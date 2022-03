Liga Rincón realizó el sorteo de la temporada 2022 y el domingo comienza el «Preparación»

El domingo 20 de marzo comenzará oficialmente la temporada 2022 de Liga Rincón de Fútbol Infantil. En la soleada tarde del sábado 12, en el Campo de Juego “Gabriela Giraldiz”, los protagonistas de toda esta historia, los niños y las niñas, realizaron el sorteo del fixture competitivo.

En principio cada uno de los niños extrajo una bolilla del cual se determinó el orden de participación, para ir llenando la cuadrícula competitiva.

Dos hechos que en realidad no opacaron la fiesta pero que no deben ser ocultados, hay que mencionar. Autódromo no participó ni del desfile, ni hubo dirigentes presentes y un niño con buena voluntad de Porvenir participó en lugar del niño de los motorizados. El otro hecho fue la cuasi ausencia de Unión Bambina con un solo niño como representante y el delegado en ejercicio, ante la mesa presente.

A destacar la presencia numerosa de las delegaciones de Playa Pascual, la alegría de Los Bulevares -quienes confirmaron que ya cuentan con campo deportivo propio, que pronto será inaugurado-, Porvenir, Delta Juniors, Social Delta, Delicias también dijeron presente y todos disfrutaron de una tarde de fiesta con las expectativas clásicas de saber a quienes enfrentarán.

El hecho anecdótico fue la inesperada presencia que tuvo al maestro de ceremonias, cuando Facundo jugador de Delicias hizo las veces de co-conductor, comentando cada uno de los encuentros y brindando detalles al mejor estilo de un periodista deportivo, aportando frescura y alegría.

Ya de lleno en la competencia, decir que la temporada contará con tres torneos, Campeonato Preparación que se disputará a una sola rueda y no suma puntos para los trofeos anuales, pero si activa el “Reglamento Interno de Competición” en la parte disciplinaria para todos los actores, es decir jugadores, orientadores técnicos, asistentes, delegados, dirigentes e hinchadas.

Los campeonatos Apertura y Clausura se jugarán a la tradicional forma de idas y vueltas, completando así un total competitivo de 21 fechas y 126 encuentros entre instituciones.

En este 2022 no habrá receso invernal más allá del tiempo que lleve la primera fase de competencia del Campeonato Nacional de Selecciones de ONFI en sus cuatro divisionales.

Cinco serán los clubes que presentarán las ocho categorías, que comienzan en la generación 2016 hasta los, las niñas nacidas en el año 2009 y son: Delicias, Porvenir, Delta Juniors, Unión Bambina y Playa Pascual.

Siete categorías presentará al comienzo de la temporada, el club Autódromo y comenzaran con cinco, con aspiraciones a completar planteles Social Delta y Los Bulevares.

SORTEADOS | Realizado el sorteo arrojo, el siguiente fixture en la primera fecha se enfrentaran: Delicias / Autódromo, Playa Pascual / Social Delta, Unión Bambina / Delta Juniors y Los Bulevares / Porvenir (Los Bulevares confirmarán en la reunión del miércoles si ya juegan en su campo de juego).

La segunda fecha enfrenta a Porvenir / Delicias, Delta Juniors / Los Bulevares, Social Delta / Unión Bambina y Autódromo / Playa Pascual, mientras que la tercera a Delicias / Playa Pascual, Unión Bambina / Autódromo, Los Bulevares / Social Delta y Porvenir / Delta Juniors.

En la cuarta fecha se miden Delta Juniors / Delicias, Social Delta / Porvenir, Autódromo / Los Bulevares y Playa Pascual / Unión Bambina.

La quinta fecha, es la de los clásicos barriales. En Villa Olímpica Delicias recibe a Unión Bambina, mientras que en el barrio Parque del Plata la celeste casaca de Porvenir recibirá a los trico motorizados de Autódromo y en la populosa barriada de Delta El Tigre apasionantes encuentros ente el dueño de casa Delta Juniors y los del tigre en su escudo y bandera, Social Delta. Cierran esa tarde de clásicos los benjamines ligueros ingresados en la pasada temporada, Los Bulevares, que serán anfitriones ante los trico playeros de Playa Pascual.

La penúltima fecha marca los encuentros de Social Delta / Delicias, Autódromo / Delta Juniors, Playa Pascual / Porvenir y Unión Bambina / Los Bulevares. La séptima y última marca los enfrentamientos de Las Delicias / Los Bulevares, Porvenir / Unión Bambina, Delta Juniors / Playa Pascual y Social Delta / Autódromo.

El próximo domingo si el tiempo lo permite, nos estaremos encontrando otro año más en las canchas de Ciudad del Plata.

Por Carlos García.