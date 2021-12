Angélica González, fue galardonada con el Premio Nacional de Dramaturgia, por su obra «Equilátero, utopía del amor infinito»

Los últimos 20 meses han significado un durísimo tránsito para las artes y la cultura en general. Frustraciones, postergaciones varias, mínimos apoyos; la incertidumbre fue una constante, finalmente todo está recomenzando con entusiasmo y entrega por parte de los y las artistas locales.

RECONOCIMIENTOS | Y cuando llegamos indefectiblemente a fin de año llegaron los premios y reconocimientos al talento y al esfuerzo personal y al colectivo. El Fondo Regional Para la Cultura del MEC seleccionó dos obras del departamento, “Equilátero, la utopía del amor infinito” producida por el Espacio Cultural Ignacio Espino y “Ritual”, de Micaela Lema que se produjo totalmente en la Casa de la Cultura de Libertad.

Unos días después, martes y miércoles la actriz maragata Leonor Chavarría obtuvo el Premio Florencio de la crítica como mejor actriz de monólogo por su actuación en Casi Dahiana y el miércoles se conocieron los Premios Nacionales de Literatura y la obtención de éste, en el rubro Dramaturgia edita por parte de Angélica González, otra actriz, docente y directora vinculada al colectivo del Espacio Cultural Ignacio Espino de San José de Mayo. También en Poesía fue reconocida con una mención la joven escritora maragata Regina Ramos por su trabajo “Señuelo”.

En el rubro Dramaturgia además de Angélica González también fueron premiados con el segundo premio la obra “Galgos” de Leonardo Martínez y el tercero fue para “Ana contra la muerte” de Gabriel Calderón.

DECLARACIONES | Angélica González habló con La Semana y explicó que la obra premiada “fue un proceso de escritura, en 2019, la fui trabajando durante la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia que empecé a cursarla en ese año y aproveché esa instancia formativa para trabajar un poco más el texto, con Jimena Márquez por ejemplo. Es un texto que tiene ese plus de haber sido abordado desde la tecnicatura en dramaturgia y haber sido muy discutido y revisado”.

UTOPÍA | Equilátero, la utopía del amor infinito narra una historia que gira en torno a Natalia (Paty García), y Manuel (Gabriel Gozado), quienes nacieron en la década del 90 del siglo pasado y son en apariencia tan líquidos como la modernidad que les tocó vivir. Viven juntos y están enamorados, pero el amor les pesa. Será con Ana (Andreina Lamenza Geninazzi) con quien intentarán encontrar el equilibrio perfecto. Es una reflexión sobre el amor en nuestra época y sobre lo que nos pasa cuando nos interpela.

Equilátero es el más perfecto de los triángulos, no parece encuadrar para describir un triángulo sentimental o algún tipo de relaciones humanas. La autora dijo que precisamente “de ahí surge la utopía, la obra tiene que ver con las relaciones que entablamos en esta época, donde nos cuesta tanto encontrarse con el otro, afianzar un vínculo real”.

González agregó que “quienes nacimos en los 80 y 90 somos una generación que intenta romper las estructuras heredadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el concepto de familia, pero sin embargo no se está proponiendo un modelo nuevo alternativo, sino que muchas veces lo que se vive es la ausencia de un modelo que nos genere un poco más de estabilidad emocional, tiene un poco que ver con eso”.

La autora dijo que el desarrollo del texto “es una exploración constante de nosotros mismos y del otro, en esa búsqueda del otro también nosotros nos exploramos y exploramos lo que queremos, tiene que ver con la búsqueda”.

Agregó que “tiene que ver también con esta era en la que el término posmodernidad creo que ya ha quedado anacrónico, ya la posmodernidad sería una etapa superada, pero sí tenemos muchas características de esa sociedad donde no existen paradigmas sólidos, esa cuestión de que ya no hay mucho en qué creer, nos oponemos a la tradición pero tampoco encontramos fundamentos nuevos, hay una búsqueda constante y también cierta insatisfacción que creo que atraviesa a mi generación, es una insatisfacción con uno mismo pero también con el otro”.

EL AMOR | La exploración que la obra aborda es a partir de una pregunta que casi todos nos hemos hecho alguna vez. “Tiene que ver con el amor, porque el personaje en el que está un poco centrada la mirada y la óptica de la obra es uno de los personajes femeninos que inicia toda esa peripecia a partir de la pregunta sobre ¿qué es el amor?”, contó.

Agregó que “ella ha descubierto que el amor es una reacción química, que es como una droga, que actúa de la misma forma y que como cualquier otra droga llega un momento que genera adaptación y entonces necesitamos una droga más fuerte para sentirnos otra vez estimulados y el personaje eso lo vive como un signo trágico, es un poco abandonar ese ideal romántico del amor que dura para siempre, como que es eterno”.

Las nuevas generaciones de algún modo vienen rompiendo ciertos esquemas demasiado estructurados. No les convence la historia del retrato familiar tradicional con rostros sonrientes, González dijo que “es también como el tener hijos, esta generación también se cuestiona eso, que pasó de ser un mandato a hoy en día es algo que mucha gente ni siquiera se lo plantea. Eso generó también un cambio en esa proyección de estar con el otro, no sé si hay una proyección tan clara de las parejas hoy en día como había en la generación de nuestros padres y abuelos”.

La obra se plantea ciertos cambios importantes que han ocurrido en el relacionamiento de las parejas, lo que “hace que las relaciones sean mucho más ciertas, más honestas, pero las vuelve mucho más efímeras, por eso es que el personaje lo vive como algo trágico. Esa fugacidad del amor, es un poco también la fugacidad de la vida, porque la obra no se basa sólo en el amor, a partir del amor hay una reflexión sobre muchas otras cosas: ¿quiénes somos realmente?, ¿hasta dónde podemos conocernos a nosotros mismos?, ¿cómo nos estamos buscando a través del otro? Es como una cuestión de no poder enfrentar nuestra propia unicidad, o nuestra soledad existencial”, explicó González.

A ESCENA | Equilátero, la utopía del amor infinito ha tenido los vaivenes que la cultura toda debió resistir durante estos 20 meses de pandemia antes de su estreno en noviembre de 2020 en el ECIE. González contó que “nosotros empezamos los ensayos en febrero de 2020, no avizorábamos claramente lo que iba a suceder acá, veíamos que la pandemia estaba ocurriendo en Europa y nos creíamos bastante a salvo, luego la emergencia sanitaria interrumpió el proceso de ensayos”.

La autora agregó que “teníamos la idea de estrenar en el primer semestre de 2020, con la postergación se generó una gran angustia que nos pasó a todos pero en el arte, en las actividades culturales y artísticas generó muchísima incertidumbre porque son actividades que dependen del encuentro físico con el otro. Si bien se buscaron alternativas, la virtualidad del streaming no es lo mismo, se vivió con mucha preocupación”.

La obra agotó siete funciones en su primera temporada, su autora, que compartió la dirección con Romina Capote dijo que “anduvo muy bien, gustó mucho y pudimos terminar el año pasado muy contentos y este año pudimos también hacer una reposición con cuatro funciones más”.

El público “fue muy variado en cuanto a las edades, seguramente se viva distinto según las franjas etarias”. Con la selección de la obra dentro de los Fondos Regionales del MEC, en 2022 la obra recorrerá diferentes lugares del país, uno de ellos será Libertad.

PREMIO | Cuando alguien presenta cualquier trabajo a la convocatoria de un Premio Nacional casi siempre lo hace con una expectativa moderada, y un día llega la noticia de que tu trabajo fue el mejor en su categoría. Angélica González dijo sobre esto que la sorprendió mucho “porque yo sabía que el nivel de las obras que se presentan es generalmente muy alto, se presenta gente con mucha trayectoria también, me tomó totalmente por sorpresa. Obviamente que uno siempre trabaja intentando hacer y dar lo mejor, pero no me lo esperaba, el año pasado tuve una mención por Lautreámont o su última carta y eso me había generado muchísima felicidad, era un logro que para mí ya era bastante”.

González explicó que “no voy a decir que esto sea inalcanzable, porque todo es posible, pero sí que es difícil, y la verdad que lo recibo con una gran satisfacción por el ECIE que es donde prácticamente he forjado mi carrera en el teatro y en la dramaturgia, porque es el espacio donde se me ha permitido crear y crecer en esto. Lo siento como un reconocimiento también a ese lugar, un centro cultural que nos nuclea acá en San José y le da posibilidades creativas a mucha gente”.

Finalmente sobre las políticas de los fondos y premios del MEC dijo que “estas políticas son uno de los intentos más claros de democratizar la cultura, porque permite que los elencos vayan circulando en distintos departamentos y que se reciban obras de otros lugares. Se generan vínculos que son muy necesarios y eso también es muy importante, la cultura en general tiene que ver con lo colectivo, con lo humano y lo humanizante que es, por eso necesitamos el encuentro con otros, nadie puede crear algo de manera aislada, ese es un mito romántico”.

Por Jorge Gambetta.