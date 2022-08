Hogar «El Quincho» y Campana se aprestan a cerrar diferendo por la cancha del Infantil

En la edición impresa de su periódico se publica un llamado a Asamblea Extraordinaria en el hogar de ancianos “El Quincho” para el día 17, que tiene como único punto del orden del día, aprobar las acciones a seguir para cerrar el diferendo con el Club Atlético Campana por la mitad del terreno de la cancha del fútbol infantil de la institución deportiva de los tricolores.

Orígenes del diferendo entre Campana y El Quincho

Para entender los orígenes de este llamado hay que ir bastante años atrás, cuando aún ni siquiera existía el hogar y lo que había era una comisión pro hogar, que tenía un terreno sobre calle 33 Orientales, que había sido donado por la Intendencia, pegado a las instalaciones de Campana, que a su vez también había recibido un terreno para su cancha de “baby fútbol”, como se le llamaba en la época al fútbol de los más chicos.

Como en aquella época los acuerdos “de boca” tenían validez, Campana ocupó una parte del terreno de “El Quincho” con su cancha infantil y con el tiempo aportó un dinero a las comisiones pro hogar para hacerse con ese terreno, pero nunca se realizó la escrituración de lo acordado en los hechos.

Desde aquella época a hoy, han pasado muchas cosas, entre ellas que el hogar de ancianos es una realidad y su actual Directiva pretende cerrar esta etapa con Campana.

La Asamblea y el Muro

El presidente de la Directiva del hogar, Darío Sánchez, dijo a La Semana que debido a que se estaba produciendo el ingreso de gente al predio del hogar para pasar a la cancha de Campana a ver los partidos del primer equipo por el muro trasero, se dirigieron a la Directiva campanera para pedirles que hicieran un nuevo muro.

En Campana le dijeron que esa obra era a medias porque eran predios linderos, pero además les solicitaron solucionar ese diferendo pendiente hace más de 20 años. La Directiva del hogar dijo que no estaban en condiciones de colaborar en hacer el muro, pero sí de terminar con el tema de la cancha del Infantil y por eso Campana planteó que ellos se hacen cargo del muro, si se escritura la cancha definitivamente.

“Campana pagó un dinero y eso le corresponde a ellos. Lo que no está hecha es la documentación final que establece que Campana es propietaria de ese terreno”, dijo Sánchez, que explicó luego que por ello se convoca a la Asamblea.

“Hacemos la asamblea para preguntarle a los socios si están de acuerdo con que Campana haga el muro nuevo. Ellos se hacen cargo del pago del agrimensor y de los títulos, pero nosotros necesitamos esa aprobación”, agregó.

Es pedido, según Campana

El presidente tricolor, Claudio Sellanes, por su parte dijo que en realidad no hay ningún acuerdo con El Quincho, “lo que pidió Campana al reunirse con ellos es que se concrete la voluntad que se tuvo cuando se le compró la parte de la cancha de fútbol infantil, que se escriture. Nosotros nos haríamos cargo de todo ese proceso que ya está dilucidado”.

Lo que queremos, es que “un escribano lo establezca, porque un día van a cambiar las comisiones y no van a saber lo que pasó hace 25 años atrás, que se le dio la plata al hogar, pero nunca se escrituró, por diferentes motivos. Lo que pedimos es que con los papeles que hay de esa época, se escriture”, dijo Sellanes.

Respecto a la construcción del muro lindero, dijo Sellanes que “todo el muro está deteriorado; nosotros venimos haciendo todos los muros, comenzamos con el de Clauzolles, pretendemos seguir con el de calle San José, pero el de atrás, como es un muro de vecinos, lo tendríamos que hacer entre los dos. Ellos dicen que no tienen dinero y nosotros dijimos que nos haríamos cargo de los costos”.

Para Claudio Sellanes es importante cerrar este problema. “Es un tema que no nunca está cerrado, siempre está arriba de la mesa, la mitad de la cancha del baby de Campana le pertenece al hogar, pero en su momento se compró. Un día viene una comisión nueva, pone un tejido ahí y no le permite jugar más al fútbol a los chiquilines y no queremos que pase eso”, mencionó.

El Presidente tricolor culminó diciendo: “no queremos chocar con nadie, son dos instituciones importantes, una de abuelos y otra de niños”.

Por Javier Perdomo.