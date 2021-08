Artigas de Ecilda Paullier se prepara para participar de la Divisional B de la Copa de Clubes

La pasada semana el equipo de Artigas de Ecilda Paullier resolvió finalmente su participación en la Copa de Clubes de la Divisional “B” de OFI, que comenzará el próximo 28 de agosto con más de 40 participantes. La decisión fue producto de largas conversaciones hacia la interna de la nueva Comisión Directiva que encabeza Ángel Carbajal.

Como muchos equipos de todo el interior, Artigas se ha visto afectado por la inactividad que impuso la pandemia y el aspecto económico era gravitante para algunos dirigentes; los costos que la Copa demanda a las instituciones son importantes y las recaudaciones en el último año y medio han sido escasas o nulas.

Al presidente Ángel Carbajal le acompañan en la Directiva Mauro Acevedo como Vicepresidente, Jonathan Balbi como Secretario, Joaquín Silva como Pro Secretario, Adrián Viera como Tesorero y Nahuel Bentancor como Pro Tesorero.

En lo que tiene que ver con la preparación de los planteles que afrontarán la actividad deportiva, la Comisión Directiva designó a Pablo Bentancor y Javier Bermúdez como responsables de los planteles de Primera y Tercera División respectivamente.

DIFICIL | La Semana dialogó con el presidente Ángel Carbajal quien admitió que “la decisión fue un poco complicada, porque el temor nuestro era por el aspecto económico por la situación del club, no hemos podido hacer muchos beneficios y la Copa lleva mucho, por eso algunos estábamos con miedo”.

Finalmente la decisión de participar se adoptó “gracias a los jugadores del club, que asumieron un sentido de pertenencia. Cuando nos reunimos con ellos fuimos muy sinceros, les dijimos cómo estaba el club y cuál era nuestra posición, luego en la asamblea nos pudimos poner todos de acuerdo y resolvimos jugar”, explicó Carbajal.

El dirigente agregó que “lo que más nos preocupaba eran los partidos como locatarios, porque no se puede confiar en la venta de entradas, porque si un domingo te llueve ya perdiste, los jugadores se pusieron el tema al hombro, se ofrecieron para trabajar, para recaudar dinero, ofrecieron vender entradas anticipadas y hacer algunos beneficios”.

Sobre los costos que demanda la localía, dijo que son muy altos. “Hay que pensar que un partido de locatario requiere, los viáticos de los jugadores, los jueces y la guardia de seguridad, todo eso suma mucha plata, pero el plantel se está preparando bien. Están concurriendo unos 30 jugadores a las prácticas; el lunes hicimos un amistoso con Esparta, se anduvo bastante bien, por ahora los jugadores han respondido con muchas ganas”.

CONFIANZA | Carbajal se mostró confiado en que “el equipo llegue bien en lo físico y en lo mental porque enseguida que comience la Copa arranca la actividad local. Habrá que jugar domingos y miércoles, hay que prepararse bien y tener cuidado porque todavía nadie está libre con el tema de la pandemia, le puede tocar a cualquiera y es muy complicado, por eso es importante tener un plantel medio largo”.

Instituciones como Artigas, con fuerte arraigo en sus localidades se fortalecen desde el trabajo en divisiones formativas. En tal sentido Carbajal dijo que “es una lástima que el club no haya trabajado con formativas. Yo hasta 2018 fui jugador y en la directiva me acompañan algunos jugadores actuales del club que en su momento hicieron el proceso en formativas”.

El dirigente albirrojo agregó que “si me preguntan si es un sueño, claro que lo es, poder armar una Sub 14, Sub 15 y Sub 17 para el futuro, pero es algo que hay que trabajarlo muy bien, se necesita un proceso serio, con gente que entienda a los gurises que hoy tienen una mentalidad diferente a cuando nosotros empezamos a jugar porque nos gustaba el fútbol”.

PROCESO | Por su parte el técnico Pablo Bentancor dijo que “venimos medio lento porque empezamos tarde comparado con los demás equipos que jugarán la Copa. Además hay que formar planteles, en un club que tiene la dificultad de no trabajar en juveniles”.

Sobre la prolongada inactividad del plantel Bentancor dijo que “estamos viendo en qué condiciones físicas llegaron los jugadores, y allí encontramos de todo, como se han desmotivado durante la inactividad, no hubo ni siquiera fútbol 5, entonces aquellos con más actitud quizás salieron a correr, pero el resto no hizo nada”.

Iniciados los entrenamientos se verifica que “algunos están pesados, tenemos que afinar la selección por lo menos para esta primera etapa”. Bentancor expresó su preocupación porque “el inicio de la competencia tiene el riesgo de lesiones por una inactividad tan prolongada, porque cuando uno compite no mide y a veces a los que somos mayores nos pasa que pensamos que estamos como antes, y la realidad luego nos golpea”.

CUIDADOS | El entrenador, de vasta experiencia a nivel local y en el fútbol profesional explicó que los futbolistas “a veces nos piden a los técnicos que quieren hacer fútbol, pero no todos están para hacer fútbol. Tenemos poco tiempo para planificar la mejor preparación para lograr los mejores resultados posibles y que al mismo tiempo se mantengan sanos”.

Bentancor agregó que ese equilibrio “no es fácil, por eso hay que elegir ahora a los jugadores más jóvenes que estén en mejores condiciones porque se pueden poner a punto más rápidamente que los mayores”. Agregó que “uno trata de hacerles entender a los jugadores que siempre tratamos de cuidarlos”.

El entrenador sostuvo que en muchos casos “entendemos que un mes no les da para jugar un partido quizás estén como para entrar 30 minutos, pero de pronto en dos meses son fundamentales desde el arranque. No es que descartemos a algunos, si hubiéramos tenido un mes más las posibilidades aumentaban para todos, pero el proceso es inevitable y es real que los más jóvenes se recuperan más rápido. Ese va a ser un dilema que van a tener todos los profes en cualquier equipo”.

DESAFIANTE | El desafío copero es enorme y genera ansiedades y motivaciones en los futbolistas. Bentancor explicó que él es “consciente y se lo dije a los jugadores, que con dos semanas de entrenamiento como llevamos hoy, arrancamos dando ventajas. Les he dicho que les marcamos trabajo extra que van a tener que hacer fuera de los tres entrenamientos semanales, porque con lo que venimos haciendo en las prácticas no alcanza”.

Sobre la doble competencia que deberá enfrentar Artigas a partir del 5 de setiembre, fecha en que además comenzará el torneo de la Liga, Bentancor dijo que es “el otro tema que nos ocupa. Una semana después del inicio de la Copa va a comenzar la doble competencia con partidos entre semana. En un grupo de 20 jugadores, todos tendrán chances de jugar y todos van a jugar, porque tengo que rotar el plantel porque si no lo hago al tercer partido tengo que rotarlo obligado porque algunos se lastimaron”.

El entrenador cuenta con unos 18 futbolistas en condiciones de integrar el plantel principal, pero aún tiene algunos puntos débiles. Dijo que le preocupa que “en este momento el puesto más complicado que tenemos es el del arquero, que tenemos uno solo. Sí o sí hay que conseguir al menos uno más”.

FUTURO | Consultado sobre la importancia que tiene que las instituciones trabajen en la formación de jugadores, Bentancor dijo que “lo hemos hablado con el club, es necesario empezar a trabajar en procesos de formativas. Los clubes necesitan sembrar para poder desarrollarse, pero se precisa gente para encargarse de esos procesos y planificar objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

El plantel principal que viene trabajando a las órdenes de Bentancor lo integran, entre otros Luis Rodríguez, Jonathan Guerra, Rantés Bentancor, Nicolás Carrera, Mauricio Salaverry, Fabio Navarro, Charles Arteaga, Matías Gómez, Nahuel Bentancor, Mauricio Fonseca, Sebastián Berriel, Facundo Fernández, Darwin Rodríguez, Emanuel Martínez, Martin Díaz y Emmanuel Arnejo.

Foto: plantel de Artigas (archivo).

Por Jorge Gambetta.