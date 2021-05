Transporte escolar pedirá al ministro Heber ser también beneficiarios de los subsidios que ha otorgado el Estado al sector

Otro de los sectores que está sufriendo con fuerza esta etapa de la pandemia de coronavirus es el del transporte escolar, que estuvo parado un buen tiempo durante 2020, que nunca retomó a pleno la actividad en ese año y que en este 2021 se preparaba para volver a la normalidad cuando una nueva suspensión de clases los dejó otra vez sin ingresos. Hoy, con el regreso progresivo de los cursos trabajan a pérdida, dicen estar aforados en los hechos y piden el respaldo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), tal como el resto del sector transportista ha tenido.

Larissa Araújo es oriunda de Ciudad del Plata y es la vocera de una de las asociaciones de transportistas escolares (hay cuatro en el país), a la cual pertenecen la mayoría de los propietarios de camionetas del departamento de San José. Comentó Araujo que “venimos de un segundo paro de actividad, que fue casi de dos meses, el del año pasado fue un poco más corto, arrastrando las deudas que se nos habían generado en 2020, porque la ayuda que nos había dado el gobierno el año pasado había sido un crédito con garantía. La mayoría de nosotros lo sacamos porque fue lo que nos permitió después, retomar la actividad y seguir con las empresas al día, porque lo que es cierto es que nunca nos dejaron de cobrar BPS, ni DGI ni patentes”.

“Tuvimos que seguir bancando la empresa como si estuviéramos trabajando”, dijo Larissa Araújo, quien luego añadió que “esperábamos que este año fuera un poco más normal y poder empezar a hacerle frente a las deudas que contrajimos, pero eso no ocurrió”. La empresaria transportista recordó que “también tenemos que pagar los leasing de las camionetas, que son con cuotas altas, difíciles de enfrentar sin estar trabajando”.

En este 2021, “empezamos a trabajar en marzo y a fines del mes ya estábamos sin clases otra vez. Ahora empezamos a retomar lentamente con los chiquitos, que no son muchos. También sabemos que muchos padres no van a mandar a sus hijos a la escuela todavía. Tengo clases que empezaron el lunes, pero ya esas clases no van más, porque apareció un contacto y se cierra toda la clase. Nuestro retorno es entre comillas, sustentado por nosotros mismos, porque los costos de mover una camioneta siguen estando a nuestro cargo. Estamos trabajando a pérdida y vamos a trabajar así por varios meses. No es que empiezan las clases y se solucionan nuestros problemas”, explicó Larissa Araújo.

Prosiguió diciendo Araujo que como pequeños empresarios que son, “tratamos de pagar todos nuestros impuestos, que es lo que necesitamos para mantener nuestros servicios al día y eso nos cuesta mucho. Nadie sabe lo que nos cuesta mantener la empresa y cuando nos llaman los padres a trabajar, volver a estar en pie. Esta semana (en referencia a la que pasó), hubo que salir a trabajar a costa de conseguir un gasoil que no teníamos”.

BENTABERRI | La referente de los transportistas de escolares se mostró agradecida por los respaldos que comprometió la Intendencia y que se harían públicos en la jornada de este martes 18. “Tuvimos una reunión con la intendenta Ana Bentaberri, la verdad que agradecemos mucho porque entendió la situación. Es la primera Intendente que nos recibe, que nos escucha y que entiende que nos debe ayudar. Se comprometió a una ayuda en gasoil y además a que no nos cobrarían tres meses de patente, algo que nos viene bárbaro. Esto nos ayudaría a arrancar a trabajar otra vez, así que se lo agradecemos”.

Vale mencionar que el sector tiene regulaciones departamentales y una de las particularidades de San José es que se exige que los micros lleven acompañantes, lo que genera un gasto laboral importante para las empresas. En otros departamentos, la exigencia de acompañantes depende de la capacidad de cada camioneta.

MTOP | Otro de los reclamos del sector del transporte escolar es para el MTOP, a quien comienzan a pedirle un tratamiento similar al recibido por las empresas de transporte colectivo de pasajeros.

Según lo mencionado por Larissa Araújo “se han dado muchas ayudas al transporte, pero el transporte escolar ha quedado postergado”.

“Nadie se acuerda que el transporte escolar está aforado de hecho, porque a nosotros nadie nos dice que tenemos que trabajar con el 50% ni nada por el estilo, pero sí nos aforan desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), al no ir los niños todos los días a las escuelas, al empezar de forma progresiva. Hemos trabajado aforados durante todo el último año y ahora vamos a lo mismo. No se trabaja con camionetas completas porque los niños no tienen clases todos los días, por eso es que nosotros consideramos que nos deben ayudar”, dijo la representante de los transportistas.

Araujo añadió que como sector “nunca hemos pedido nada, siempre hemos cumplido con todos los requerimientos, pasamos revisión todos los años, tenemos que mantener nuestros aportes al día y creemos que es momento de que nos ayuden, porque nos dejaron para atrás. Las camionetas son muy caras, los asientos que llevan las camionetas son muy caros. No nos hemos resistido en mejorar, en brindar un buen servicio, aunque lo tengamos que absorber nosotros”.

Recordó también la empresaria del transporte escolar que su trabajo es “zafral”, ya que trabajan de marzo a diciembre.

Comentó que en esta semana estarán elevando una carta al ministro Luis Alberto Heber solicitando ser recibidos para explicar la situación y solicitar el respaldo del Ministerio. También dijo que en Montevideo y en Canelones se están solicitando reuniones con los respectivos intendentes para trasladar en esos ámbitos su situación y que planifican nuevas movilizaciones como la que se realizara semanas atrás, frente a la sede de Presidencia de la República.

Por Javier Perdomo,