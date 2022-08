Gonzalo Borgunder grabó su primera «cancioncita» y la presenta públicamente 

Se subió por primera vez a un escenario en la puerta de su adolescencia. Su vocación por la guitarra debió compatibilizarla con el desarrollo de la carrera de fonoaudiología que le dio también herramientas para su camino musical. Integra hace un tiempo las bandas Conectados y Medeli como cantante y guitarrista, pero por estos días Gonzalo Borgunder está presentando en sociedad su primer trabajo como compositor e intérprete solista.

La «cancioncita» de Gonzalo Borgunder

En sus redes sociales Borgunder está presentando su tema llamado “Sueños de invierno” como “mi cancioncita” y en diálogo con La Semana dijo que el proceso que culminó en el tema se inició el año pasado. “Por el contexto de la pandemia no nos estábamos juntando con la banda y al mismo tiempo surgió la posibilidad de participar de un taller de composición financiado por el FONAM (Fondo Nacional de Música). El profesor me fue dando herramientas y con ellas fui haciendo algunas composiciones breves, una de esas ideas me gustó como para seguir desarrollándola y se convirtió en esta cancioncita”.

A partir de aquellos primeros acordes de su creación como ejercicio para el taller que realizaba con el músico Agustín Moratorio (músico solista e integrante de la banda Salandrú), el joven músico libertense sintió “el impulso de empezar una canción y seguir el proceso hasta terminarla como forma de ir tomando decisiones por cuenta propia, para ver por qué camino ir”, según comentó.

Camino de búsqueda

Borgunder agregó que así ingresó a un camino de búsqueda. “Más que nada fue para experimentar lo que me pasa al hacerlo, porque en un grupo uno va viendo lo que aporta al resto en una construcción colectiva, que está bueno también y lo seguimos haciendo en Conectados”. Pero, explicó Borgunder, “yo quería probar esa otra experiencia como para tomar más confianza sobre lo que yo podía hacer”. Dijo luego que “lo siento como una experimentación o la búsqueda de una identidad”.

Aunque el camino era muy personal el músico fue recabando reacciones en el trayecto. Al respecto dijo que “fui pidiendo opiniones, siempre fui consultando a las dos bandas, la que integro con Matías y Pablo y con Conectados y lo bueno es que todos me dieron para adelante y me dieron su opinión así como también la familia y los amigos”.

La grabación

El proceso de grabación fue colectivo. Borgunder contó que “también se lo mostré a la gente que me iba acompañando en la grabación, a los técnicos de sonido, porque lo grabé con Adrián Smith como en una especie de pre-producción, después la grabé con Juan Manuel Cola. Como iba a grabar con más gente de Montevideo que de Libertad por un tema de comodidad decidí ir para allá y hacer todo en un mismo estudio para que no quedaran diferencias de sonido”.

En la edición final del tema, contó el músico, “grabé con mi profesor del taller de composición, Agustín Moratorio y con Inés Podestá (integrante del Pablo “Pinocho” Routin Quinteto), que fue profesora también de fonoaudiología en la Universidad de la República, cantamos en un grupo de la facultad y quedamos conectados artísticamente. Tiene una voz muy dulce y ella como persona es muy dulce y cuando la invité a participar se copó mucho”.

Borgunder explicó que “Agustín Moratorio hizo sus arreglos para la segunda guitarra, yo hice la primera guitarra, la letra y la melodía”. Podestá hace una segunda voz al unísono, muy suave, que le da un exquisito color a “Sueños de Invierno”.

El autor dijo: “le llamo cancioncita porque me parece que es algo chiquito, con poca letra que repite mucho cada parte y nació como un ejercicio muy chiquito como una mini canción” y agregó que “además tal vez porque tiene una especie de ternura y porque es la primera y es como la mimada”.

Proyectos

Respecto a sus proyectos y actividades artísticas, Gonzalo Borgunder dijo que “tengo dos invitaciones como solista una en La Trastienda con Sofía León que también es compañera de fonoaudiología y otra en Sala Magnolio con ‘Pinocho’ Routín en noviembre”. Además también hay agenda con una de sus bandas. Comentó que “con Conectados estamos por concretar un toque en una cervecería de Montevideo y la Medeli ha quedado un poco quieta porque por diferentes razones, después de la pandemia no nos hemos podido juntar”.

Respecto al trabajo de la banda, Borgunder dijo que “con Conectados estamos arreglando todas las composiciones nuevas, pensando en salir a tocar, ya que nos habíamos enfriado un poco, porque ensayábamos una vez por mes durante la pandemia. Ahora proyectamos hacer un nuevo disco y nos ha costado retomar el ritmo; ahora que tenemos la posibilidad de tocar en Montevideo tal vez nos pongamos más en ritmo y seguramente irán surgiendo otros toques”.

Sobre su carrera como solista el músico dijo que tiene “otras canciones como para laburar pero no tengo idea si esas composiciones serán para la propuesta solista o para la banda porque no lo he definido. Mis primeras presentaciones como solista serían las que tendré en La Trastienda y en la Sala Magnolio”.

En cuanto a conciliar su trabajo como solista y el de la banda, dijo creer que “unir la experiencia como solista con la de la banda es muy positivo, enriquece las dos propuestas, porque surgen más ideas y los gurises también lo ven así porque se nutre lo uno con lo otro y yo estoy encantado que se dé de esta manera”.

“Sueños de invierno” de Gonzalo Borgunder está en Youtube:

Por Jorge Gambetta.