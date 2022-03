Casa de la Cultura suma nuevas propuestas de talleres para 2022

En la pasada edición dábamos cuenta de una amplia grilla de cursos y talleres que la Casa de la Cultura de Libertad ha implementado para este año en el que está cumpliendo sus 25 años, pero en el correr de la semana se anunciaron otras opciones formativas en diferentes áreas, por lo cual es necesario volver sobre la actividad que se desarrollará en la institución cultural.

Los nuevos talleres son Candombe para niños y niñas a cargo de Martín Sellanes y Gonzalo Márquez, que se dictará los jueves de 17 y 30 a 18 y 30; Fotografía Inicial, que estará a cargo de Dante Barreto los martes de 18 a 20, Robótica con tecnología lego es otra propuesta novedosa a cargo de Adriana Almandos e irá los miércoles de 10 a 11 y de 18 a 19.

También se ofrece un curso de Actuación ante Cámara que estará a cargo del actor y docente Fernando Hernández y otro de Voz y Musicalidad para la Escena y que estará a cargo del músico y docente Manuel Galanes.

CÁMARA | El actor y director teatral Fernando Hernández, dio detalles del curso de Actuación ante cámara que él estará brindando. Explicó que se trata de “un curso anual, de actuación ante cámara, con lenguaje cinematográfico. Cuando decimos lenguaje cinematográfico decimos tanto cine, como televisión, publicidad y todo lo que tenga que ver con lo audiovisual”.

Hernández agregó que se busca “compartir herramientas que la gente pueda aplicar en algún proyecto audiovisual o generar sus propios proyectos, para que entiendan el lenguaje. Obviamente se basa en lo actoral pero también va más allá de eso, ya que queremos hablar de cuáles son las características del lenguaje y generar capacidades para desempeñarse ante una cámara en cualquier proyecto audiovisual”.

El docente dijo que “se estudiarán las distintas áreas de un proyecto audiovisual, con quién hay que hablar, cuántas áreas hay, quiénes las ocupan. Todo proyecto está compartimentado en diferentes áreas, arte, producción, y cuando se entiende eso uno se desenvuelve más cómodamente en un rodaje cualquiera. Hay cierta terminología que se maneja por parte de quienes están a cargo del rodaje y es bueno entenderla, parecen detalles menores pero son importantes y nosotros lo vamos a manejar en el curso”.

EL CURSO | Sobre el curso Fernando Hernández explicó que “se divide en dos grandes semestres. En el primero abordaremos todo lo que es la relación del actor o actriz con la cámara, qué es lo que la cámara ve, qué es lo que actuamos, la fragmentación, la repetición, la discontinuidad narrativa”.

Profundizó sobre este concepto diciendo que “en una obra de teatro se comienza a una hora y se termina cierto tiempo después. Los personajes tienen una continuidad narrativa, en cine es totalmente distinto porque un día vas a rodar y empezás por una escena de la mitad de la historia, después hacés la primera y después la última, hay una discontinuidad y hay elementos técnicos para abordar todas esas complejidades”.

Las fuentes de la actuación para los actores “las estudiamos y trabajamos sobre todo con Stanislavski que es el padre de la actuación contemporánea, pero después los americanos reformularon a este actor que era ruso y desarrollaron técnicas actorales para aplicar en el cine y allí surgen cosas específicas o técnicas que son exclusivas del cine”.

Comentó que el curso no busca generar ningún contenido. “No hacemos esto ni para hacer un cortometraje ni para filmar algo que vaya a salir hacia fuera, obviamente habrán filmaciones que se tratarán en la interna del grupo, para compartirlo y aprender”, explicó Hernández y agregó que “no se requiere ningún tipo de experiencia anterior. De estos cursos participa gente de todo tipo, desde chicos y chicas que han terminado su bachillerato de arte, pero también gente que no hizo ese bachillerato, es muy heterogéneo y no se requiere ninguna experiencia sólo el querer estar ahí”.

El docente dijo por último que “esa diversidad es una riqueza, porque yo hice una escuela, estoy formado, y cuando me enfrento a alguien que no ha hecho nada parecido lo que me devuelve el espejo es la cantidad de vicios que he ido adquiriendo en mi formación y del otro lado recibís la frescura de sus ojos, esa complementación es riquísima”.

El curso se dictará los lunes en dos horarios, de 9 y 30 a 11 y 30 y de 13 y 30 a 15 y 30. Por informes consultar al 099 356 827.

MÚSICA | Sobre el curso de Voz y Musicalidad para la Escena, el músico, actor y docente Manuel Galanes explicó que “el taller surge de varias aristas que convergen en el mismo lugar. Hace varios años que participo en teatro desde el rol de músico, eso me ha llevado a explorar varios instrumentos. He estado en escena haciendo música o he estado fuera de escena, o me he encargado de la dirección artística y musical de diferentes obras, así se han abierto muchas puertas para volcar diferentes saberes sobre los procesos artísticos ya sea como solista o de los vínculos con el carnaval, o desde actuaciones como payaso como también desde la docencia”.

Galanes dijo que “he encontrado diferentes necesidades, así como el actor necesita educar su voz como herramienta que se enmarca en ese campo solamente, cuando la voz es cantada, o usada como un recurso musical tiene un montón de herramientas que enriquecen el trabajo vocal del actor y el trabajo musical escénico”.

Galanes agregó que ese trabajo “atraviesa muchos aspectos desde la corporalidad que complementan ese otro trabajo también con la voz y la música para escena con muchos conceptos que atraviesan las dos áreas y permiten traspolar conceptos para el trabajo del actor”.

EL TALLER | Sobre la presencia del músico en la escena Galanes dijo que “genera un vínculo que permite una comunicación dinámica con lo que está sucediendo en una obra. Una grabación siempre será igual y puede permitir al actor encajar en un personaje y encontrar el tono de voz, pero si la música está siendo ejecutada en ese momento se da un ámbito único cada vez”.

El taller no requiere de ninguna experiencia previa. Galanes dijo que “hace bastante tiempo que estoy en esta postura de que en el comienzo de un proceso quien llega al taller lo hace porque tiene una inquietud o una necesidad y esa es la herramienta fundamental para iniciar el taller, aunque nunca haya cantado o no esté vinculado a la actuación, porque hay como tres grandes mojones en el taller: el primero es contextualizar-se, qué soy, qué herramientas tengo, por qué llegué hasta acá y hacer una valoración del individuo que llegó a hacer el proceso. El requisito fundamental es tener las ganas de hacer ese proceso, después vendrá la incorporación de saberes y devoluciones”.

El taller será semanal, con una hora y media como máximo. Comienza en el mes de abril y se estima que terminará en noviembre. Es para jóvenes y adultos con día y hora a definir. Por consultas se deben comunicar al 099 415 618.

Por Jorge Gambetta.