Y el 5 de febrero, la Feria Vecinal de Playa Pascual, fue lineal

Finalmente el pasado domingo 5 de febrero se presentó a la población en la práctica el nuevo trazado de la feria vecinal de Playa Pascual, con una amplísima aceptación de la gran mayoría de los involucrados: autoridades, feriantes y vecinos.

Igualmente, la llegada a destino sufrió varios barquinazos en el camino. Un minúsculo grupo, amparado por Alexis Bonnahón intentó en todo momento distorsionar, no llegando a cumplir con su fin. Triunfó el sentido común.

Una delegación de feriantes concurrió el pasado lunes 30 de enero a San José de Mayo, pero no logró ser recibida por la Intendente Ana María Bentaberri, por no encontrarse en el departamento. En la visita a la Junta Departamental, la presidente Fernanda Castro armó un encuentro en la sala de sesiones y participaron representantes de todos los partidos llegando casi a una veintena de ediles, que escucharon atentamente a los feriantes y dejaron en claro que si bien ellos pueden articular o fiscalizar al Ejecutivo, no son un cuerpo resolutivo, pero ofrecieron hacer los máximos esfuerzos para encontrar a las partes y darle un buen fin al tema.

De la visita a la capital departamental resaltar la intervención del vecino Nelson Hernández. El ex Concejal dijo públicamente estar dispuesto a movilizarse en defensa de la plaza para que no hubiese feria en ella.

La Comisión de Feriantes una vez en Ciudad del Plata, el día martes recibió en un lugar de la ciudad que no se hizo público a la intendente Bentaberri. Estuvieron presentes el presidente de la comisión Julio Sena y los integrantes de ésta Héctor Boschiazo y Fernando Sáenz.

Bentaberri informó la desvinculación de Alexis Bonnahón en el tema feria y anunció a los feriantes que el funcionario a cargo de aquí en más será Sergio Martín. Finalmente el corrimiento y nueva delineación de la feria vecinal de Playa Pascual se efectuaría desde el domingo 5 de febrero como estaba acordado y sería en línea recta, “respetando la ubicación de cada puesto en su actual ubicación”.

Consultado Boschiazo sobre la primera sensación que le dejó el acuerdo dijo que “triunfó el trabajo y la unidad de parte de los feriantes. Y nadie le ganó a nadie, celebremos que tenemos trabajo y lugar donde ejercerlo”.

Héctor Boschiazo que acudió al encuentro con el presidente de la comisión de Feriantes Julio Sena, no brindó más detalles. Desde la Directiva se convocó a una nueva asamblea y posteriormente realizaron nuevas declaraciones.

LA FERIA | El domingo 5 de febrero, la feria se realizó, tal como se anunció, en la calle Zorrilla de San Martín, comenzando en la esquina de Yamandú Rodríguez hacia el oeste, ubicándose en línea recta los 150 puestos de feriantes registrados.

El sábado por la tarde habían sido convocados los feriantes para determinar la ubicación de cada uno, con la participación de Sergio Martín, como único representante de la Intendencia. Se realizó la distribución de los puestos en su nueva ubicación. Allí un pequeño grupo de feriantes intentó hacer prevalecer su opinión, lo que llevó a que Martín pidiera apoyo al director de Tránsito Yarwin Silveira, que llegó ya entrada la noche, y también la intervención policial, para calmar las aguas y dejar que se culminase con la tarea.

El domingo apenas despuntó el alba, un fuerte contingente de funcionarios fueron organizando la feria que, tiene más de positivo que de negativo en su trazado recto y marcado de los puestos. Quedaron las áreas liberadas de las entradas a los inmuebles, las esquinas quedan desocupadas para poder estacionar y circular. En todas las esquinas los inspectores de tránsito daban las indicaciones.

Consultados algunos vecinos demostraron alegría por simples cosas como poder caminar con más libertad, ven que los feriantes pueden exponer en espacios más organizados y también notaron que los casi tres metros entre los frentes de cada puesto dan un marco de seguridad importante ante la eventualidad de tener que concurrir cualquier servicio de urgencia, patrulleros, ambulancias. “Con una feria organizada ganamos todos”, dijo el vecino Dardo Silvera.

Por Carlos García.