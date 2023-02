Madres y padres de la escuela 65 se movilizaron reclamando comienzo de las obras anunciadas

Tal como informáramos en la pasada edición impresa, el viernes 3 de febrero sobre las 19 horas, un grupo de madres y padres de alumno/as de la escuela 65 (Santa Paula), de la colonia José María Pérez, se concentraron frente a las instalaciones del local escolar para realizar una volanteada cuestionando la demora en la concreción de la reforma de la escuela (en particular eliminar el techo de paja), largamente anunciada y aún sin concretar, pese a las varias fechas de inicio de obra que se han difundido por parte de las propias autoridades de Primaria.

La convocatoria estaba hecha para las 19 horas. Minutos antes ya hay varias madres esperando a los medios de prensa convocados. Hechas las presentaciones -en tanto siguen llegando convocados-, el grupo de madres explica el porqué de esta convocatoria, cuando desde la Inspección de Primaria se anuncia que la obra estaría comenzando entre el 12 y el 13 de febrero. Pamela Pérez y Mónica García son las dos voceras del grupo de madres y padres, que preparó una serie de volantes encabezados con la frase “Comienzan las clases y la obra no comienza”. Más abajo añade: “estamos cansados de tantas fechas sin cumplir”.

Informalmente -y antes que se prendan los micrófonos-, cuentan que han hablado muchas veces de movilizarse, pero hasta ahora se habían contenido, porque les prometían cada poco tiempo nueva fecha. Pero ya no esperan más, porque no creen en lo que les dicen.

Mónica García abre el fuego y dice que ellos saben que “la obra está adjudicada y que por problemas burocráticos no han empezado. Ahora manejan el 12 de febrero, pero lo que a nosotros nos preocupa es que nos han dado muchas fechas: primero fue setiembre, después fue el 15 de noviembre, la tercera fecha fue 12 de enero y ahora la cuarta, parece que es en febrero”.

Agregó la vocera de las madres que “su inquietud es que empiecen. El día que veamos a la empresa instalada en la escuela, ahí nos vamos a calmar, pero mientras tanto no”.

NECESIDADES | Mónica García prosiguió diciendo que les “piden tranquilidad, pero como vamos a estar tranquilos cuando sabemos que los niños van a pasar más de la mitad del año en un salón (en la sede del club JUINCAM), que no está apto para mantener a 60 niños”.

La madre que participó de la movilización del viernes, agregó que “si bien ya les hicieron las divisiones correspondientes al salón en que se dará clases, estamos pidiendo que pongan cielorraso para el aislamiento del calor para cuando empiecen las clases ahora y el frío en el invierno”.

Insistieron las madres y padres movilizados en que lo que hay es un problema de credibilidad, ya que hace mucho tiempo que se está prometiendo concretar esta reforma que es más que necesaria, ya que es anti higiénico que los niños continúen recibiendo clases bajo un techo de paja. Mónica García recordó que “para el verano 2021-2022 era prioridad uno en el departamento arreglar el techo de la escuela 65, pasó ese verano y no se hizo, pasó el invierno 2022 y no se hizo y ahora otro verano está pasando y no se hace. ¿Qué vamos a esperar?”

Mónica García agregó que los padres ya no creen “en las fechas que nos dan. Sabemos que en algún momento va a comenzar, pero la pregunta es cuándo”.

La vocera de los padres movilizados insistió en las condiciones en las que recibirán clases los chicos este años. “Van a estar en un lugar que no está apto para mantener 60 niños. En diciembre estuvieron 15 días y hubo niños que se descompusieron por las altas temperaturas que habían en el salón”, dijo.

Aclaró luego Mónica García que los padres agradecen a la gente de JUINCAM que presta ese salón; es más, dijo que fueron ellos los que lo consiguieron, “pero no está en condiciones para albergar 60 niños. A nosotros nos dijeron desde Primaria que nos íbamos a mudar con la instalación eléctrica hecha en el lugar y con divisiones para que cada clase tuviera su privacidad, pero las divisiones recién ahora las hicieron. En donde estaban los más chiquitos, los cables estaban colgando a la altura de ellos. Eso lo tuvieron que arreglar la maestra y los padres, como todo en la escuela, que las hemos hecho los padres”.

Volvió a insistir García en lo que falta. “Es muy probable que los niños pasen todo el invierno allá (en JUINCAM), y para eso necesitamos que se ponga cielorraso para aislar, porque es chapa, se va a transpirar, los niños van a pasar mucho calor y mucho frío”. García dijo que hablar sobre el pedido con la intendente Bentaberri y es a quien están apostando para lograr ese aporte.

Consultadas sobre si habían dialogado sobre la situación con la inspectora departamental de Primaria Gabriela Callero sobre las demoras, dijo García que ella habló el día que se reincorporó luego de la licencia “y nos volvió a repetir lo que nos ha repetido todo el año, que nos quedemos tranquilos, que la obra va a comenzar, pero seguimos preguntando, cuándo”.

Consultadas sobre qué pasará si a inicios de la semana que viene no se ha instalado la empresa en la escuela, Pamela Pérez dijo que “vamos a tomar medidas, seguramente cortemos alguna ruta, porque tienen que empezar y si no, que nos sean claros, que nos digan no sabemos a qué altura de febrero va a empezar, pero nos vienen diciendo setiembre, noviembre, enero y así sucesivamente”.

VOLANTEADA | Terminada la nota periodística, el grupo de padres movilizados se colocó sobre los dos lados de Camino a Kiyú para enlentecer el tránsito y entregar a quienes iban o volvían del balneario su volante denunciando la situación ya comentada en estas líneas. La mayoría de los vehículos disminuía la velocidad y recibía el volante de manos de los movilizados, pero hubo algún otro que prefirió pasar de largo, no importándole mucho la integridad de quienes estaban sobre la ruta pidiéndole un segundo de su tiempo.

Prometieron que seguirán haciendo jornadas similares en los próximos días, esperando la nueva fecha anunciada. Si el lunes 13 no hay movimiento, es probable que la movilización crezca en importancia.

Por Javier Perdomo.