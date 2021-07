¿En pandemia, hay más preocupación por temas de salud mental?

Recientemente, investigadores realizaron un trabajo en países de Latinoamérica, Uruguay incluido, sobre la relación de la pandemia y los confinamientos/cuarentenas, con las preocupaciones de la población en cuanto a aspectos de la salud mental: estrés, ansiedad, insomnio y tristeza. Estos ‘intereses’ quedan reflejados en Google Trends, es decir, en nuestras búsquedas en Google.

Encontraron tres patrones principales: las búsquedas relacionadas con la palabra insomnio alcanzaron su punto máximo, pero luego disminuyeron; las búsquedas por estrés, ansiedad y tristeza, aumentaron y se mantienen altas durante lo que llevamos de restricciones; no hay cambios sustanciales en las búsquedas relacionadas con la depresión o el suicidio, en estos tiempos.

Según este estudio, los resultados sugieren que, en América Latina, las búsquedas en Google de palabras asociadas a trastornos leves de la salud mental, aumentaron durante los tiempos de COVID-19.

No obstante, declaran los autores que estas conclusiones no deben interpretarse como un deterioro de la salud mental de la población en general, ya que no se puede verificar que los indicadores de búsqueda estén relacionados con precisión con los sentimientos y comportamientos de los usuarios, y porque los usuarios de Internet pueden no ser representativos de la población en general de esta región.

Puedes leer más del estudio “COVID-19 blues: Lockdowns and mental health-related google searches in Latin America”, de los científicos Adan Silverio-Murillo, Lauren Hoehn-Velasco, Abel Rodríguez Tirado, José Roberto Balmori de la Miyar, aquí: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621003725?via%3Dihub