Biblioteca de la Casa de la Cultura realizó Café Literario en el marco del Mes de la Mujer

El pasado viernes 15 de marzo se celebró en la Casa de la Cultura de Libertad la primera jornada de Café Literario, en el marco del mes de la mujer. Un grupo pequeño de unas 15 mujeres de todas las edades y oficios, se reunió en un espacio donde se leyeron trabajos de distintas escritoras, se charló y se reflexionó sobre diferentes momentos y vivencias de las mujeres.

La organización del café literario estuvo a cargo de Marta Rey, funcionaria encargada de la biblioteca pública de Libertad y contó con la colaboración de Eugenia García en la organización. Al ingresar al salón de la Casa de la Cultura donde se realizó la reunión, podía verse un cartel en el espejo con un espacio en blanco para que las participantes colocaran una palabra en referencia al mes de la mujer antes de retirarse. En el cartel podía leerse, «Definí el mes de la mujer en una palabra».

El alcalde Matías Santos dio la bienvenida a las mujeres presentes y de inmediato tomó la palabra Marta Rey quien también dio la bienvenida y agradeció la presencia a las asistentes, explicando el motivo y las actividades previstas para la oportunidad, para posteriormente invitar a comenzar a compartir algunas lecturas.

LITERATURA | La encargada de romper el hielo fue Analía, una mujer con años vividos y gusto por la literatura que compartió un texto de la reconocida escritora uruguaya, Juana de Ibarbourou. En la ocasión, compartió un texto titulado “Las Chicharras”, del libro “El Cántaro fresco” de 1920. Antes de la lectura agradeció a otra mujer, su amiga María Clara de San José, quien fue la que obsequió el libro. En resumen, Analía narró una historia que trata de una mujer que cuenta lo que le recuerda el escuchar el coro de las chicharras y que la remonta a su vida pasada en el campo.

Continuó la tertulia Pilar Correa que eligió un texto proveniente del libro «Las mercenarias del amor», un libro sobre el que explicó sus generalidades y el trabajo de su autora Yvette Trochón, historiadora uruguaya quien realizó una investigación sobre la prostitución y la modernidad entre 1880 y 1932.

El texto que Pilar Correa compartió ante la atenta escucha del público presente, describía lo que era un mandamiento para la mujer a fines del siglo XIX y comienzos del XX y que debía cumplir para ser bien vista. Pilar recitó «no salgas de tu barrio, se buena muchacha. Cásate con un hombre que sea como vos y aún en la miseria, sabrás vencer tu pena y ya llegará un día, que te ayude dios». Otra perspectiva de otro mundo por el que pasó la mujer en su historia.

SOSTENER | La escritora libertense, Carolina Silva fue una de las participantes en la tertulia y compartió un texto propio, que según contó fue producto de la palabra sostener, que escuchó durante el día y la llevó a escribir un breve texto que fue recibido atentamente por las asistentes y dejó un mensaje de aliento e impulso para todas las mujeres. El texto recitado decía: «esa palabra me llegó hoy, como un vuelo mágico, se me posó en la oreja mientras pretendía dominar a mi mente desbocada. ¿Sostener? Es un verbo peligroso me dijo ella y ni bien pude silenciarla, la palabra hizo eco en otras palabras. Sostené las ganas, la consciencia abierta, la confianza en vos, en ese propósito supremo que se esconde detrás de cada cosa que te pasa. Y si ves que no estás pudiendo, ¡pará! Pará y recordá lo que aprendiste. Para sostener lo que te hace bien y hace falta primero, dejar ir todo lo que impide ser».

Con Carolina Silva, el toque de la literatura libertense, estuvo presente en una noche compartida por mujeres.

INTERVENCIONES | Analía intervino por segunda vez y en esta oportunidad leyó un texto de la escritora francesa Annie Ernaux, en el que una mujer describe una situación cotidiana en la que va al cajero automático a retirar dinero, encontrándose con el problema de que al realizar la operación su tarjeta no era válida. El cuento sirvió para ilustrar literatura de una mujer de una situación cotidiana como la que le puede suceder a cualquier persona.

Fernanda Castro fue otras de las que estuvo presente y en su participación compartió una lectura, que refleja en su letra la lucha y el camino que siguen transitando las mujeres en la sociedad. Un fragmento del texto decía, «tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando». Mientras tanto Eugenia, la coorganizadora del café, una de las más jóvenes del grupo reunido en la Casa, agradeció el momento compartido en el espacio y habló del libro “Solo se vive una vez”.

DESPERTAR | Noelia fue otra de las mujeres expositoras y compartió su historia con un texto de su autoría en el que habla de su experiencia con el autismo y reflexiona preguntándose qué hacer y cómo enfrentar esa realidad como madre. Llevando como título “El despertar”, Noelia compartió que «el despertar para mí fue sucediendo en forma paulatina, porque en sí todo el camino recorrido ya había sido un despertar» y además, «un despertar a modo de aprendizaje, aceptar otra forma de percibir la realidad, un camino de aceptación, de compasión, de amor y humildad»; en palabras, de un estrecho vínculo con su experiencia personal como mujer.

El momento significó un rato para hablar entre mujeres para compartir, reflexionar y conocer historias que viven las mujeres, en la vida real y que lo llevan a la literatura o simplemente e

ncuentran la vía de escribir para contar parte de su vida y su lucha, con las mismas palabras que anotaron al final de la tertulia: valientes, comprensión, lucha, identidad, empoderamiento, amor, hermandad, igual, seguir y libertad. Así terminó un primer café literario, que ya espera una segunda edición para el año 2025.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Nelson Guillermo.