Nicolás «Curba» Curbelo, el rock entre Colonia y Libertad

Llevado por su espíritu inquieto y su pasión por la música hace 11 años se fue a probar su suerte en Colonia del Sacramento. En entrevista con La Semana, Nicolás “Curba” Curbelo explicó que se fue para Colonia “para trabajar la cantina del Liceo Departamental; durante un tiempo también seguí atendiendo la del Liceo de Libertad, pero hace seis años que me vine del todo para acá con mis viejos”.

Pero enseguida agregó que estuvo también motivado “fundamentalmente por la música, porque en Colonia podía tocar más los fines de semana y dedicarme más de lleno a la música. Tocar más, poder ganar más dinero, imponerme otro régimen de horarios para ensayar”.

MAESTROS | El músico expresó que “estoy yendo constantemente a Libertad porque siento que ahí es donde está la cuna, mis verdaderos maestros están ahí. En realidad BBC ya había surgido antes, diría que casi cuando me vine para Colonia, creo que la primera vez que toqué en Colonia fue con BBC. Estaba Osvaldo “Pato” González en la batería y después fueron Ismael y Omar Barbé y armamos algunos tributos a Spinetta, a Pappo y algunas otras cosas que hicimos. Siempre quedó como una carpeta de temas que podíamos tocar más Rock and Roll con la BBC”.

En cuanto a su reciente actuación junto al Power Trío BBC, Curbelo dijo que fue una “gran oportunidad de tocar además con Néstor Porto, el guitarrista que vino de Montevideo como invitado y yo agradecido de la vida de poder tocar con ellos”.

Explicó que “cuando yo tenía unos 12 años escuchaba tocar a Omar y yo sólo cantaba como si estuviera en el ‘Cante y Gane’ (programa televisivo de mediados de los años 80, similar a los busca “talentos” de ahora), luego ya con 15 años comenzamos la banda No Va Más con Alejandro García, Pablito Pérez y el recordado Dieguito Arnold”.

El músico recordó que en aquella época también “estaban Tío Capincho, Autorizado X y en Tío Capincho tocaba César Canessa que es un guitarrista increíble y fue él quien me acercó a Néstor (Porto), que venía a tocar a Libertad con Cuchilla Grande. Entonces hablé con Porto y empecé a estudiar con él, pero además de todo esto en Tío Capincho también estaba Ismael Barbé con quien yo soy muy amigo entonces como también siempre estaba Omar muy cerca y al escuchar su guitarra yo pensaba que ahí había algo más”.

ENERGÍA | Curbelo agregó que siempre estuvo tratando de aprender de “mis maestros, que son Omar, Ismael y toda esa camada de gente que han tocado al lado mío en otros grupos como Tío Capincho, Autorizado X, la gente de Vivencias con músicos tremendos que hasta el día de hoy cuando los veo se me pone la piel de gallina porque les veo con la misma energía y con las mismas ganas de aquellos años. Eso es admirable”.

El artista explicó que “está buenísimo poder tocar y que cada uno lo sienta con esas ganas, cuando me dicen para ir a un evento y veo bandas de gurises y otras de veteranos considero a las dos muy valorables pero la de los veteranos siempre tienen eso de perseverancia que me encantaría aprender”.

ACTIVIDAD | Entrar al amplísimo ambiente musical de Colonia le permitió a Curbelo “la posibilidad y el placer de tocar con otros muy buenos músicos y estar más en actividad, como hay un montón de músicos que hacen lo mismo que yo, tengo la oportunidad de tocar todos los fines de semana con unos u otros. Ya cada uno sabe lo que hacen los demás y por ejemplo un día tocamos en un restaurante entre las 20 y las 23 y después tocamos en un cumpleaños de 15 o vamos a algún boliche acá o en otras ciudades del departamento”.

Contó que hace unos días atrás “nos habían contratado de una empresa de Montevideo para tocar en un evento y así vamos girando con toques permanentes y cuando me ofrecen un contrato a mí, veo qué músicos me pueden acompañar, según lo que se me pida o ellos me llaman para acompañarlos en algún toque que les salga”.

“Por suerte estoy muy activo con la música, poder tocar todos los fines de semana era lo que vine a buscar, hay gente que de pronto no necesita sostener esa actividad y son terribles músicos, pero en mi caso lo necesito, quiero tocar siempre, no importa si es un cover o es una canción propia”, dijo el músico libertense.

En cuanto a eventuales diferencias que ha percibido entre Libertad y Colonia, Curbelo explicó que “quizás la diferencia es que acá se busca siempre que todo salga súper bien y en Libertad se dice ‘yo hago esto y me planto acá’ y eso me encanta porque no importa si hay 10 mil personas o solo 10, eso le da a Libertad mucha data y una visión artística que no es común en otros lugares, Cuando voy siento que me tengo que volver una esponja para captar lo que cada uno tiene para darme, hoy están surgiendo gurises con un nivel que nosotros no teníamos cuando arrancamos”.

El músico agregó que “me parece que esta nueva generación ha visto a los veteranos cometer sus errores y han visto que han corregido y ellos pensaron y quisieron hacerlo un poquito mejor. Lo que mostraron en El Asador con motivo de los 150 años fue increíble, fue increíble la organización, lo que hicieron (Daniel) Silva, (Raúl) Piaggio y Omar (Barbé), para que todo estuviera organizado y que cada uno pudiera expresar lo que sentía. Esas ganas de hacer no se ven en todos lados porque además se escucharon buenos sonidos, buenas canciones y todo eso no sale de la nada, viene de algún lado”.

Sobre la incidencia de los avances tecnológicos en las nuevas bandas el músico dijo que “la tecnología puede incidir pero lo importante es la voluntad de cada uno y las ganas que le ponga, sí que la tecnología es una herramienta más y hay que saber aprovecharla, pero tipos como Omar Barbé, Alberto Andrade o Néstor Porto y tantos otros de esa época, no tenían las posibilidades tecnológicas de hoy y uno llega a tocar con ellos y recibe una data que no está por ningún lado, manejan una data que yo no tengo con todas las posibilidades que me ofrece la tecnología, entonces puede ser importante la herramienta pero pesa muchísimo el valor de sentarse con el instrumento y discutir con los compañeros porque cada uno quiere hacer cosas distintas y ponerse de acuerdo y ensayar muchísimo hasta poder hacerlo. Ahí la herramienta tecnológica es apenas un 50%”.

TALENTO | Respecto al talento de sus maestros Curbelo dijo que “creo que el talento es importante pero también se debe pulir constantemente y saber aprovecharlo, yo siempre repito que a Omar le das una Gibson o una Memphis (marcas de guitarras), y él o cualquiera de los que he nombrado la van a hacer sonar igual y se van a plantar sobre un escenario habiendo encontrado la forma de que eso suene muy bien. Eso es porque hay oído y algo más dentro de esos músicos que va más allá de la tecnología”.

Finalmente el “Curba” dijo que “ojalá en Libertad se sigan armando festivales con muchas bandas locales, me asombró la cantidad de gente que vi tanto en el toque por los 150 años como en el Libeer Fest y eso es lo que mantiene viva en el tiempo la cultura y el arte del pueblo”.

Por Jorge Gambetta.