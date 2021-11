Pedro Peña dijo presente en la feria del libro de Montevideo; habló además sobre la posible destitución de docentes

Se abrió el pasado 26 de octubre y permanecerá abierta hasta el domingo 7 de noviembre, la 43ª Feria Internacional del Libro de Montevideo. Co-organizada por la Cámara Uruguaya del Libro y la Intendencia de Montevideo en el edificio comunal, se vienen anunciando diferentes actividades gratuitas en la explanada, atrio y entrepiso.

El horario habilitado al público es de lunes a sábados de 10 a 22 horas y domingos de 14 a 22. El ingreso a la Feria será por orden de llegada y se irá habilitando de acuerdo al aforo permitido, es obligatorio acceder usando tapaboca; quienes deseen participar de las actividades previstas pueden agendarse a través del sitio web de la Cámara Uruguaya del Libro (https://www.camaradellibro.com.uy/).

En la Feria están instalados los puestos de venta de libros de los distintos sellos editoriales participantes y cada editorial ha organizado diferentes actividades, presentaciones, charlas, talleres que son una buena oportunidad para que escritores de todo el país puedan dar a conocer sus trabajos, sus nuevas publicaciones y hacerse conocer en el mercado capitalino, generalmente pautado por los grandes medios que se enfocan en autores de mayor difusión.

PEÑA | El docente y escritor maragato Pedro Peña ha participado en varias ediciones de la Feria del Libro de Montevideo y en la noche del martes presentó “Nada es una verdad tan grande”, su último trabajo para la colección de novelas policiales “Cosecha Roja”.

La actividad organizada por Estuario Editora incluía además la novela “La estafa de la muerte”, de Rafael Massa y contaba con la participación de los escritores José Arenas y Renzo Rossello, también autores de otras novelas de Cosecha Roja.

Consultado sobre lo que iba a ser su participación en la Feria Peña dijo que “todos los títulos de la colección Cosecha Roja los hemos presentado en la feria. A veces son presentaciones como esta con dos autores de novelas policiales, también he participado con ‘El libro de los mitos’ y en total han sido siete u ocho veces”.

Sobre el significado para el escritor agregó que “es muy lindo, es una buena llegada, en general mis libros tienen mayor circulación en Montevideo que en San José me imagino, por una cuestión de mercado y estas instancias están buenas porque conozco a lectores montevideanos”.

Peña explicó que estos eventos “nos permiten juntarnos con otros escritores, con los que están en la misma editorial o los que vamos conociendo a través de las redes. A veces resulta difícil para los escritores del interior dimensionar bien lo que es la Feria de Montevideo, sin perjuicio de que la Feria del Libro de San José, teniendo un formato distinto, ha sido siempre muy destacada y todo el mundo la elogia por los encuentros que permite”.

LIBRO | “Nada es una verdad tan grande” (2021), es el quinto título de la saga de novela negra o novela policial de Pedro Peña y como en las anteriores recorre las peripecias del periodista Agustín Flores y su extraña capacidad para meterse en historias complejas como se narran en “Ya nadie vive en ciertos lugares” (2010), “No siempre las carga el diablo” (2011), “Tampoco es el fin del mundo” (2012) y “A veces tarda, casi nunca llega” (2014).

En este último trabajo Agustín Flores se vincula en una oscura historia de crímenes rituales, bandas de camioneros inescrupulosos y atraviesa otras peripecias que se esconden en el Uruguay de tierra adentro.

Pedro Peña ya había hablado de “Nada es una verdad tan grande” en nuestra edición del 13 de julio y respecto al título había dicho que “tiene como una doble lectura. A veces apelamos a esa frase cuando tenemos una verdad enorme entre nosotros como para reforzar la condición de verdadero, pero también puede utilizarse en el sentido opuesto y que no hay ninguna verdad absoluta, va un poco por ese lado”.

En ese sentido hoy el escritor agrega que “en los títulos que yo me impongo para esta colección siempre hay seis palabras y siempre una de ellas tiene un contenido negativo, es simplemente un juego, no se pretende que el lector identifique por eso la novela”.

Peña dijo que estos eventos de presentación en la Feria son propicios para “encuentros entre escritores de la colección y también con lectores que vamos conociendo por las redes o que son seguidores de diferentes sagas”.

El autor agregó que a partir de las diferentes presentaciones puede también destacarse “el rol social del escritor y me gustaría que en San José se conociera más el trabajo de otros escritores del departamento que por distintas circunstancias no han publicado tanto o no se han difundido tanto aunque tienen un mérito literario impresionante”.

Peña destacó que “un Omar Díaz, que ustedes lo tienen bien cerca de Libertad, es un escritor que yo valoro muchísimo, tanto en su calidad de poeta como en su narrativa. Alma del Campo es otro ejemplo, creo que como comunidad tenemos que hacer que los gurises les conozcan, que sepan de qué se trata su trabajo y que entiendan que esta es una labor que cualquiera puede realizar”.

LLAMADO | En las últimas horas una publicación de Pedro Peña en su cuenta de Facebook en apoyo a los docentes del Liceo 1 de San José sometidos a sumario se hizo viral y comenzó a circular por diferentes redes sociales, en su comentario el escritor dice que “estamos atravesando horas muy tristes en San José. Al menos para algunos de nosotros. Ya se ha sugerido la destitución de dos de los catorce docentes denunciados por supuesto proselitismo. Cabe acotar que la denuncia fue presentada dos veces, ya que la primera fue desestimada por las autoridades del momento”.

Tras analizar la eventual gravedad de la falta que se considera y la dureza de la sanción que se recomienda Pedro Peña termina haciendo un llamado a los referentes “culturales, artísticos y educativos de nuestra sociedad ante este hecho tan desproporcionado y, por lo tanto, totalmente injusto”.

Consultado respecto a su publicación y la difusión de la misma Peña dijo que “me sorprenden estas cosas porque yo escribo para expresar mi pensamiento, y este es un tema en el que no me puedo mantener indiferente, primero porque conozco a mis compañeros y segundo y principal porque la sanción que se ha sugerido por ahora para dos de ellos es totalmente excesiva en relación a la supuesta falta que se les atribuye”.

El escritor destacó que “la foto en cuestión fue tomada un día en el que no habían estudiantes en el liceo y no hubo arenga, no hubo discursos ni fue en el marco de algún acto proselitista dentro del local y por eso se les pretende quitar el título a esas compañeras profesionales, en el caso de Carolina Sacco son dos títulos, una vida dedicada a la enseñanza”.

Peña dijo que el tema “trasciende las medidas que pueda adoptar el sindicato. Como comunidad es imprescindible que a quienes nos interesa el tema, más allá de estar o no afiliados al sindicato -aclaro que yo lo estoy-, yo lo pongo arriba de la mesa a título personal porque creo que hay otras personas que podrían ayudar a pensar para tratar de frenar un proceso que tiene mal aspecto”.

Finalmente el escritor dijo que “hay voces que tienen más llegada que yo a nivel nacional, generalmente asociados a la música, o a la pintura, voces que podrían escucharse más fácilmente que la mía. En San José hay muchas personas que tienen una proyección de alcance nacional y la idea es que a partir del teatro, los artistas todos, que nos expresáramos, porque después nos vamos a llenar de rabia, creo que debemos actuar antes de que se constate una destitución para que cuando haya una decisión hayamos podido intervenir mínimamente en ella, todos los artistas en distintas disciplinas de la cultura somos también docentes”.

Foto tomada del perfil de Facebook de Pedro Peña.

Por Jorge Gambetta.