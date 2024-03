Carlos Barceló y el final de la sequía para los «patones» en el carnaval 2024

En la madrugada del miércoles 6 de marzo se conocieron los fallos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Teatro de Verano Ramón Collazo, la máxima convocatoria del Carnaval uruguayo reconocida internacionalmente o el carnaval más largo del mundo, como se jactan algunos.

Y en el local de AUTE en Montevideo hubo festejo maragato porque Sociedad Anónima volvió a coronarse campeón de la categoría Humoristas después de nueve años para lograr su decimotercer título, que le ratifica como el conjunto más galardonado.

La crítica y el ambiente carnavalero se jugaba los boletos a que Los Chobys lograrían el tetra campeonato pero la lluvia había postergado para el lunes 4 la segunda fecha de la liguilla y esa noche llegaba Sociedad Anónima para cerrar la categoría y con un cuidadoso trabajo rubro por rubro, logró convencer al jurado de que “Loca de Remate” era el mejor espectáculo.

Sociedad Anónima ha ganado 13 veces, el quinquenio 2001 – 2005, el tetra campeonato 2007 – 2010, en 2012, 2014, 2015 y 2024.

LOS FALLOS | Conocidos los fallos se supo que al término de la segunda rueda Los Chobys superaban por 11 puntos a los maragatos pero en la tercera pasada de Sheila, el espectáculo de los tricampeones, quedaron algunas fisuras que Carlos Barceló y su barra supieron explotar al máximo en cada rubro y finalmente rompieron las pencas del ambiente, salvo la de este humilde cronista.

Efectivamente en la liguilla, Sociedad Anónima tomó 19 puntos sobre su rival más directo y logró su 13er. título, con ocho puntos de ventaja, ante la incredulidad generalizada. “La primera gran sorpresa de la Noche de Fallos”, decían los connotados expertos.

Si bien no fue la mejor pasada de los maragatos, los recortes, las correcciones y las mechas de “Tato” García, “Pato” Esteche y el propio Carlos Barceló sumado a un muy buen trabajo de Serrana Barceló en su papel de Rita, el personaje que aparenta estar Loca de Remate, le dieron a la presentación una cuidadosa coherencia, un hilo conductor necesario para pasar de un cuadro a otro, todo con el muy buen acompañamiento de la banda en vivo, en la que participa el percusionista libertense Leandro Silva, un coro siempre correcto y destacados solistas, una buena coreografía y una puesta en escena que no descuidó absolutamente nada.

Curiosamente el rubro que le había dado la ventaja a Los Chobys en la primera y segunda rueda, el Rubro 2, que juzga textos e interpretación, se neutralizó en “La Liguilla” permitiendo que, habiendo ganado en las tres ruedas en el Rubro 1 (Arreglos, voces, musicalidad), los maragatos pudieran mantener una ventaja de ocho puntos hasta el final.

MENCIONES | La humorada de los Gauchos Patones en Buenos Aires está nominada junto a El fútbol y la vida de Los Chobys como mejor cuadro de humoristas. Serrana Barceló y Ricardo “Tato” García están ternados junto a Leonardo Paccela de Los Chobys como Mejor Figura de Humoristas.

Además Sociedad Anónima obtuvo la mención a Mejor Vestuario de Humoristas, el diseño fue de Fernando Olita, Realización: Karina Gavazzi, Raquel Perdomo; Lesli Alsamendi, Andrea Ramela, Martín Boidi y también logró la mención de Mejor Letrista de Humoristas compartido con Los Chobys. En este rubro los autores de los textos del conjunto campeón fueron Carlos Barceló con colaboración de Cléber Esteche, Paula Barceló, Toto Amarillo, Guzmán Arrizabalaga y “socios anónimos”.

Finalmente el texto competirá también por la mención a Mejor Letrista del Carnaval junto a Zíngaros, Queso Magro, Valores, Tabú y Los Chobys. Los ganadores de las menciones se conocerán el 20 de marzo en un evento a realizarse en El Prado.

ANÁLISIS | En la tarde del sábado, cuando Sociedad Anónima viajaba hacia Montevideo para cumplir con tres tablados y participar de la entrega de premios y recibir el Momo de Oro y el trofeo Enrique “Cachete” Espert, Carlos Barceló habló con este medio y dijo que recibió el fallo “con muchísima alegría porque el espectáculo estaba buenísimo y a la gente le gustaba mucho y felizmente al jurado también le gustó”.

El Director del grupo agregó que “si bien sabíamos que La Liguilla era determinante en realidad creíamos que nuestra primera rueda había sido muy sólida y pensábamos que nos tendría que haber dejado arriba, pero la herramienta de los puntajes la manejan otras personas y depende de ellos cómo ordenan las tres ruedas”.

Asimismo Barceló explicó que “teníamos muy claro que nuestra liguilla había sido superior y finalmente los fallos lo confirmaron”.

Durante la última actuación de Sociedad Anónima en el concurso hubo un chaparrón durante unos ocho minutos y al respecto el humorista expresó que “la gente se aguantó estoicamente y eso es una de las cosas que uno va a recordar por siempre porque sabemos que en esa platea no estaba mayoritariamente nuestra hinchada, es gente a la que le gusta el carnaval y eso lo hace más valioso aun”.

CAMBIOS | Respecto a los cambios introducidos en la propuesta para “La Liguilla” explicó que se fueron dando “desde el disfrute de la gente en los tablados, el ‘Pato’ Esteche empezó a estirar sus participaciones y a probar cosas, el ‘Tato’ García también. Además surgió lo de Gonzalo Prado cuando me golpea en la cabeza y me reclama cosas y esas cosas que dieron resultado, van estirando la actuación y hay que recortar de otra parte”.

Dijo luego que “nuestro espectáculo nos parece que es muy sólido y es difícil recortar para darle más minutos a las mechas divertidas sin destruir el espectáculo, entonces apostamos por sacar un bloque entero. Lo consideramos, lo discutimos y creo que finalmente la decisión fue la correcta, pero todo eso requirió ensayos y pruebas para que el espectáculo se enriqueciera”.

Sobre las diferencias en la propuesta de este año y las anteriores, Barceló dijo que “una de las cosas es que todo lo que fue planteo temático a la gente lo hicimos más liviano, como por ejemplo hablar de una enfermedad mental, hablar de política, hacer una crítica social, todo eso se hizo más light. No podíamos hablar de un tema doloroso como un ‘mazazo’ anímico, entonces buscamos hacerlo divertido”.

Respecto a los temas políticos “en los que antes nos extendíamos más tiempo, ahora lo dijimos pero a modo de perlitas, pequeños momentos para que la gente los termine razonando. Creo que eso ayudó mucho a que la propuesta fuera más disfrutable”.

VALENTÍA | La labor de Serrana Barceló fue madurando en el correr del concurso y al respecto su padre dijo que “fue muy valiente, Serrana asumió las responsabilidades de un protagonismo aun cuando no es fácil imponer su estilo para alguien del interior ante un Jurado de Montevideo que no siempre evalúa que los tiempos de los diálogos para nosotros son más lentos que para los de la capital. Somos diferentes y quizás a los que tenemos más años nos entienden pero a los más jóvenes los pueden interpretar como que no tienen ritmo”.

Finalmente Barceló explicó que la entrega de premios sería un “motivo de celebración” y reclamó que “nos falta una celebración que para nosotros siempre fue muy importante y le quiero tirar de las orejas a los amigos libertenses porque no puede ser que no actuemos en Libertad. Es algo que nos lo debemos, también se lo debemos a Leandro Silva nuestro batero que es de Libertad, en verdad nos da pena”.

———————–

Ficha Técnica de Sociedad Anónima

Nombre del espectáculo: Loca de remate. Dirección responsable: Carlos Barceló y Ana Perdomo. Textos: Carlos Barceló con colaboración de Cléber Esteche, Paula Barceló, Toto Amarillo, Guzmán Arrizabalaga y “socios anónimos”.

Puesta en escena: Carlos Barceló. Coreografía: Serrana Barceló con aportes de Manuel Sánchez. Arreglos corales y composiciones: Álvaro Pérez. Diseño de vestuario: Fernando Olita, con aportes de Martín Boidi. Realización de vestuario: Karina Gavazzi, Raquel Perdomo; Lesli Alsamendi, Andrea Ramela, Martín Boidi.

Pelucas y apliques: Luciana Pasotti. Maquillaje: Belén Orique, Emma Episcopo y equipo. Diseño de pantalla: Gerardo Podhajny. Coordinación general: Ana Perdomo. Asistentes: Daiana González, Alejandro Pérez, Gustavo Bazzini, Andrea García.

Componentes: Serrana Barceló, Cléber “Pato” Esteche, Carlos Barceló, Ricardo “Tato” García, Guzmán Arrizabalaga, Noelia “Chapy” Forneiro, Evangelina Silveira, Diego “Niño” García, Matías Muñoz, Javier Márquez, Gonzalo Prado, Facundo Benaprés, Leandro Silva, Bruno Solari, Nicolás Amaro, Cinthia Llusseppi.

Imagen tomada de la web.

Por Jorge Gambetta.