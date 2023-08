Actividad de selecciones juveniles de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier y de Sub 23

Sabor amargo para las selecciones juveniles de la Liga de Ecilda Paullier. El pasado sábado, las selecciones Sub 14 y Sub 15, visitaron a Canelones en el Estadio Eduardo Martínez Monegal en el marco de la tercera fecha del torneo. Por la Serie F, en Sub 14, la sensación de traerse un punto fue buena, pero quedó la amargura de no conseguir la victoria, luego de que el equipo de Sergio López estuviera arriba con dos goles de ventaja.

Comenzó ganando Ecilda Paullier con goles de Leonardo Asunción al minuto de juego y antes de irse al descanso, Benjamín Arocha puso el 2 -0 parcial con el que se fueron al descanso. En el complemento, Canelones se vino sobre el arco josefino y logró emparejar las acciones con dos goles de Alexander Cuello, para el 2 a 2 final. La selección de San José Interior suma tres puntos en tres presentaciones.

Posiciones Serie F, Sub 14: Tala 7 (+2), Durazno 5 (+1), Canelones 3 (0), Ecilda Paullier 1 (-3).

A segunda hora, en el marco de la Serie F del Campeonato de Selecciones Sub 15, fue victoria local por 2 a 0 ante Ecilda Paullier. Los goles de la selección canaria fueron convertidos por Facundo Moizo y Guzmán Machín en la etapa complementaria. Complicado panorama para la selección que orienta Daniel Monzón, que solo suma una unidad en tres encuentros.

Posiciones Serie E, Sub 15: Durazno 7 (+3), Tala 4 (0), Ecilda Paullier 3 (0), Canelones 1 (-3).

Reserva Liga de Ecilda Paullier

La actividad en categoría Reserva, tuvo por la Serie A, la victoria de San Rafael ante Huracán de Juncal por 3 a 1. Para el ganador, anotaron Agustín Álvarez en dos oportunidades y Juan Belloso, mientras que el tanto de Huracán, lo convirtió Juan Rodríguez. En el Parque Ángel Buela de Rodríguez, Oriental le ganó a Ciudad del Plata 2 a 0, con dos goles de Nicolás Taya. En Cañada Grande, Juventud Unida goleó a La Paz 4 a 0 con dos goles de Damián Rivera y uno de Gonzalo Espino y Elías Pastorino.

Posiciones de la Serie A: Juventud Unida 23 (+20), San Rafael 23 (+19), Oriental 11 (-2), La Paz 11 (-11), Ciudad del Plata 10 (-8), Huracán de Juncal 3 (-18). Clasificados a semifinales: Juventud Unida y San Rafael.

En los encuentros de la Serie B, fue empate entre Rampla Juniors y River de Panta 1 a 1. Para Rampla anotó, Jonathan Britos, mientras que para River de Panta convirtió. Matías Jara. Independiente goleó a Sacachispas 5 a 0, con dos goles de Ignacio Tejera, Facundo Borges, Nicolás Maidana y Franco Rodríguez. Juincam le ganó a Artigas 2 a 0 con goles de Rafael Tamareo y Alejandro Cardone.

Posiciones finales de la Serie B: Independiente 21 (+20), Sacachispas 19 (+1), Rampla Juniors 18 (+5), Artigas 10 (-3), Juincam 10 (-4), River de Panta 3 (-19). Clasificados a semifinales: Independiente y Sacachispas.

Imagen tomada de la página de Facebook de la Liga Rincón.

Por Nelson Guillermo.