Estudiante de la UTU Libertad fue electo por Uruguay como Parlamentario Juvenil del Mercosur

Un estudiante de 15 años de la UTU de Libertad, será uno de los 19 jóvenes uruguayos que participará de la edición 2023 del Parlamento Juvenil del Mercosur, que estará realizándose durante el mes de octubre en la República Argentina. Piero Erba, fue seleccionado por sus pares para participar de esta actividad, en un proceso que comenzó en la propia escuela.

Antes de hablar de Piero, hay que responder qué es el Parlamento Juvenil del Mercosur. Está definido como “un espacio de participación juvenil y construcción de ciudadanía que posibilita, a los jóvenes entre 14 y 18 años que cursen Educación Media, a presentar propuestas en seis ejes temáticos: Inclusión Educativa, Género, Jóvenes y Trabajo, Participación Ciudadana, Derechos Humanos e Integración Latinoamericana”.

Cada dos años se realiza un llamado para participar del proceso de elección de los jóvenes parlamentarios. A la docente Lucía Borges le gustó la idea y promovió la participación de estudiantes de la UTU Libertad. Según contó el estudiante Piero Erba, fue el centro educativo de San José que más alumnos presentó para el encuentro departamental realizado en San José de Mayo. Fueron 15 alumnos manejando los distintos ejes temáticos que se plantean para el parlamento.

INTERESES | “Yo había arrancado con Participación Ciudadana, pero después se bajaron unos compañeros de los otros ejes y como éramos tres compañeros en el mismo, decidí pasarme a Jóvenes y Trabajo”, contó Piero Erba, que fue designado en el encuentro realizado en la capital departamental como el representante de San José, que concurrió entre el 2 y el 4 de agosto a la edición nacional del Parlamento Juvenil.

“Se hicieron mini plenarios con los 19 compañeros, representantes de los 19 departamentos; debatíamos y dábamos nuestro punto de vista en función de lo que habíamos estudiado en el mes, mes y medio de preparación. Mi tema era cómo cambiar la educación media, la educación media que queremos. Planteamos que hubiera talleres de orientación vocacional, que en la UTU de Libertad se tiene en tercero de Educación Media, pero en Secundaria eso no pasa. También queremos hacer una reforma del plan ‘Yo estudio y Trabajo’ para que los estudiantes no dejen de estudiar, ya que se tienen que adaptar a los horarios de los centros de estudio, porque no todos tenemos la posibilidad de solo poder estudiar”, opinó Piero Erba.

Erba, junto a 18 otros jóvenes uruguayos, viajarán a fines de octubre a la instancia del Parlamento Juvenil del Mercosur, que este año se hará en Argentina, en los últimos días de octubre. “En setiembre habrá reuniones entre los 19 uruguayos que vamos, porque la idea es que a partir de ahora todos manejemos los seis ejes temáticos”, contó Erba.

Dijo Piero Erba que para él “es un orgullo representar a Libertad y a la institución que me está formando para el futuro. Hablé con el alcalde Matías Santos para llevar la bandera de Libertad y con la intendenta Ana Bentaberri para llevar la bandera de San José. Será un orgullo representar al departamento en otro país, interactuar con gente de Argentina, Paraguay y Brasil, dar a conocer mi punto de vista y el de mis compañeros”.

LA POLÍTICA | Dijo Piero Erba que para él la participación política no es un hecho extraño en su corta experiencia de 15 años. “En mi casa siempre me han dejado elegir y he acompañado a mi padre en distintas campañas políticas, por voluntad propia, y me ha gustado el intercambio con las personas, el dar mi punto de vista”, comentó.

Contó que en el encuentro realizado en Canelones, se partió de la idea de que “ninguna idea no es válida, todas las ideas tienen que ser válidas, para que nos sintamos todos a gusto”. Vale aclarar que Erba será parlamentario por dos años y el año que viene también deberá viajar a otra instancia parlamentaria.

La directora de la UTU Libertad Fernanda Umpiérrez destacó la labor de la docente Lucía Borges (que no pudo participar de la nota por motivos ajenos a su voluntad), quien “se comprometió mucho con este tema” e incluso hizo que todos los alumnos estudiaran en las vacaciones de julio, algo que en la charla final de la nota, hizo sonreír a la Directora y al alumno con complicidad.

Por Javier Perdomo.