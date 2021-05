Profesores retomaron la actividad de «la olla» ahora sólo los sábados en el Club Social Playa Pascual

El sábado por la mañana en el Club Social Playa Pascual, hay un movimiento solidario distinto al habitual que realiza el club. Profesores de enseñanza Secundaria, que dictan clases en los liceos de Playa, Rincón, Delta y Libertad, se reúnen para elaborar una comida semanal y brindarlo a quienes concurran. Se entregan unas 200 porciones por cada fin de semana.

La iniciativa nace a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. El pasado año 2020 funcionaban tres veces a la semana, primero en la sede de la Comisión Vecinal de Playa y después en la sede de la UNTMRA, en la parada 5 del barrio balneario, donde bajaron las persianas el 12 de octubre del pasado año a causa de un robo dentro de las instalaciones del local sindical, del que se llevaron todos los elementos que utilizaban.

La Semana habló con Natalia Cicao, docente, integrante del colectivo “A la Olla con los Profes”, quien contó que el pasado año funcionaron ocho meses consecutivos hasta el acto vandálico, cuando decidieron cerrar por una sumatoria de motivos: el desgaste físico y mental que acarreaba a todos estar pendiente de que nada faltara, ni fallara; además las donaciones cada vez eran más ajustadas, así que con mucho dolor dijeron “hasta aquí llegamos”.

NUEVO AÑO | Natalia Cicao explicó además, cómo se sustentan en este 2021 en la “olla”. Es en “base a la solidaridad de la gente que donan alimentos; comercios, productores y nosotros también aportamos desde el colectivo docente”, dijo.

Contó luego que ellas arman su “propia logística y cuando hay una donación la pasamos a buscar”. Más adelante contó que, por ejemplo, en el Club, arman y desarman campamento cada sábado donde comienzan a llegar para cocinar sobre las 8 de la mañana”.

Por ejemplo el pasado sábado 15 de mayo día en que retomó oficialmente la actividad, el menú consistió en un guiso de pollo con arroz, fruta y pan.

Cada vecino o vecina llega con su tupper o recipiente y se le consulta cuántas porciones va a llevar. Se toma su nombre, sólo a modo de registro, para saber cuántas porciones llevará y así poder una clara idea de lo necesario para la próxima semana.

El sábado 1º de mayo comenzaron y se repartieron unas 120 porciones, el 8 de mayo por una actividad programada en el club no estuvieron “pero ahora llegamos para quedarnos”, dijo Natalia Cicao, a quien en todo momento se le vio emocionada en cada tramo de su relato.

Consultada sobre el otro alimento, el del conocimiento y la actual situación de pandemia, dijo Cicao que “este año sí nos pegó más duro a los docentes, porque además de hacer las clases a distancia nos convertimos en muro de contención y en todo momento se intenta saber cómo el alumno está y motivarlo desde nuestro lugar”.

“Le ponemos todo sin dudas, quitamos horas a la familia y al descanso para estar a la orden y dar una respuesta. Por eso no entiendo cómo algunos pueden decir que los profes no hacemos nada, qué no vamos a hacer”.

APORTE | De nuevo en la Olla de los Profes, Cicao contó que el pasado año llegaron a entregar 300 porciones diarias, tres veces a la semana. “Ahora al ser una sola vez, nos podemos armar mejor y organizarnos de otra forma, pero nuestra intención es brindar nuestro aporte a quien lo necesite”, dijo.

Las porciones de alimentos se entregan los días sábados a partir de las 12 horas, en la sede del Club Social Playa Pascual, en calle Eduardo Pascual.

Pidió permiso para agradecer a la Confitería y Panadería La Familia de la parada 7 ½ y en especial al Club Social Playa Pascual y su directiva. “Con esta mañana, poder estar al aire libre sirviendo los almuerzos y tener la garantía de un gran espacio bajo techo en el que cumplir con todo el protocolo sanitario, exigir barbijo y distanciamiento social en el momento de la espera, también nos da tranquilidad”.

“Sabemos que todas y todos estamos expuestos, lo que nos obliga más a cuidarnos por nuestras familias y las de ellos también”.

¿Cómo se puede colaborar y donar alimentos no perecederos, verduras, frutas, aceite, salsa o carne? A través de la página Facebook: “A la Olla con los Profes”, dejar mensaje o llamar al celular: 099 986755 (Natalia Cicao).

Por Carlos García.