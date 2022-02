Las verdes y las maduras del concurso oficial de carnaval en Montevideo

El jueves comenzó la Segunda Rueda del Concurso Oficial en el Teatro de Verano Ramón Collazo y el domingo debió suspenderse la quinta etapa, que pasó con iguales detalles para el sábado 26. La Primera Rueda debía finalizar el martes 8 y terminó el martes 15 debido a las reprogramaciones por razones climáticas.

Aunque la actividad de los tablados también se vio afectada por las lluvias, la mayoría de los conjuntos que han podido hacer su segunda pasada mostraron notorias mejoras debido al rodaje por los escenarios que han sobrevivido en el circuito montevideano.

De pasar con dos o cinco tablados a volver con 15 o 20 y más, permite un ajuste continuo de los rendimientos en la llegada al público, ese jurado anónimo e implacable, pero imprescindible para categorías como Humoristas, que no han ligado buenas concurrencias en el Teatro y dejan la sensación de puntuar generalmente bien en todos los rubros, menos en la cosecha de risas ¿Será que en estos tiempos cuesta más hacer reír?

PRIMERA | A modo de brevísima síntesis de lo que ocurrió en las últimas dos etapas de la Primera Rueda, digamos que en categoría murgas, La Margarita y Son Delirante con altibajos dejaron una buena impresión, sin embargo para avanzar a la liguilla tendrán que pulir mucho para la Segunda Rueda. Hay varios lugares ya casi confirmados y la pelea por tres o cuatro lugares está muy reñida.

En Humoristas pasó Sociedad Anónima y dijo claro que está para pelear en la tercera y definitiva rueda, también con cosas a corregir, sobre todo buscar la risa por otras vías que liberen al “Pato” Esteche de una presión constante a tal fin. Parecía que la llegada de Ricardo “Tato” García era con ese fin, pero el papel de milico botón no es de los que más chances tiene para recoger hilaridad. Los gauchos patones volvieron a rendir en lo humorístico, Barceló hace tiempo que aprendió a cubrir rubros. El conjunto puntuará alto en coreografía y baile, vestuario y maquillaje, tiene tal vez el mejor coro y banda musical de la categoría. Todo suma multiplicado en la segunda rueda, y el resultado final es la suma global, así que los maragatos volverán a ser candidatos.

Los Rolin por su parte ya pasaron por segunda vez el viernes. Con mejoras respecto a su primera pasada del 26 de enero, cuando actuaron para no más de 300 personas, si bien no estaba colmada la plata, el viernes las fábulas rindieron más. Se los ve en el triangular final.

En la Liguilla habrá 24 conjuntos, 10 murgas, cuatro parodistas, tres humoristas, cuatro comparsas y las tres revistas que participaron durante todo el concurso. Ya se pusieron a la venta los abonos para las ocho etapas liguilleras, que contarán con tres espectáculos por noche y estarían comenzando el día siguiente de la última etapa de la segunda rueda, que tras la suspensión dominguera sería el próximo domingo 27 de febrero.

FATORUSSO | Uno de los cambios más notorios de la rueda de ajustes fue, por ejemplo en C1080, la incorporación de Hugo Fatorusso en la escena. Obviamente, tocando el acordeón y cantando. El músico estaba en la Ficha registrada y no pudo estar en la Primera Rueda, enorme aporte a un ya distinguidísimo espectáculo de la comparsa de “Cachila” Silva.

En la noche del lunes, pasaban Yambo Kenia, Los Chobys, Aristophanes y Metele que Son Pasteles. Este martes será el turno de Son Delirante, Sociedad Anónima, Momosapiens y La Gran Muñeca.

El miércoles 23 van Amables Vecinos, Araca la Cana, Diablos Verdes y Caballeros, el jueves 24 pasarán Mi Vieja Mula, La Cayetana y Zíngaros, el viernes 25 irán La Margarita, La Clave y parodistas Los Muchachos. El sábado 26 irán Valores, Fantoches, Jardín del Pueblo y Agarrate Catalina, esa noche será la hora de conocer quienes pasan a la definición que comienza el domingo 27 en la Liguilla con una primera etapa digitada y las restantes siete establecidas por sorteo.

ELLAS | Lentamente pero sin pausa las damas van ganando espacios en la categoría Murga que tanto las ha resistido y vulnerado. En 2022 hay 38 mujeres en escena, sobre un total de 357 componentes, 14 de las 21 murgas participantes cuentan con integrantes femeninas.

Las murgas debutantes en el Carnaval, Mi Vieja Mula y A la Bartola, son las que más mujeres tienen, siete y seis respectivamente sobre un máximo permitido de 17 integrantes. Ambos casos presentan una Directora Escénica; Cayó la Cabra y Queso Magro tienen cuatro integrantes, Metele que son Pasteles y La Venganza de los Utileros tres. En Agarrate Catalina, Doña Bastarda y La Margarita son dos. Curtidores de Hongos, Diablos Verdes, Jardín del Pueblo, La Cayetana y Son Delirante sólo tienen una mujer cada una en su integración. El resto resiste con propuestas musicales y corales bien masculinas, “como debe ser una murga” al decir de algunos gerontes históricos.

PROTAGONISMO | Este año en la categoría Murga algunas mujeres vienen pisando muy firme en cuanto al protagonismo tanto en voces solistas como en el rol de cupleteras. Alejandra Díaz es la voz femenina más premiada en la historia del Carnaval. “La Negra” debuta en la categoría y deslumbra este año en Curtidores de Hongos, interpretando una deliciosa canción final escrita por la pluma inefable de Raúl Castro en homenaje a quienes sostienen las Ollas Populares.

Emilia Díaz retorna después de 20 años al carnaval y a la categoría en Doña Bastarda, haciendo una interpretación magistral de la ministra “Achurena”. Además escribió el texto que marca la posición del grupo sobre “Varones Carnaval” interpretándolo junto a Camila Sosa.

Las ex Cyranos Jimena Márquez y Jimena Vázquez vuelven a tener roles importantes. La primera como cupletera en Queso Magro haciendo una desopilante caricatura de la senadora Bianchi y la segunda en parodistas Los Muchachos, con excelente nivel expresivo, más gestual y corporal que verbal, su trabajo junto al “Ruso” González llevando el hilo de la propuesta es genial.

DEBUTANTES | Dos murgas llegaron por primera vez al Concurso Oficial. Las dos vienen de la movida de Murga Joven, y las dos tienen la cualidad común de contar con mujeres en la Dirección Escénica. Romina Repetto es la responsable también de los arreglos corales de Mi Vieja Mula, un grupo que llega desde Shangrilá. Carmela Viñas por su parte es la Directora Escénica de A la Bartola y participa también en el equipo de arreglos corales.

Estas dos murgas llegaron al Ramón Collazo con un criterio diferente del resto de los conjuntos. Trajeron frescura, irreverencia, cosas para decir. Mi Vieja Mula, por ejemplo, hace el más directo y profundo encare del tema “Varones Carnaval” de todo el Concurso Oficial. Tal vez no cumplan con todos los rubros de la planilla del Jurado, tal vez no les interesó cumplir y priorizaron los textos y la forma de expresarlos en su propuesta artística, pero si alguien pretende que lo que hacen no es “murga, murga”, está equivocado de cabo a rabo.

INCLUSIÓN | Por primera vez en la larga y rica historia del Carnaval del Uruguay una murga presentó en escena intérpretes del lenguaje de señas tanto para sus pasajes en el Ramón Collazo como en los tablados. Sin dudas que es un golazo de la murga Metele que son Pasteles que vuelve inclusivo el texto murguero para las personas sordas y expone ante la sociedad la importancia de este lenguaje, aún para interpretar canciones, ojalá que la idea se contagie.

SAN DINERO| Claro que no todo lo que sobresale es positivo, la empresa dueña de los derechos televisivos del Carnaval paga y manda, no es ninguna novedad, pero este año se pasó al patio con la decisión de cobrar una membresía del entorno a los 10 dólares para ver los espectáculos en diferido. Es un abuso, quizás legítimo, pero abuso al fin con una cantidad enorme de amantes del Carnaval que estuvieron dos años esperando y que no pueden ir al Teatro pero tenían el consuelo de disfrutar de sus conjuntos preferidos “al otro día”.

Pero además, la medida impone que los propios integrantes de los conjuntos deban pagar para ver un producto del que son dueños y protagonistas, meses de ensayo y enormes sacrificios para presentar lo mejor que pudieron hacer y tienen que pagar para verse. Parece que a alguien se le ocurrió que el Carnaval también debía que ser para los “malla oro”.

Por Jorge Gambetta.