meter su zapatazo en un ángulo.

Enseguida Gáspari habilitó a Ramos que no pudo afinar su pase a Andrés Delgado que picaba en buena posición; las chances eran de un lado y del otro y Reyes le desvió al córner un cabezazo a Daniel Martínez que se mostraba muy peligroso por arriba. Ppoco después se lo perdió Angel Cardozo que no pudo entrarle bien a la pelota, el cebrita desperdició un par de jugadas más y Campana no pudo llegar hasta la media hora.

Fue entonces cuando tras un error defensivo de Río Negro, Delgado ganó una pelota en el área y su remate fue rechazado por el arquero pero le quedó al recién ingresado Germán Alayón que la mandó al fondo de la red.

Con un hombre menos, Campana volvía a ponerse en ventaja a falta del último cuarto de hora por jugar; el cebrita se fue con todo, dejando espacios en el fondo pero el tricolor no podía arriesgar demasiado. Daniel Martínez se perdió el empate en cuatro oportunidades entre los 39 y los 45 minutos, la última en una gran atajada de Reyes.

Pero a los 46, Martínez volvió a ganar por arriba y le bajó una pelota dulce para la llegada de Ángel Cardozo que la mandó a guardar y un minuto más tarde, Fabricio Martínez se perdió el tanto de la victoria para el cebrita.

PENALES| Tras el empate se pasó a la definición mediante tiros penales donde Campana fue más efectivo. Para Río Negro ejecutaron en su orden Daniel Martínez (gol), Fabricio Martínez (atajado), Germán Travieso (gol), Ángel Cardozo (elevado) y Enzo Cabrera (gol).

Para Campana remataron Santiago Gáspari (gol), Joaquín Ramos (atajado), Germán Alayón (gol), Facundo Lapeira (gol), Mateo Antúnez (gol).

Una victoria que le viene muy bien a Campana en medio de un momento complejo en lo político en el entorno de la Liga Mayor.

En aproximadamente 30 días Campana será local ante Basáñez en partido eliminatorio ya correspondiente a la Fase 1 de la Copa Uruguay y de ganar también será local ante Cerrito.

Recordemos que el jueves a la noche, por este mismo torneo jugarán en el Complejo 1° de Mayo Juventud Unida y Nacional de Nueva Helvecia a partir de las 20 y 30 horas.

Foto tomada de Facebook.

Por Jorge Gambetta.